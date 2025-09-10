szeptember 10., szerda

1 órája

Hétvégi sportműsor: 118 nap után újra hazai bajnokit játszik a HE-DO B. Braun Gyöngyös

Címkék#Eger#Felsővárosi Sporttelep#Felsőtárkány#Markaz

Péntektől vasárnapig Szilvásváradon rendezik a Magyar Díjlovagló Bajnokságot. A hétvégi sportműsor kínálatában öt sportág eseményei szerepelnek.

Heol.hu

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB III.-as Eger SE és a Füzesabony SC is magasabb osztályú ellenfelet fogad. A hétvégi sportműsor kínálatában a kupacsaták mellett vármegyei labdarúgó-mérkőzések is szerepelnek.

Szombaton hazai pályán a HE-DO B. Braun Gyöngyös. Mutatjuk a hétvégi sportműsor kínálatát
Szombaton hazai pályán a HE-DO B. Braun Gyöngyös. Mutatjuk a hétvégi sportműsor kínálatát
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A hétvégi sportműsor pénteki kínálata

ASZTALITENISZ NB III., Észak-magyarország: Andornaktálya SE II.–Grif Tools-HRT SE AK II., Andornaktálya, 18.00.
LOVASSPORT Magyar Díjlovagló Bajnokság, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 8.00.

A hétvégi sportműsor szombati kínálata

KÉZILABDA NB I., férfiak: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 18.00. NB II., férfiak: Füzesabonyi SC–Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 18.00.
LOVASSPORT Magyar Díjlovagló Bajnokság, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 8.00.
LABDARÚGÁS Mol Magyar Kupa, 3. foduló: Eger SE–Budafoki MTE, Eger Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 11.00. Füzesabony SC–BVSC-Zugló, Füzesabonyi Sporttelep, 15.00. Heves vármegyei I. osztály, 16.30: Maklár–Gyöngyöshalász, Besenyőtelek–Lőrinci, Energia SC Gyöngyös–Egerszalók. 18.30: Neo24-Hevesi LSC–Gyöngyösi AK. Heves vármegyei II. osztály, 13.00: Apc–Petőfibánya. 15.30: Nagyréde–Jázmin út-Vámosgyörk (Gyöngyöshalászon). 16.30: Egerszólát–Bélkő SE-Bélapátfalva, Heréd LC-Realimmo Sport–Domoszló, Felsőtárkány–Tarnaörs Danyi SE, Abasár–Atkár, Zagyvaszántó–Tarnamente SSZE, Hort–Poroszló. Heves vármegyei III. osztály, 16.30: Tarnaszentmiklós–TSC-Kisköre.

A hétvégi sportműsor vasárnapi kínálata

ASZTALITENISZ NB II., Északkelet: Andornaktálya SE I.–DAK-DEAC HGL II., Andornaktálya, 15.00.
KÉZILABDA Pest vármegyei I. osztály, férfiak: FC Hatvan–Pilisvörösvári KSK, Hatvan, Fülöp Andor Sportcsarnok, 17.00.
LOVASSPORT Magyar Díjlovagló Bajnokság, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 8.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt túrája a Máriabesnyő vmh. – Kegytemplom – Gróf Teleki Pál sírja – Pap Miska-forrás – Istálló kastély – Magyalos – Magyalos-tető – Babati templomrom – Öreg-hegy I. – Gödöllő – Öreg-hegy II. – Hegy utcai buszforduló 18 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, vasútállomás, 6.45.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei III. osztály, 16.30: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Istenmezeje, Markaz–Váraszó, Noszvaj–Recsk KJTK (Eger, Felsővárosi Sporttelep), Pétervására–RFC-Átány, Gyöngyöstarján–Gyöngyöspata, Visonta–Maklár II.

