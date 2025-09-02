1 órája
Gyöngyöspatai SE: 1562 nap után tér vissza otthonába a csapat
Köszönet az albérletért, de szerencsére már nincs rá szükség. A Gyöngyöspatai SE csapata szeptember 7-én visszatér a hazai pályára, amelynek 2021. május 29-én intett búcsút.
A Hatvani Lokomotív SE elleni vasárnapi összecsapás ünnepnapként, az újrakezdés emlékezetes dátumaként vonul be a Gyöngyöspatai SE történelmébe.
A patai egylet saját létesítményének felújítása, modernizálása miatt volt kénytelen 2021-ben idegenbe költözni. Ellenfeleiket a szomszédos Gyöngyöstarjában fogadták Maka Dánielék. A vándoréletnek 1562 nap múltán, szeptember 7-én azonban vége szakad.
Négy évvel ezelőtt nyertünk TAO-pályázaton keretet locsolórendszer kiépítésére, amelyre azonban a Covid-járvány és egyéb hátráltató tényezők miatt csupán a 2024-ben kerül sor
– közölte a Gyöngyöspatai SE elnöke, Hevér Dávid. – Két esztendővel ezelőtt, szintén TAO-forrásból lehetőségünk nyílt vásárolni egy új, kilenc személyes kisbuszt, amely igen hasznosnak bizonyult. Később új cserepadokat vásároltunk, majd pedig megépült a labdafogó háló szerkezete Ferencsák János jóvoltából.
A klubvezető kiemelte, hogy az elnyert támogatások keretösszegeiben, Sinka Dániel közbenjárásával, sok esetben a Kalle Hungária Kft. segítette az egyesületet. A kivitelezési munkákban és a mindennapi működésben elengedhetetlen segítséget nyújtott Gyöngyöspata város önkormányzata.
Mindezt ezúton is szeretném megköszönni Hevér Lászlóné polgármester asszonynak és a képviselő-testületnek
– tette hozzá Hevér Dávid.
Ami az anyagiakat illeti
A locsolórendszer kiépítésére 10 millió forint nyert a Gyöngyöspatai SE. A kisbusz vásárlására ugyancsak 10 millió forintot fordíthatott a klub, míg a cserepadokra és labdafogó hálóra 1,6 millió forintot költöttek.
Arra a kérdésre, hogy körülmények javulása magával hozhatja-e az egyesületi tagok létszámának növekedését és terveznek-e jobban nyitni az utánpótlás-nevelés irányába, így felelt a sportvezető.
Nagyban segítheti a taglétszám növekedését, hogy innentől láthatóbb lesz a gyöngyöspatai sportélet
– folytatta az elnök. – Nagyon örülnénk a tenni akaró személyek jelentkezésének, mert két-három főnek meglehetősen nehéz egy klub vezénylése. Utánpótlás-nevelésben van hová fejlődnünk, viszont stábszinten ez is nagyobb létszámot követel.
A hasonló helyzetet már megélt sportszervezetek rendre megsínylik az állandó albérletet. A pataiak lendülete azonban nem tört meg.
– Szerencsére a csapat gerince évek óta megvan. Évről-évre újulunk/változunk úgy, hogy a srácok jelentős része a nehezebb időkben is kitartott mellettünk, amit köszönök szépen. Remélem, a hazai pálya a jövőben több patai illetőségű játékost is hazavonz majd.
A Gyöngyöspatai SE legutóbbi helyezései (2021–2025)
2024/2025 , III. osztályú bajnokság: 8. hely/16 csapat
2023/2024, III. osztály, Délnyugati csoport: 5. hely/9 csapat
2022/2023, III. osztály, Délnyugati csoport: 7. hely/9 csapat
2021/2022, III. osztály, Nyugati csoport: 4. hely/10 csapat
2020/2021, III. osztály, Nyugati csoport: 6. hely/11 csapat