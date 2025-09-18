42 perce
Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci a trónkövetelő Egerszalókkal derbizik
Négy gólt és döntetlent valószínűsít Halasi Ádám a játéknap rangadójára. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 6. fordulójának mérkőzéseire így tippelt a Gyöngyöshalász SE kapusa.
A 35 éves hálóőr csupán egy vendégpontot valószínűsít szombatra, a Heves vármegyei I. osztály további három találkozójára hazai győzelmet vetít előre Halasi Ádám.
A Heves vármegyei I. osztály 6. fordulójának mérkőzései
Szombat, 16.00:
Maklár SE (4.)–Energia SC Gyöngyös (8.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep, V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Juhász S.).
Makláron sosem könnyű nyerni senkinek, és most a tartalékpálya állapota is Vojtekovszkiék mellett szól majd, 3–1.
Gyöngyöshalász SE (7.)–Neo24-Hevesi LSC (3.)
Gyöngyöshalász. V.: Lucián János (Nagy G., Kecskés).
A két csapatnak teljesen mások a céljai a bajnokságban, de mi senki ellen sem feltartott kézzel lépünk pályára. A hevesiekkel szemben szeretnénk győzelemmel felavatni az új eredményjelzőnket, 2–1.
Marshall-ASE (5.)–Besenyőtelek SC (9.)
Andornaktálya. V.: Molnár Dániel (Derda N. K., ifj. Kelemen A.).
Az andornaktályai csapat magabiztos győzelmet arat hazai pályán a sereghajtó besenyőtelki gárda ellen, 3–0.
Heves vármegyei I. osztály: kevés a 9 csapat, de van még lejjebb
Szombat, 18.00:
Lőrinci VSC (1.)–Egerszalók SE (2.)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Mákos Márk Dávid (Berki, Visnyei).
A tavalyi bajnok és második helyezettje most is ugyanúgy áll a tabellán. Igazi ki-ki mérkőzésen pontosztozkodás születik, 2–2.
Szabadnapos: Gyöngyösi AK (6.)