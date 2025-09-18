szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportműsor

3 órája

Hétvégi sportműsor: nyolc sportág eseményeit kínáljuk

Címkék#Petőfibánya#Tarnaörs Danyi SE#Palota Sakk#Felsőtárkány#Domoszló#Vámosgyörk

Pénteken az egriek számára is kezdetét veszik a férfi vízilabda OB I. 2025/2026-os küzdelmei. A hétvégi sportműsor széles kínálattal várja a sportbarátokat.

Heol.hu

Szombaton és vasárnap igazi nagyüzem várható. Nyolc sportág eseményei szerepelnek a hétvégi sportműsor kínálatában.

Bőven lesz látnivaló. A hétvégi sportműsor bőséges kínálattal várja a sportbarátokat
Bőven lesz látnivaló. A hétvégi sportműsor bőséges kínálattal várja a sportbarátokat
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A hétvégi sportműsor pénteki kínálata

ASZTALITENISZ NB III., Északkelet: Andornaktálya SE II.–SZERVA ASE V., Andornaktálya, 18.00.
FUTSAL NB I., nők: Eger SE–Újpest FC, Tiszafüred, Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont, 18.30.
VÍZILABDA OB I., férfiak: One Eger–BVSC-Manna ABC, Eger, Bárány István Sportuszoda, 19.00.

Szombat

ASZTALITENISZ NB I., Kelet, férfiak: Grif Tools-HRT SE AK I.–SZERVA ASE II., Eger, Bem tábornok tér, 16.00. NB III., Északkelet: Grif Tools-HRT SE AK II.–Szendrő VSSZK-Lévay Gimnázium I., Eger, Bem tábornok tér, 16.00.
KÜZDŐSPORT Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA forduló, Eger, Cutler Fitness by Allure, 10.00.
VÍZILABDA OB I/B, férfiak: Eszterházy SC–Oázis SC, Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 16.00.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 16.00: Maklár–Energia SC Gyöngyös, Gyöngyöshalász–Neo24-Hevesi LSC, Marshall-ASE–Besenyőtelek. 18.00: Lőrinci–Egerszalók. Heves vármegyei II. osztály, 16.00: Apc–Hort, Petőfibánya–Abasár, Atkár–Nagyréde, Felsőtárkány–Jázmin út-Vámosgyörk, Tarnaörs Danyi SE–Heréd LC-Realimmo Sport, Domoszló–Egerszólát, Bélkő SE-Bélapátfalva–Zagyvaszántó (Egerszalókon), Tarnamente SSZE–Poroszló (Kompolton). Heves vármegyei III. osztály, 16.00: RFC-Átány–Tarnaszentmiklós, Tiszai SC-Kisköre–Noszvaj. NB II., Kelet, nők: Eger SE–Gödöllői SK, Eger, Felsővárosi Sporttelep, 18.00.

Vasárnap

ASZTALITENISZ NB II., Északkelet: Andornaktálya SE I.–MEAFC, Andornaktálya, 15.00. NB III., Észak-magyarország: Füzesabonyi SC I.–Bátonyterenyei TC, Füzesabony, 10.00.
ATLÉTIKA 21. Barokk Futóparádé 1,5, 7 és 14 kilométeres távon. Rajt: Eger, Érsekkert, 10.30.
KÉZILABDA NB I/B, férfiak: Eger–Csépe Salgótarjáni SKC, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 18.00. Pest vármegyei férfi I. osztály: FC Hatvan–Domony KSE, Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 17.00.
SAKK NB II. Erkel csoport: Apci SE–Palota Sakk, Apc, Közösségi Színtér és Könyvtár, 10.00.
LABDARÚGÁS NB III. Északkeleti csoport: FC Hatvan–Füzesabony SC, Hatvan, Népkert Sporttelep, 16.00. Heves vármegyei III. osztály, 16.00: Pétervására–Visonta, Markaz–Recsk KJTK, Váraszó–Egerszólát II., Adács–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60, Istenmezeje–Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata–Maklár II.

Hétfő

FUTSAL NB II., Kelet, férfiak: Energia SC Gyöngyös–Balmazújvárosi FC, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 19.30.
LABDARÚGÁS Pest vármegyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport: Heréd LC–Kartal SE, 18.00.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu