Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci a trónkövetelő Egerszalókkal derbizik

Négy gólt és döntetlent valószínűsít Halasi Ádám a játéknap rangadójára. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 6. fordulójának mérkőzéseire így tippelt a Gyöngyöshalász SE kapusa.

Bódi Csaba

A 35 éves hálóőr csupán egy vendégpontot valószínűsít szombatra, a Heves vármegyei I. osztály további három találkozójára hazai győzelmet vetít előre Halasi Ádám.

Az egerszalókiak és a lőrinciek között csak két pont a különbség a Heves vármegyei I. osztályban
Az egerszalókiak és a lőrinciek között csak két pont a különbség a Heves vármegyei I. osztályban 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A Heves vármegyei I. osztály 6. fordulójának mérkőzései

Szombat, 16.00:

Maklár SE (4.)–Energia SC Gyöngyös (8.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep, V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Juhász S.). 
Makláron sosem könnyű nyerni senkinek, és most a tartalékpálya állapota is Vojtekovszkiék mellett szól majd, 3–1.

A bajnokság állása
Forrás: adatbank.mlsz.hu

Gyöngyöshalász SE (7.)–Neo24-Hevesi LSC (3.)
Gyöngyöshalász. V.: Lucián János (Nagy G., Kecskés).
A két csapatnak teljesen mások a céljai a bajnokságban, de mi senki ellen sem feltartott kézzel lépünk pályára. A hevesiekkel szemben szeretnénk győzelemmel felavatni az új eredményjelzőnket, 2–1.

Halasi Ádám győzelmet vár a hevesiek ellen
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Marshall-ASE (5.)–Besenyőtelek SC (9.)
Andornaktálya. V.: Molnár Dániel (Derda N. K., ifj. Kelemen A.).
Az andornaktályai csapat magabiztos győzelmet arat hazai pályán a sereghajtó besenyőtelki gárda ellen, 3–0.

Szombat, 18.00:

Lőrinci VSC (1.)–Egerszalók SE (2.)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Mákos Márk Dávid (Berki, Visnyei). 
A tavalyi bajnok és második helyezettje most is ugyanúgy áll a tabellán. Igazi ki-ki mérkőzésen pontosztozkodás születik, 2–2.

Szabadnapos: Gyöngyösi AK (6.)

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
