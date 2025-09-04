szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Heves vármegyei I. osztály: Radócz Ákos minimalizálná a hibákat Gyöngyösön

Címkék#Besenyőtelken#vendégsiker#maklári#Radócz Ákos

Két hazai győzelmet és két vendégsikert tart valószínűnek Radócz Ákos. A Maklár SE 23 éves támadója így tippelt a Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 4. fordulójának mérkőzéseire.

Bódi Csaba

A Mezőkövesden nevelkedett, majd Füzesabonyban és Besenyőtelken futballozott játékos a maklári egylet színeiben az előző kiírásban  7. helyen végzett a Heves vármegyei I. osztályban.

Radócz Ákos (felül) tippelt a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójának mérkőzéseire
Radócz Ákos (felül) tippelt a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójának mérkőzéseire
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Innen folytatják

1. Lőrinci    3    3    –    –    8–0    9
2. Gyöngyösi AK    2    1    1    –    5–1    4
3. Egerszalók     2    1    1    –    4–1    4
4. Hevesi LSC    3    1    1    1    6–5    4
5. Marshall-ASE    3    1    1    1    3–4    4
6. Energia SC    2    1    –    1    4–5    3
7. Maklár    3    1    –    2    3–7    3
8. Gyöngyöshalász    2    –    –    2    0–3    0
9. Besenyőtelek    2    –    –    2    2–9    0

A Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójának programja

Szombat, 16.30:

Gyöngyöshalász SE (8.)–Energia SC Gyöngyös (6.)
Gyöngyöshalász. V.: Harnos Csaba (Petz, Panyi). 
Küzdelmes mérkőzésre számítok, ahol a Gyöngyöshalász megszerzi első pontjait, 2–0.

Marshall-ASE (5.)–Neo24-Hevesi LSC (4.)
Andornaktálya. V.: Gecse Zoltán (dr. Varga P. B., Ispán).
Ez a párharc a forduló rangadójának is nevezhető, ahol két, jó játékoskerettel rendelkező csapat találkozik egymással. Pikáns hangulatú mérkőzésre számítok, sok góllal, és vendégikerrel, 2–3.

Gyöngyösi AK (2.)–Maklár SE (7.)
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Derda N. K., Törtei).
Fiatal, jó játékerőt képviselő gyöngyösieknél lépünk pályára, akikkel szemben nem lesz egyszerű a feladatunk. Kiélezett mérkőzésre számítok, ahol fontos tényezőnek számít, hogy melyik csapat játékosai lesznek a koncentráltabbak, és hogy ki hibázik majd kevesebbet, 1–2.

Maklár-Marshall-ASE labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

Egerszalók SE (3.)–Besenyőtelek SC (9.)
Egerszalók. V.: dr. Lendvai Gábor (Pápista, ifj. Kelemen).
A besenyőtelkieknek nem sikerült jól a szezonkezdés és most sem lesznek egyszerű helyzetben a látogatók. A masszív Egerszalóknál a BSC megnehezíti a hazaiak dolgát, 2–0.

Szabadnapos: Lőrinci VSC (1.).

