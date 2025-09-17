szeptember 17., szerda

Tenisz

1 órája

Gyöngyösön a 2. Bezzegh-kupa kínál próbatételt az utánpótlásnak

Címkék#Center Court#Gyöngy TSC#Batthyány téren#Bezzegh-kupa

A Gyöngy TSC hat korcsoportban rendezi szeptember 20-án a 2. Bezzegh-kupa utánpótlás versenyt.

Bódi Csaba

A Batthyány téren található Center Court öt salakos pályáján foghatnak ütőt a fiatalok.

Szombaton vár kihívás az ifjakra
Forrás: Gyöngy TSC

A délelőtti program 9, a délutáni mérkőzések 13 órakor kezdődnek. Az előnevezésre szeptember 19-ig nyílik lehetőség. 

A rendezvény plakátja
Forrás: Gyöngy TSC


 

 

