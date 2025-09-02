Gyöngyöspatai SE: 1562 nap után tér vissza otthonába a csapat

A Hatvani Lokomotív SE elleni vasárnapi összecsapás ünnepnapként, az újrakezdés emlékezetes dátumaként vonul be a Gyöngyöspatai SE történelmébe.

A Gyöngyöspatai SE sporttelepén a cserepadok is megújultak

Forrás: Címer Tamás/Heol.hu

A patai egylet saját létesítményének felújítása, modernizálása miatt volt kénytelen 2021-ben idegenbe költözni. Ellenfeleiket a szomszédos Gyöngyöstarjában fogadták Maka Dánielék. A vándoréletnek 1562 nap múltán, szeptember 7-én azonban vége szakad.

Négy évvel ezelőtt nyertünk TAO-pályázaton keretet locsolórendszer kiépítésére, amelyre azonban a Covid-járvány és egyéb hátráltató tényezők miatt csupán a 2024-ben kerül sor

– közölte a Gyöngyöspatai SE elnöke, Hevér Dávid. – Két esztendővel ezelőtt, szintén TAO-forrásból lehetőségünk nyílt vásárolni egy új, kilenc személyes kisbuszt, amely igen hasznosnak bizonyult. Később új cserepadokat vásároltunk, majd pedig megépült a labdafogó háló szerkezete Ferencsák János jóvoltából.

Végre, mehetünk haza!

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A klubvezető kiemelte, hogy az elnyert támogatások keretösszegeiben, Sinka Dániel közbenjárásával, sok esetben a Kalle Hungária Kft. segítette az egyesületet. A kivitelezési munkákban és a mindennapi működésben elengedhetetlen segítséget nyújtott Gyöngyöspata város önkormányzata.

Mindezt ezúton is szeretném megköszönni Hevér Lászlóné polgármester asszonynak és a képviselő-testületnek

– tette hozzá Hevér Dávid.

Az új cserepadok egyike. A másik kék színű

Forrás: Beküldött fotó

Ami az anyagiakat illeti A locsolórendszer kiépítésére 10 millió forint nyert a Gyöngyöspatai SE. A kisbusz vásárlására ugyancsak 10 millió forintot fordíthatott a klub, míg a cserepadokra és labdafogó hálóra 1,6 millió forintot költöttek.

Arra a kérdésre, hogy körülmények javulása magával hozhatja-e az egyesületi tagok létszámának növekedését és terveznek-e jobban nyitni az utánpótlás-nevelés irányába, így felelt a sportvezető.

Nagyban segítheti a taglétszám növekedését, hogy innentől láthatóbb lesz a gyöngyöspatai sportélet

– folytatta az elnök. – Nagyon örülnénk a tenni akaró személyek jelentkezésének, mert két-három főnek meglehetősen nehéz egy klub vezénylése. Utánpótlás-nevelésben van hová fejlődnünk, viszont stábszinten ez is nagyobb létszámot követel.