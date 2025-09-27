A Lőrinci és a Gyöngyösi AK idegenben nyert fölényesen

Két-két hazai és vendégsiker a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 7. fordulójában. Az Egerszalók szoros csatában győzte le a Marshall-ASE csapatát, míg a Neo24-Hevesi LSC villanyfényes mérkőzésen nyert a Maklár ellen. A Lőrinci és a Gyöngyösi AK vendégként igazolta a papírformát.

A Gyöngyösi AK (játékosuk jobbról) győzelméhez kétség sem férhetett Besenyőtelken

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–LŐRINCI 0–3 (0–1)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 120 néző. V.: Derda József (Derda N., Kelemen A.).

ENERGIA: Matin B. – Galó D. (Gedei Á., 79.), Csomor Sz., Jurecska R., Harmos I. (Mallér R., 76.), Marosi J. (Rácz J., 55.), Mezner M. (Farkas B., 76.), Jurecska E., Timon L., Czene L., Gyurics B. (Varga F., 55.). Edző: Török János.

LŐRINCI: Áll M. (Kovács B., 76.) – Oláh N., Báti G. (Varga D., 46.), Nyerges K., Kovács A., Czibolya G. (Panyi A., 70.), Hegedűs N., Nagy B. (Belák B., 70.), Fellner K. (Áll D., 76.), Kovács G. (Gesztesi R., 60.), Fodor F. (Oláh Á., 46.). Edző: Gulyka Zsolt.

GÓL: Nagy B. (39.), Fellner K. (53.), Varga D. (67.).

JÓK: Galó K., Csomor Sz., Czene L., Galó D., ill. senki.

TÖRÖK JÁNOS: – Egygólos hátrányban volt két lehetőségünk az egyenlítésre, de ezeket elpuskáztuk. Az ellenfél átlövéseit ezután nem tudtuk levédekezni. Gratulálok a Lőrincinek!

GULYKA ZSOLT: – Az idei leggyengébb játékunkat produkáltuk. Sok nehéz feladat áll még előttünk, amihez a fejeknek és a játékunknak is le kell tisztulni. További sikereket kívánok az Energiának!