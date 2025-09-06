szeptember 6., szombat

Labdarúgás

1 órája

Heves vármegyei I. osztály: maklári győztes gól Gyöngyösön a 90. percben

Az egyetlen vendégsiker Gyöngyösön született. A Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójában a Maklár SE a 90. percben szerzett találattal szerezte meg a három pontot a Mátraalján.

Idénybeli első győzelmét az Energia SC-t fogadva könyvelhette el a Gyöngyöshalász SE együttese a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Egerszalókon a Besenyőtelek SC ellen igazolta a papírformát a hazai gárda, míg Andornaktályán egy-egy ponttal kellett beérni a Marshall-ASE és a vendég Hevesi LSC csapatának.

Gyöngyösi AK–Maklár SE 1–2 (1–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 150 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Derda N., Törtei M.).
GYAK: Tóth B. – Forgó, Czinkóczi K., Tóth L., Debreczeni, Bartha, Eged (Spanyúr, 83.), Szénási (Nádudvari, 67.), Majoros (Lakatos Gy., 86.), Czinkóczi B., Nagy-György B. Edző: Papp Tamás és Nagy-György Gábor.
MAKLÁR: Kecskeméti – Szeles, Noszek, Bacsó (Árvai, 46.), Orosz, Radócz, Vojtekovszki, Molnár A., Kerékgyártó (Besenyei R., 67.), Lakatos L. (Gál B., 46., Káli, 84.), Juhász M. Edző: Szabó László.
GÓL: Tóth L. (36.), ill. Vojtekovszki (74.), Besenyei (90.).
JÓK: Debreczeni, ill. Vojtekovszki.
PAPP TAMÁS: – Döntetlen szagú mérkőzésen mi kihagytuk a nagy helyzetünket, a vendégek belőtték. Dolgoznunk kell tovább.
SZABÓ LÁSZLÓ: – Nem volt egy túl jó mérkőzés, a második félidőben kicsit többet raktunk bele és a végén volt egy kis szerencsénk is.

Egerszalók SE–Besenyőtelek SC 3–0 (2–0)

Egerszalók, 100 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Pápista M., Kelemen A.).
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Cseh, 74.), Halász M., Gallik (Mező, 84.), Molnár R. (Hangácsi, 74.), Németh G., Rab, Fehér (Czipó, 56.), Mester (Koós, 74.), Póczos, Gyóni. Játékos-edző: Montvai Tibor.
BESENYŐTELEK: Abóczki – Sráj, Kósa, Rácz, Jéger, Pelyhe Cs., Varga D. (Nyiri, 84.), Vámosi, Hajdu, Mikó (Rózsahegyi, 61.), Bozó (Vincze, 65.). Edző: Vass István.
GÓL: Molnár R. (3., 34.), Fehér (48.).
KIÁLLÍTVA: Abóczki (62.).
JÓK: Póczos, Halász M., Gyóni, Rab, Németh G., Molnár R., ill. Rácz, Vincze.
MONTVAI TIBOR: – Hamarabb le tudtuk volna zárni a meccset, de így sem bánkódom. Nem volt gördülékeny a játékunk, ám a lényeg a három pont megszerzése volt, így azért elégedett lehetek. Gratulálok a csapatomnak, a Besenyőteleknek pedig sok sikert kívánok!
CSALA ATTILA asszisztens edző: – Mindkét félidőben két perc alatt gólt kaptunk, ez megpecsételte a sorsunkat. Sok sikert a Szalóknak!

Gyöngyöshalász SE–Energia SC Gyöngyös 2–0 (0–0)

Gyöngyöshalász, 140 néző. V.: Harnos Csaba (Petz P., Panyi K.).
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi – Szilágyi N., Ivony A., Petrezselyem, Horváth P. (Derda D., 82.), Danyi, Holló, Gyuris (Labancz M., 92.), Sándor, Bakó (Eperjesi, 62.). Edző: Labancz Róbert.
ENERGIA: Matin – Galó, Csomor, Nagy B. (Péntek, 46.), Jurecska, Rácz J. (Varga F., 46.), Mezner (Marosi, 76.), Jurecska E. (Harmos, 76.), Timon, Czene L. (Kocsis, 76.), Horváth V. (Izsvák, 29.). Edző: Török János.
GÓL: Danyi (64.), Gyuris (78.).
JÓK: Szilágyi N., Eperjesi ill. Jurecska R., Czene L.
LABANCZ RÓBERT: – Összességében több lehetőségünk volt a gólszerzésre, így a győzelmünket megérdemeltnek érzem.
TÖRÖK JÁNOS: – Sajnos a második félidőben két elkerülhető gólt kaptunk, ami eldöntötte a három pont sorsát.

Marshall-ASE–Neo24-Hevesi LSC 1–1 (1–1)

Andornaktálya, 80 néző. V.: Gecse Zoltán (dr. Varga P., Ispán A.).
ASE: Horváth Á. – Marsa, Kálmán J., Sebe M., Kálmán R., Szecskó (Csóka, 46.), Pelyhe K., Hegyi, Palaticzky, Ambrus, Csikos (Megyeri, 86.). Edző: Novák Zoltán.
HEVES: Juhász K. – Nagy M. (Besenyei F., 79.), Szabó G., Balázs. (Dalnoki, 71.), Csoszánszki, Szabó L., Juhász Cs., Korsós, Nagy M. (Szabó Cs., 68.), Hájos, Sőregi(Ludányi, 68.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
GÓL: Ambrus (13.), ill. Csoszánszki (22.).
JÓK: Hegyi, Ambrus, ill. Hájos, Korsós, Szabó L.
NOVÁK ZOLTÁN: – Ellentétes félidőket láthattunk, igazságos döntetlen született. Köszönjük Sőregi Zoltánnak a szakszerű orvosi ellátást!
BESENYEI FERENC: – A második félidőben feljavult játékkal nagyon sok veszélyes támadást vezettünk, de a befejezések nem sikerültek. Mivel az első félidőbena hazaiak játszottak jobban, így igazságos döntetlen született.

Szabadnapos: Lőrinci VSC

Ez a helyzet a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulóját követően a tabellán

A bajnokság állása

  • 1. Lőrinci    3    3    –    –    8–0    9
    2. Egerszalók    3    2    1    0    7–1    7
    3. Maklár    4    2    –    2    5–8    6
    4. Heves    4    1    2    1    7–6    5
    5. Marshall-ASE    4    1    2    1    4–5    5
    6. Gyöngyösi AK    3    1    1    1    6–3    4
    7. Gyöngyöshalász    3    1    –    2    2–3    3
    8. Energia SC    3    1    –    2    4–7    3
    9. Besenyőtelek    3    –    –    3    2–12    0

 

