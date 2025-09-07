Gyöngyöspatai SE: valahogy így képzelték a hazatérést

A Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának vasárnapi mérkőzései közül a Gyöngyöspatai SE győzelme azért is bírt különös értékkel, mert az addigi mindhárom meccsét megnyert Lokomotív SE ellen sikerült begyűjteni a pontokat úgy, hogy ez volt a patai egylet őszi első sikere.

Az eddig nyeretlen Gyöngyöspatai SE (fehérben) az eddig veretlen Lokomotív SE-t győzte le

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A vasárnapi mérkőzések eredményei, közte a Gyöngyöspatai SE bravúrjával

Tarnaszentmiklós SE–Recsk KJTK 3–1 (2–1)

Gól: Burai M. (28.), Oláh T. (44.), Tóth G. (84.), ill. Ország J. (21.).

Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT60 Kft. 1–0 (0–0)

Gól: Keviczki R. (82.).

Váraszói SE–Noszvaj SE 12–0 (8–0)

Gól: Eszes Z. (3., 42.), Lázár B. P. (4., 35.), Szabó M. B. (14.), Tóth J. (19. – 11-esből), Rostás J. (30.), Para I. (39., 66., 83.), Nagy Á. J. (60., 70.).

Adácsi DSE–Markaz FC 0–4 (0–2)

Gól: Szabados Zs. Z (28., 30.), Kató B. (62., 74.).

Kiállítva: Rafael R. K. (Adács, 45.).