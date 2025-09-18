Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci a trónkövetelő Egerszalókkal derbizik

A 35 éves hálóőr csupán egy vendégpontot valószínűsít szombatra, a Heves vármegyei I. osztály további három találkozójára hazai győzelmet vetít előre Halasi Ádám.

Az egerszalókiak és a lőrinciek között csak két pont a különbség a Heves vármegyei I. osztályban

A Heves vármegyei I. osztály 6. fordulójának mérkőzései

Szombat, 16.00:

Maklár SE (4.)–Energia SC Gyöngyös (8.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Juhász S.).

Makláron sosem könnyű nyerni senkinek, és most a tartalékpálya állapota is Vojtekovszkiék mellett szól majd, 3–1.

A bajnokság állása

Gyöngyöshalász SE (7.)–Neo24-Hevesi LSC (3.)

Gyöngyöshalász. V.: Lucián János (Nagy G., Kecskés).

A két csapatnak teljesen mások a céljai a bajnokságban, de mi senki ellen sem feltartott kézzel lépünk pályára. A hevesiekkel szemben szeretnénk győzelemmel felavatni az új eredményjelzőnket, 2–1.

Halasi Ádám győzelmet vár a hevesiek ellen

Marshall-ASE (5.)–Besenyőtelek SC (9.)

Andornaktálya. V.: Molnár Dániel (Derda N. K., ifj. Kelemen A.).

Az andornaktályai csapat magabiztos győzelmet arat hazai pályán a sereghajtó besenyőtelki gárda ellen, 3–0.