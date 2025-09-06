Heves vármegyei I. osztály: maklári győztes gól Gyöngyösön a 90. percben

Idénybeli első győzelmét az Energia SC-t fogadva könyvelhette el a Gyöngyöshalász SE együttese a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Danyi Péter (zöldben) szerezte a gyöngyöshalásziak első gólját, amivel a gárda őszi első győzelméhez járult hozzá a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójában

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Egerszalókon a Besenyőtelek SC ellen igazolta a papírformát a hazai gárda, míg Andornaktályán egy-egy ponttal kellett beérni a Marshall-ASE és a vendég Hevesi LSC csapatának.

Gyöngyösi AK–Maklár SE 1–2 (1–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 150 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Derda N., Törtei M.).

GYAK: Tóth B. – Forgó, Czinkóczi K., Tóth L., Debreczeni, Bartha, Eged (Spanyúr, 83.), Szénási (Nádudvari, 67.), Majoros (Lakatos Gy., 86.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edző: Papp Tamás és Nagy-György Gábor.

MAKLÁR: Kecskeméti – Szeles, Noszek, Bacsó (Árvai, 46.), Orosz, Radócz, Vojtekovszki, Molnár A., Kerékgyártó (Besenyei R., 67.), Lakatos L. (Gál B., 46., Káli, 84.), Juhász M. Edző: Szabó László.

GÓL: Tóth L. (36.), ill. Vojtekovszki (74.), Besenyei (90.).

JÓK: Debreczeni, ill. Vojtekovszki.

PAPP TAMÁS: – Döntetlen szagú mérkőzésen mi kihagytuk a nagy helyzetünket, a vendégek belőtték. Dolgoznunk kell tovább.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Nem volt egy túl jó mérkőzés, a második félidőben kicsit többet raktunk bele és a végén volt egy kis szerencsénk is.