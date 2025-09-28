Gyöngyösi AK: 16 éves és 4 napos a legutóbbi újonc

A Gyöngyösi AK csapatának Besenyőtelken elért 4–1-es győzelméből a kezdő tizenegy tagjaként vállalt részt Bognár Botond.

Bognár Botond (balról) első felnőttmeccsét Besenyőtelken játszotta

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A klub kötelékébe 2016. október 11-e tartozó játékos 16 évesen és 4 naposan mutatkozott be a GYAK felnőtt gárdájában. A zöld-fehérek összeállítása életkor szerint így nézett ki a 7. fordulóban rendezett idegenbeli mérkőzésen: 22 – 22, 18, 26, 27, 18, 18, 18, 16, 20, 22.