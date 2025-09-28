1 órája
Gyöngyösi AK: 16 éves és 4 napos a legutóbbi újonc
A mátraaljai klubnál zajló utánpótlás-nevelő munka legújabb bizonyítékát Bognár Botond szolgáltatta.
A Gyöngyösi AK csapatának Besenyőtelken elért 4–1-es győzelméből a kezdő tizenegy tagjaként vállalt részt Bognár Botond.
A klub kötelékébe 2016. október 11-e tartozó játékos 16 évesen és 4 naposan mutatkozott be a GYAK felnőtt gárdájában. A zöld-fehérek összeállítása életkor szerint így nézett ki a 7. fordulóban rendezett idegenbeli mérkőzésen: 22 – 22, 18, 26, 27, 18, 18, 18, 16, 20, 22.
Legidősebbként Bartha Csaba Balázs vezényelte társait, legfiatalabbként pedig Bognár Botond játszotta végig a 90 percet. A háromgólos vendégsikert követően gyöngyösiek edzője dicsérőleg szólt a tűzkeresztségen ezúttal átesett labdarúgóról.
Szeretném külön kiemelni a 16. életévét kedden betöltött Bognár Botond játékát és gratulálunk neki a debütálásához!
– fogalmazott Papp Tamás, aki Nagy-György Gáborral együtt fordít kiemelt figyelmet a saját nevelésű futballisták fejlődésére.
Besenyőtelek-Gyöngyösi AK labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu