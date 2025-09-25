2 órája
Hétvégi sportműsor: kerékpártúra és sportnap Koczka Zoltán emlékére Szűcsiben
Szombaton újra hazai pályán a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I.-es férfi kézilabdacsapata. Az NB II. nyitányán máris összeméri tudását a Gyöngyösi RSE és az Eszterházy SC férfi röplabdacsapata. A hétvégi sportműsor kínálatában tíz sportág eseményei szerepelnek.
A sportrelikvia gyűjtő, hajdani gyöngyösi labdarúgó, kézilabda szurkoló és amatőr kerékpározó, Koczka Zoltán hosszan tartó betegség után után, életének 40. évében, 2024 őszén hunyt el. Emlékre kerékpártúrát és sportnapot rendeznek Szűcsiben. A hétvégi sportműsor kínálatában tíz sportág eseményei szerepelnek.
A hétvégi sportműsor pénteki kínálata
DIÁKSPORT Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Diáksport Napja, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, iskolaudvar, városi stadion, 8.00.
LOVASSPORT Platthy József Regionális Díjugrató Döntő, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 9.00.
Szombat
KERÉKPÁR Koczka Zoltán-emléktúra és sportnap, Szűcsi, 10.00. A Kemény iskola Tisza tavi biciklitúrája. Rajt: Tiszafüred, 9.00.
KÉZILABDA NB I., férfiak: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 18.00. NB I/B, nők: Eszterházy SC–PC Trade Szegedi NKE, Eger, Eszterházy csarnok, 18.00. NB II., nők: STAVMAT-Füzesabonyi SC–Veresegyház VSK, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka, 18.00.
Magyar Kupa: meghatározó játékosai nélkül is elérte célját az Eszterházy SC
LOVASSPORT Platthy József Regionális Díjugrató Döntő, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 9.00.
TENISZ K&V Kupa országos amatőr versenysorozat, Gyöngyös, Center Court Gyöngyös Batthyány tér, 9.00.
TERMÉSZETJÁRÁS A Bükki VM SE nyílt Egészség sétája a Szarvaskő – Egerlátó – Baktai-tó – Csordakút – Egerbakta 9 kilométeres útvonalon. Találkozó: Eger, autóbusz-pályazdvar, 8.00.
VÍZILABDA OB I/B, férfiak: Eszterházy SC–YBL WPC, Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 16.30.
LABDARÚGÁS Heves vármegyei I. osztály, 16.00: Egerszalók–Marshall-ASE, Besenyőtelek–Gyöngyösi AK, Energia SC Gyöngyös–Lőrinci. 18.00: Neo24-Hevesi LSC–Maklár. Heves vármegyei II. osztály, 16.00: Egerszólát–Tarnaörs Danyi SE, Heréd LC-Realimmo Sport–Jázmin út-Vámosgyörk, Felsőtárkány–Atkár, Nagyréde–Petőfibánya (Atkáron), Abasár–Apc, Poroszló–Bélkő SE-Bélapátfalva, Zagyvaszántó–Domoszló (Selypen), Hort–Tarnamente SSZE. Heves vármegyei III. osztály, 16.00: Tarnaszentmiklós–Pétervására.
Vasárnap
ATLÉTIKA Fut a Heves nyílt utcai futóverseny. Rajt: Heves, Városi Sporttelep, 9.30.
LOVASSPORT Platthy József Regionális Díjugrató Döntő, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 9.00.
RÖPLABDA NB II., férfiak, 11.00: Gyöngyösi RSE–TFSE. 13.00: TFSE–Eszterházy SC. 15.00: Eszterházy SE–Gyöngyösi RSE. Mind: Gyöngyös, Vályi-Nagy Károly Tornacsarnok.
TENISZ K&V Kupa országos amatőr versenysorozat, Gyöngyös, Center Court Gyöngyös Batthyány tér, 9.00.
LABDARÚGÁS NB III. Északeleti csoport: Füzesabony SC–Putnok FC, Füzesabonyi Sporttelep, 16.00. Eger SE–DVSC II., Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 16.00. Heves vármegyei III. osztály, 16.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Váraszó, Egerszólát II.–Recsk KJTK, Markaz–Tiszai SC-Kisköre, Noszvaj–RFC-Átány (Eger, Felsővárosi Sporttelep), Maklár II.–Istenmezeje, Adács–Gyöngyöstarján, Visonta–Gyöngyöspata.
Hétfő
LABDARÚGÁS Pest vármegyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport: Heréd LC–Kisalag SC, Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 18.00.