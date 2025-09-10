Hétvégi sportműsor: 118 nap után újra hazai bajnokit játszik a HE-DO B. Braun Gyöngyös

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB III.-as Eger SE és a Füzesabony SC is magasabb osztályú ellenfelet fogad. A hétvégi sportműsor kínálatában a kupacsaták mellett vármegyei labdarúgó-mérkőzések is szerepelnek.

Szombaton hazai pályán a HE-DO B. Braun Gyöngyös. Mutatjuk a hétvégi sportműsor kínálatát

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A hétvégi sportműsor pénteki kínálata

ASZTALITENISZ NB III., Észak-magyarország: Andornaktálya SE II.–Grif Tools-HRT SE AK II., Andornaktálya, 18.00.

LOVASSPORT Magyar Díjlovagló Bajnokság, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 8.00.