Labdarúgás

2 órája

Gyöngyöspatai SE: valahogy így képzelték a hazatérést

Címkék#létesítmény#Gyöngyöspatai SE#győzelem#bravúr

Újra otthon, ráadásul győztes visszatérés az addigi veretlen ellen. Ha Gyöngyöspatai SE így tervezte a felújított létesítményben történő fellépést, akkor telitalálatnak bizonyult az elképzelés.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának vasárnapi mérkőzései közül a Gyöngyöspatai SE győzelme azért is bírt különös értékkel, mert az addigi mindhárom meccsét megnyert Lokomotív SE ellen sikerült begyűjteni a pontokat úgy, hogy ez volt a patai egylet őszi első sikere.

Az eddig nyeretlen Gyöngyöspatai SE (fehérben) az eddig veretlen Lokomotív SE-t győzte le
Az eddig nyeretlen Gyöngyöspatai SE (fehérben) az eddig veretlen Lokomotív SE-t győzte le
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A vasárnapi mérkőzések eredményei, közte a Gyöngyöspatai SE bravúrjával

Tarnaszentmiklós SE–Recsk KJTK 3–1 (2–1)
Gól: Burai M. (28.), Oláh T. (44.), Tóth G. (84.), ill. Ország J. (21.).

Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT60 Kft. 1–0 (0–0)
Gól: Keviczki R. (82.). 

Váraszói SE–Noszvaj SE 12–0 (8–0)
Gól: Eszes Z. (3., 42.), Lázár B. P. (4., 35.), Szabó M. B. (14.), Tóth J. (19. – 11-esből), Rostás J. (30.), Para I. (39., 66., 83.), Nagy Á. J. (60., 70.).

Adácsi DSE–Markaz FC 0–4 (0–2)
Gól: Szabados Zs. Z (28., 30.), Kató B. (62., 74.).
Kiállítva: Rafael R. K. (Adács, 45.).

Istenmezeje SE 1926–Egerszóláti SK II. 3–2 (3–1)
Gól: Lázár G. (8.), Suha M. (13.), Szivák D. (38.), ill. Nagy K. (12. – 11-esből), Horváth L. (91.).

A szombati mérkőzéseken:

November 30., 11.00:

Tiszai SC-Kisköre–Pétervására SE

A bajnokság állása

1. Istenmezeje        4    4    –    –    29–8    12
2. RFC-Átány    4    4    –    –    19–5    12
3. Váraszó    4    3    –    1    24–8    9
4. Lokomotív SE    4    3    –    1    16–3    9
5. Egerszólát II.    4    2    1    1    10–6    7
6. Maklár II    4    2    1    1    10–7        7
7. Visonta    4    2    –    2    8–16    6
8. Gyöngyöspata    3    1    1    1    3–5    4
9. Adács    4    1    1    2    9–14    4
10. Recsk KJTK    4    1    1    2    7–12    4
11. Markaz    4    1    1    2    9–15    4
12. Tarnaszentmiklós    4    1    –    3    12–6    3
13. Pétervására    3    1    –    2    7–11    3
14. Tiszai SC-Kisköre    3    –    1    2    3–9    1
15. Noszvaj    3    –    1    2    5–27        1
16. Gyöngyöstarján    4    –    –    4    5–14    0

 

