Heves vármegyei I. osztály: Radócz Ákos minimalizálná a hibákat Gyöngyösön

A Mezőkövesden nevelkedett, majd Füzesabonyban és Besenyőtelken futballozott játékos a maklári egylet színeiben az előző kiírásban 7. helyen végzett a Heves vármegyei I. osztályban.

Radócz Ákos (felül) tippelt a Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójának mérkőzéseire

Innen folytatják 1. Lőrinci 3 3 – – 8–0 9

2. Gyöngyösi AK 2 1 1 – 5–1 4

3. Egerszalók 2 1 1 – 4–1 4

4. Hevesi LSC 3 1 1 1 6–5 4

5. Marshall-ASE 3 1 1 1 3–4 4

6. Energia SC 2 1 – 1 4–5 3

7. Maklár 3 1 – 2 3–7 3

8. Gyöngyöshalász 2 – – 2 0–3 0

9. Besenyőtelek 2 – – 2 2–9 0

A Heves vármegyei I. osztály 4. fordulójának programja

Szombat, 16.30:

Gyöngyöshalász SE (8.)–Energia SC Gyöngyös (6.)

Gyöngyöshalász. V.: Harnos Csaba (Petz, Panyi).

Küzdelmes mérkőzésre számítok, ahol a Gyöngyöshalász megszerzi első pontjait, 2–0.