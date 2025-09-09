Heves vármegyei I. osztály: kevés a 9 csapat, de van még lejjebb

A mostanihoz hasonlóan szerény számú gárda még egyszer sem fémjelezte a Heves vármegyei I. osztályt. Már a tavalyi 11 fős mezőny is elgondolkodtatásra adott okot, a jelenlegi kilences létszám pedig tovább ráncolta a homlokokat. Az apadás megállíthatatlan, így a fékezésre kell összpontosítani.

Újabb lépés lefelé a Heves vármegyei I. osztályban

A közösségi céltalanság szembeötlő szimbóluma az elárvult, gazzal felvert falusi futballpálya. Ahol elengedik a labdarúgást, ott mást is elengednek, nem véletlen, hogy számos esetben az iskola megszűnése, a csapat feloszlása és a kocsma bezárása láncolatban történik

– írta Üzenet Makkoshotykáról című publicisztikájában Csillag Péter. A Nemzeti Sport főmunkatársa, a Hátsó füves országjáró sorozat ötletgazda-élharcosaként bőséges és alapos ismereteket szerzett a magyar futball rejtett tájainak életéről és a csapatok eltűnéséről. A megszerzett mélyreható ismeretek további lényegi részét eképp fogalmazta meg az aktivista szerző.

A sportszervezési, futballszakmai beavatkozás lehetőségei a legjobb szándék mellett is korlátozottak, ha a falvakban érzékelhető játékoshiány, a fiatalok elvándorlása, a lakosság öregedése, a szabadidős lehetőségek átalakulása, a hűséges csapatvezetők visszaszorulása, az anyagias szemlélet térhódítása, az önkéntes lelkület kiveszése makacs akadályként jelentkezik.

Ami pedig a friss adatokat illeti. Míg az előző kiírásban a 20 vármegyei bajnokság I. osztályában összesen 273 csapat fejezte be az idényt, addig a 2025/26-os idényt csupán 266 gárda kezdte el.

A 2024/25-ös vármegyei mezőnyök (273 csapat)

16 csapat: Bács-Kiskun, Budapest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest

15 csapat: Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg

14 csapat: Fejér, Zala, Borsod-Abaúj-Zemlén (16 nevezett), Veszprém (15)

13 csapat: Komárom-Esztergom, Vas

12 csapat: Békés, Csongrád-Csanád, Nógrád (13)

11 csapat: Heves

9 csapat: Baranya

7 csapat: Tolna

Öröm, ahol van még futball és néző is

A 2025/26-os vármegyei mezőnyök (266 csapat)