Labdarúgás

1 órája

Gyöngyösi AK: 16 éves és 4 napos a legutóbbi újonc

Címkék#Nagy-György Gábor#Bognár Botond#Gyöngyösi AK#bizonyíték#újonc

A mátraaljai klubnál zajló utánpótlás-nevelő munka legújabb bizonyítékát Bognár Botond szolgáltatta.

Bódi Csaba

A Gyöngyösi AK csapatának Besenyőtelken elért 4–1-es győzelméből a kezdő tizenegy tagjaként vállalt részt Bognár Botond.

Bognár Botond (balról) első felnőttmeccsét Besenyőtelken játszotta
Bognár Botond (balról) első felnőttmeccsét Besenyőtelken játszotta
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A klub kötelékébe 2016. október 11-e tartozó játékos 16 évesen és 4 naposan mutatkozott be a GYAK felnőtt gárdájában. A zöld-fehérek összeállítása életkor szerint így nézett ki a 7. fordulóban rendezett idegenbeli mérkőzésen: 22 – 22, 18, 26, 27, 18, 18, 18, 16, 20, 22.

Legidősebbként Bartha Csaba Balázs vezényelte társait, legfiatalabbként pedig Bognár Botond játszotta végig a 90 percet. A háromgólos vendégsikert követően gyöngyösiek edzője dicsérőleg szólt a tűzkeresztségen ezúttal átesett labdarúgóról.

Szeretném külön kiemelni a 16. életévét kedden betöltött Bognár Botond játékát és gratulálunk neki a debütálásához! 

– fogalmazott Papp Tamás, aki Nagy-György Gáborral együtt fordít kiemelt figyelmet a saját nevelésű futballisták fejlődésére.

Besenyőtelek-Gyöngyösi AK labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

 

 

