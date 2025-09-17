Tenisz
1 órája
Gyöngyösön a 2. Bezzegh-kupa kínál próbatételt az utánpótlásnak
A Gyöngy TSC hat korcsoportban rendezi szeptember 20-án a 2. Bezzegh-kupa utánpótlás versenyt.
A Batthyány téren található Center Court öt salakos pályáján foghatnak ütőt a fiatalok.
A délelőtti program 9, a délutáni mérkőzések 13 órakor kezdődnek. Az előnevezésre szeptember 19-ig nyílik lehetőség.
