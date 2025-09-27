1 órája
A Lőrinci és a Gyöngyösi AK idegenben nyert fölényesen
A Lőrinci VSC továbbra is százszázalékos. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 7. fordulójában négy gólt szerezve nyert a Gyöngyösi AK Besenyőtelken.
Két-két hazai és vendégsiker a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 7. fordulójában. Az Egerszalók szoros csatában győzte le a Marshall-ASE csapatát, míg a Neo24-Hevesi LSC villanyfényes mérkőzésen nyert a Maklár ellen. A Lőrinci és a Gyöngyösi AK vendégként igazolta a papírformát.
ENERGIA SC GYÖNGYÖS–LŐRINCI 0–3 (0–1)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 120 néző. V.: Derda József (Derda N., Kelemen A.).
ENERGIA: Matin B. – Galó D. (Gedei Á., 79.), Csomor Sz., Jurecska R., Harmos I. (Mallér R., 76.), Marosi J. (Rácz J., 55.), Mezner M. (Farkas B., 76.), Jurecska E., Timon L., Czene L., Gyurics B. (Varga F., 55.). Edző: Török János.
LŐRINCI: Áll M. (Kovács B., 76.) – Oláh N., Báti G. (Varga D., 46.), Nyerges K., Kovács A., Czibolya G. (Panyi A., 70.), Hegedűs N., Nagy B. (Belák B., 70.), Fellner K. (Áll D., 76.), Kovács G. (Gesztesi R., 60.), Fodor F. (Oláh Á., 46.). Edző: Gulyka Zsolt.
GÓL: Nagy B. (39.), Fellner K. (53.), Varga D. (67.).
JÓK: Galó K., Csomor Sz., Czene L., Galó D., ill. senki.
TÖRÖK JÁNOS: – Egygólos hátrányban volt két lehetőségünk az egyenlítésre, de ezeket elpuskáztuk. Az ellenfél átlövéseit ezután nem tudtuk levédekezni. Gratulálok a Lőrincinek!
GULYKA ZSOLT: – Az idei leggyengébb játékunkat produkáltuk. Sok nehéz feladat áll még előttünk, amihez a fejeknek és a játékunknak is le kell tisztulni. További sikereket kívánok az Energiának!
EGERSZALÓK–MARSHALL-ASE 1–0 (0–0)
Egerszalók, 100 néző. V.: Kiss Dániel (Soós-Valenta B., Homoki G.).
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Czipó B., 46.), Halász M. (Cseh B., 82.), Gallik G., Molnár R. (Tóth Á., 93.), Németh G., Rab K., Fehér K. (Montvai T., 46.), Mester Cs., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.
ASE: Tuza B. – Megyeri T., Marsa E., Sebe M., Kálmán R., Szecskó M., Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Ambrus Zs., Csikos M. (Fodor K., 77.). Edző: Novák Zoltán.
GÓL: Póczos B. (71.).
JÓK: Farkas D., Molnár R., Póczos B., Gyóni M., Rab K., Mester Cs., Gallik G., ill. senki.
MONTVAI TIBOR: – Taktikus, küzdelmes mérkőzésen a helyzetek alapján egy góllal jobbak voltunk. Most felénk billent a mérleg nyelve, de ezért a második félidőben tettünk is. Gratulálok a csapatomnak, az Andornaknak pedig további sok sikert kívánok!
NOVÁK ZOLTÁN: – Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink, a másodikban viszont gyengén futballoztunk.
A Gyöngyösi AK végig uralta a mérkőzést
BESENYŐTELEK–GYÖNGYÖSI AK 1–4 (0–3)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep, 70 néző. V.: Moldván István (Balogh II. Z., Visnyei B.).
BESENYŐTELEK: Vincze B. – Kósa M. (Nyiri L., 85.), Burai J. (Mikó B., 74.), Jéger B., Pelyhe Cs., Varga D. (Szilágyi L., 85.), Vámosi R., Bozó K., Hajdu Zs., Rózsahegyi M. (Kovács Á., 74.), Tarnóczi V. Edző: Vass István
GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K. (Tóth Zs., 78.), Tóth L. (Kozma G., 60.), Bartha Cs., Eged Z. (Spanyúr L., 78.), Szűcs B., Nyilas P. (Lakatos Gy., 78.), Bognár B., Czinkóczi B., Nagy-György B. Edzők: Papp Tamás, Nagy-György Gábor.
GÓL: Bozó K. (52.), ill. Czinkóczi B. (28.), Szűcs B. (38.), Eged Z. (40.), Forgó K. (70. – 11-esből).
JÓK: Vámosi R., Hajdu Zs., Vincze B., ill. az egész vendégcsapat.
VASS ISTVÁN: – Teljesen megérdemelt vendégsiker született. Egy kicsit már előre léptünk, mert a második félidőt döntetlenre hoztuk.
PAPP TAMÁS: – A második félidőben volt egy öt perc, amikor a hazai csapat ránk jött, de összességében végig kontrolláltuk a mérkőzést és megérdemelt győzelmet arattunk. Szeretném külön kiemelni a 16. életévét kedden betöltött Bognár Botond játékát és gratulálunk neki a debütálásához!
Besenyőtelek-Gyöngyösi AK labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
NEO24-HEVESI LSC–MAKLÁR 3–1 (0–0)
Heves, 100 néző. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Nagy F.).
HEVES: Guth B. – Nagy M. (Besenyei F., 85.), Balázs L. (Dalnoki G., 85.), Csoszánszki D. (Juhász Cs., 85.), Korsós M., Farkas J., Hájos N., Kóczián M., Nagy M. (Szabó Cs., 70.), Szabó L. (Ludányi G., 70.), Sőregi Z. (Maksó L., 88.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
MAKLÁR: György K. – Szeles A. (Tóth D., 86.), Noszek G., Csomós Zs., Orosz B. (Besenyei F., 86.), Lakatos L. (Árvai Á., 63.), Vojtekovszki M., Molnár A., Nagy B. (Káli M., 73.), Gál B. (Fügedi T., 63.), Juhász M. Edző: Szabó László.
GÓL: Balázs L. (57.), Farkas J. (67.), Nagy M. (78.), ill. Vojtekovszki M. (87.).
JÓK: Kóczián D., Farkas J., Sőregi Z., Balázs L., ill. Csomós Zs., Noszek G., Molnár A., Vojtekovszki M., Nagy B.
BESENYEI FERENC: – Nehéz mérkőzésre számítottam, ez be is igazolódott. Az első félidőben a kapu előtt határozatlanok voltunk, és még 11-esből sem sikerült gólt szereznünk. A második félidőben már sokkal több lehetőséget dolgoztunk ki, melyekből hármat értékesítettünk. Összességében megérdemelt és nagyon értékes győzelmet arattunk egy jó ellenféllel szemben. Köszönjük a nagyszerű szurkolótáborunknak, hogy hétről-hétre fantasztikus hangulatot teremtenek a mérkőzéseinken.
SZABÓ LÁSZLÓ: – Egyenlő erők küzdelméből az ellenfél hibáit jobban kihasználó csapat megérdemelten nyert. További sok sikert a Hevesnek!
SZABADNAPOS: Gyöngyöshalász
- A bajnokság állása
1. Lőrinci 6 6 – – 17–1 18
2. Hevesi LSC 7 4 2 1 18–7 14
3. Egerszalók 6 4 1 1 13–6 13
4. Maklár 7 3 1 3 9–12 10
5. Marshall-ASE 6 2 2 2 7–6 8
6. Gyöngyösi AK 5 2 1 2 10–8 7
7. Gyöngyöshalász 5 1 1 3 3–8 4
8. Energia SC 6 1 – 5 7–16 3
9. Besenyőtelek 6 – – 6 3–23 0
Heves vármegyei I. osztály: maklári győztes gól Gyöngyösön a 90. percben