Heves vármegyei I. osztály: Radócz Ákos minimalizálná a hibákat Gyöngyösön
Két hazai győzelmet és két vendégsikert tart valószínűnek Radócz Ákos. A Maklár SE 23 éves támadója így tippelt a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 4. fordulójának mérkőzéseire.
A Mezőkövesden nevelkedett, majd Füzesabonyban és Besenyőtelken futballozott játékos a maklári egylet színeiben az előző kiírásban 7. helyen végzett a Heves vármegyei I. osztályban.
Innen folytatják
1. Lőrinci 3 3 – – 8–0 9
2. Gyöngyösi AK 2 1 1 – 5–1 4
3. Egerszalók 2 1 1 – 4–1 4
4. Hevesi LSC 3 1 1 1 6–5 4
5. Marshall-ASE 3 1 1 1 3–4 4
6. Energia SC 2 1 – 1 4–5 3
7. Maklár 3 1 – 2 3–7 3
8. Gyöngyöshalász 2 – – 2 0–3 0
9. Besenyőtelek 2 – – 2 2–9 0
A Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójának programja
Szombat, 16.30:
Gyöngyöshalász SE (8.)–Energia SC Gyöngyös (6.)
Gyöngyöshalász. V.: Harnos Csaba (Petz, Panyi).
Küzdelmes mérkőzésre számítok, ahol a Gyöngyöshalász megszerzi első pontjait, 2–0.
Gyöngyöshalász SE: nyolcan jöttek, kilencen mentek, új csapatot kell építeni
Marshall-ASE (5.)–Neo24-Hevesi LSC (4.)
Andornaktálya. V.: Gecse Zoltán (dr. Varga P. B., Ispán).
Ez a párharc a forduló rangadójának is nevezhető, ahol két, jó játékoskerettel rendelkező csapat találkozik egymással. Pikáns hangulatú mérkőzésre számítok, sok góllal, és vendégikerrel, 2–3.
Gyöngyösi AK (2.)–Maklár SE (7.)
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Derda N. K., Törtei).
Fiatal, jó játékerőt képviselő gyöngyösieknél lépünk pályára, akikkel szemben nem lesz egyszerű a feladatunk. Kiélezett mérkőzésre számítok, ahol fontos tényezőnek számít, hogy melyik csapat játékosai lesznek a koncentráltabbak, és hogy ki hibázik majd kevesebbet, 1–2.
Maklár-Marshall-ASE labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton
Egerszalók SE (3.)–Besenyőtelek SC (9.)
Egerszalók. V.: dr. Lendvai Gábor (Pápista, ifj. Kelemen).
A besenyőtelkieknek nem sikerült jól a szezonkezdés és most sem lesznek egyszerű helyzetben a látogatók. A masszív Egerszalóknál a BSC megnehezíti a hazaiak dolgát, 2–0.
Az Egerszalók SE 22 éves védője kemény összecsapásra készül a Heves ellen
Szabadnapos: Lőrinci VSC (1.).