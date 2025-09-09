36 perce
Heves vármegyei I. osztály: kevés a 9 csapat, de van még lejjebb
A létszámcsökkenés megállíthatatlannak tűnik. A folyamat nem helyi sajátosság, ezekből a szűkebb hazánkra vonatkozó tény: a tavalyi 11 helyett csupán 9 csapat szerepel a Heves vármegyei I. osztályban. Országosan hét gárdával kevesebb vágott neki a 2025/26-os idénynek a területi élvonalnak számító küzdelemsorozatoknak.
A mostanihoz hasonlóan szerény számú gárda még egyszer sem fémjelezte a Heves vármegyei I. osztályt. Már a tavalyi 11 fős mezőny is elgondolkodtatásra adott okot, a jelenlegi kilences létszám pedig tovább ráncolta a homlokokat. Az apadás megállíthatatlan, így a fékezésre kell összpontosítani.
A közösségi céltalanság szembeötlő szimbóluma az elárvult, gazzal felvert falusi futballpálya. Ahol elengedik a labdarúgást, ott mást is elengednek, nem véletlen, hogy számos esetben az iskola megszűnése, a csapat feloszlása és a kocsma bezárása láncolatban történik
– írta Üzenet Makkoshotykáról című publicisztikájában Csillag Péter. A Nemzeti Sport főmunkatársa, a Hátsó füves országjáró sorozat ötletgazda-élharcosaként bőséges és alapos ismereteket szerzett a magyar futball rejtett tájainak életéről és a csapatok eltűnéséről. A megszerzett mélyreható ismeretek további lényegi részét eképp fogalmazta meg az aktivista szerző.
A sportszervezési, futballszakmai beavatkozás lehetőségei a legjobb szándék mellett is korlátozottak, ha a falvakban érzékelhető játékoshiány, a fiatalok elvándorlása, a lakosság öregedése, a szabadidős lehetőségek átalakulása, a hűséges csapatvezetők visszaszorulása, az anyagias szemlélet térhódítása, az önkéntes lelkület kiveszése makacs akadályként jelentkezik.
Ami pedig a friss adatokat illeti. Míg az előző kiírásban a 20 vármegyei bajnokság I. osztályában összesen 273 csapat fejezte be az idényt, addig a 2025/26-os idényt csupán 266 gárda kezdte el.
A 2024/25-ös vármegyei mezőnyök (273 csapat)
- 16 csapat: Bács-Kiskun, Budapest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest
15 csapat: Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg
14 csapat: Fejér, Zala, Borsod-Abaúj-Zemlén (16 nevezett), Veszprém (15)
13 csapat: Komárom-Esztergom, Vas
12 csapat: Békés, Csongrád-Csanád, Nógrád (13)
11 csapat: Heves
9 csapat: Baranya
7 csapat: Tolna
A 2025/26-os vármegyei mezőnyök (266 csapat)
- 16 csapat: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemlén, Budapest, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest
15 csapat: Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg
14 csapat: Győr-Moson-Sopron, Zala
13 csapat: Nógrád, Somogy, Veszprém
12 csapat: Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom, Vas
11 csapat: Békés
10 csapat: Baranya
9 csapat: Heves
7 csapat: Tolna
Hevesben 9 klub vágott neki a pontvadászatnak azzal az általunk táplált reménnyel, hogy valamennyi be is fejezi a háromkörös küzdelemsorozatot. Ettől kevesebb együttest csak Tolnában számlálnak, ahol mindössze heten alkotják a vármegyei élvonalat. Ez nem az iránymutatás, hanem szikár tény azzal kiegészítve, hogy méltán jár az elismerés azon sportvezetőknek, akik helyi szinten – még – mozgatják, irányítják és életben tartják a település labdarúgó egyesületét.
Ők a következők (felnőtt szinten) a Heves vármegyei I. osztályban
Lőrinci VSC: Pierluigi Rizzo, Kerepesi Ferenc, Gulyka Zsolt
Egerszalók SE: Varga István, Montvai Tibor
Maklár SE: Szerencsi Tibor, Csomós János
Neo24-Hevesi LSC: Mengyi Norbert, Besenyei Ferenc
Marshall-ASE: Tuza László, Novák Tamás, Novák Zoltán
Gyöngyöshalász SE: Pásztor János, Gódor János, Labancz Róbert
Energia SC Gyöngyös: Csiba Attila, Lukács György
Besenyőtelek SC: Nagy Zsolt, Vass István