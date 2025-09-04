A gyöngyösiek elhomályosítanák a Tatabánya ünnepét

A nyáron jelentősen megfiatalodott HE-DO B. Braun Gyöngyös számára két olyan mérkőzéssel indul a 2025/26-os szezon, ahol nem Hegedűs Márkék számítanak esélyesnek. Az NB I.-ben ezüstérmes OTP Bank-Pick Szeged után, a honi bronzérmes jelent kihívást. A két együttes legutóbb áprilisban, a Magyar Kupa harmadik helyéért rendezett mérkőzésén csapott össze, akkor 31–29-re nyert a Bányász.

Edwards Olivér már a rutinosabb játékosok közé tartozik a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatában

Forrás: pickhandball

Extrán motivált ellenfélre számít a Gyöngyös edzője

A Mol Tatabánya KC az Egerből kilenc és fél év után távozott tréner, Tóth Edmond irányításával vág neki az új idénynek, a keretben hazai és nemzetközi kiválóságokkal. A nyáron olyan kézilabdázók csatlakoztak a Tatabányához, mint Andó Arián, Daniel Mosindi, Demis Grigoras, Dmitrij Zsitnyikov vagy épp Josip Sarac.