2 órája
Gyöngyöspatai SE: valahogy így képzelték a hazatérést
Újra otthon, ráadásul győztes visszatérés az addigi veretlen ellen. Ha Gyöngyöspatai SE így tervezte a felújított létesítményben történő fellépést, akkor telitalálatnak bizonyult az elképzelés.
A Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának vasárnapi mérkőzései közül a Gyöngyöspatai SE győzelme azért is bírt különös értékkel, mert az addigi mindhárom meccsét megnyert Lokomotív SE ellen sikerült begyűjteni a pontokat úgy, hogy ez volt a patai egylet őszi első sikere.
A vasárnapi mérkőzések eredményei, közte a Gyöngyöspatai SE bravúrjával
Tarnaszentmiklós SE–Recsk KJTK 3–1 (2–1)
Gól: Burai M. (28.), Oláh T. (44.), Tóth G. (84.), ill. Ország J. (21.).
Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT60 Kft. 1–0 (0–0)
Gól: Keviczki R. (82.).
Váraszói SE–Noszvaj SE 12–0 (8–0)
Gól: Eszes Z. (3., 42.), Lázár B. P. (4., 35.), Szabó M. B. (14.), Tóth J. (19. – 11-esből), Rostás J. (30.), Para I. (39., 66., 83.), Nagy Á. J. (60., 70.).
Adácsi DSE–Markaz FC 0–4 (0–2)
Gól: Szabados Zs. Z (28., 30.), Kató B. (62., 74.).
Kiállítva: Rafael R. K. (Adács, 45.).
Gyöngyöspatai SE: 1562 nap után tér vissza otthonába a csapat
Istenmezeje SE 1926–Egerszóláti SK II. 3–2 (3–1)
Gól: Lázár G. (8.), Suha M. (13.), Szivák D. (38.), ill. Nagy K. (12. – 11-esből), Horváth L. (91.).
A szombati mérkőzéseken:
November 30., 11.00:
Tiszai SC-Kisköre–Pétervására SE
A bajnokság állása
1. Istenmezeje 4 4 – – 29–8 12
2. RFC-Átány 4 4 – – 19–5 12
3. Váraszó 4 3 – 1 24–8 9
4. Lokomotív SE 4 3 – 1 16–3 9
5. Egerszólát II. 4 2 1 1 10–6 7
6. Maklár II 4 2 1 1 10–7 7
7. Visonta 4 2 – 2 8–16 6
8. Gyöngyöspata 3 1 1 1 3–5 4
9. Adács 4 1 1 2 9–14 4
10. Recsk KJTK 4 1 1 2 7–12 4
11. Markaz 4 1 1 2 9–15 4
12. Tarnaszentmiklós 4 1 – 3 12–6 3
13. Pétervására 3 1 – 2 7–11 3
14. Tiszai SC-Kisköre 3 – 1 2 3–9 1
15. Noszvaj 3 – 1 2 5–27 1
16. Gyöngyöstarján 4 – – 4 5–14 0