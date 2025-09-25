Hétvégi sportműsor: kerékpártúra és sportnap Koczka Zoltán emlékére Szűcsiben

A sportrelikvia gyűjtő, hajdani gyöngyösi labdarúgó, kézilabda szurkoló és amatőr kerékpározó, Koczka Zoltán hosszan tartó betegség után után, életének 40. évében, 2024 őszén hunyt el. Emlékre kerékpártúrát és sportnapot rendeznek Szűcsiben. A hétvégi sportműsor kínálatában tíz sportág eseményei szerepelnek.

Forrás: facebook

A hétvégi sportműsor pénteki kínálata

DIÁKSPORT Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Diáksport Napja, Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, iskolaudvar, városi stadion, 8.00.

LOVASSPORT Platthy József Regionális Díjugrató Döntő, Szilvásvárad, INEOS Grenadier Lipicai Lovasközpont, 9.00.

Szombat

KERÉKPÁR Koczka Zoltán-emléktúra és sportnap, Szűcsi, 10.00. A Kemény iskola Tisza tavi biciklitúrája. Rajt: Tiszafüred, 9.00.

KÉZILABDA NB I., férfiak: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 18.00. NB I/B, nők: Eszterházy SC–PC Trade Szegedi NKE, Eger, Eszterházy csarnok, 18.00. NB II., nők: STAVMAT-Füzesabonyi SC–Veresegyház VSK, Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka, 18.00.