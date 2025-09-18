3 órája
Hétvégi sportműsor: nyolc sportág eseményeit kínáljuk
Pénteken az egriek számára is kezdetét veszik a férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os küzdelmei. A hétvégi sportműsor széles kínálattal várja a sportbarátokat.
Szombaton és vasárnap igazi nagyüzem várható. Nyolc sportág eseményei szerepelnek a hétvégi sportműsor kínálatában.
A hétvégi sportműsor pénteki kínálata
ASZTALITENISZ NB III., Északkelet: Andornaktálya SE II.–SZERVA ASE V., Andornaktálya, 18.00.
FUTSAL NB I., nők: Eger SE–Újpest FC, Tiszafüred, Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont, 18.30.
VÍZILABDA OB I., férfiak: One Eger–BVSC-Manna ABC, Eger, Bárány István Sportuszoda, 19.00.
Szombat
ASZTALITENISZ NB I., Kelet, férfiak: Grif Tools-HRT SE AK I.–SZERVA ASE II., Eger, Bem tábornok tér, 16.00. NB III., Északkelet: Grif Tools-HRT SE AK II.–Szendrő VSSZK-Lévay Gimnázium I., Eger, Bem tábornok tér, 16.00.
KÜZDŐSPORT Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA forduló, Eger, Cutler Fitness by Allure, 10.00.
VÍZILABDA OB I/B, férfiak: Eszterházy SC–Oázis SC, Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 16.00.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 16.00: Maklár–Energia SC Gyöngyös, Gyöngyöshalász–Neo24-Hevesi LSC, Marshall-ASE–Besenyőtelek. 18.00: Lőrinci–Egerszalók. Heves vármegyei II. osztály, 16.00: Apc–Hort, Petőfibánya–Abasár, Atkár–Nagyréde, Felsőtárkány–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Domoszló–Egerszólát, Bélkő SE-Bélapátfalva–Zagyvaszántó (Egerszalókon), Tarnamente SSZE–Poroszló (Kompolton). Heves vármegyei III. osztály, 16.00: RFC-Átány–Tarnaszentmiklós, Tiszai SC-Kisköre–Noszvaj. NB II., Kelet, nők: Eger SE–Gödöllői SK, Eger, Felsővárosi Sporttelep, 18.00.
Vasárnap
ASZTALITENISZ NB II., Északkelet: Andornaktálya SE I.–MEAFC, Andornaktálya, 15.00. NB III., Észak-magyarország: Füzesabonyi SC I.–Bátonyterenyei TC, Füzesabony, 10.00.
ATLÉTIKA 21. Barokk Futóparádé 1,5, 7 és 14 kilométeres távon. Rajt: Eger, Érsekkert, 10.30.
KÉZILABDA NB I/B, férfiak: Eger–Csépe Salgótarjáni SKC, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 18.00. Pest vármegyei férfi I. osztály: FC Hatvan–Domony KSE, Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 17.00.
SAKK NB II. Erkel csoport: Apci SE–Palota Sakk, Apc, Közösségi Színtér és Könyvtár, 10.00.
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport: FC Hatvan–Füzesabony SC, Hatvan, Népkert Sporttelep, 16.00. Heves vármegyei III. osztály, 16.00: Pétervására–Visonta, Markaz–Recsk KJTK, Váraszó–Egerszólát II., Adács–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60, Istenmezeje–Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata–Maklár II.
Hétfő
FUTSAL NB II., Kelet, férfiak: Energia SC Gyöngyös–Balmazújvárosi FC, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 19.30.
LABDARÚGÁS Pest vármegyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport: Heréd LC–Kartal SE, 18.00.