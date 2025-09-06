Heves vármegyei II. osztály: Heréden megszakadt a bélapátfalviak 315 napig tartott veretlensége

Tarnaörsön nem egyszerű győzni, de ez sikerült a Nagyrédének a Heves vármegyei II. osztály 4. fordulójában, ezzel már a szőlőskertiek sem nyeretlenek. Ugyancsak idegenben, kompolti vendégként nyert az Egerszóláti SK.

A Heves vármegyei II. osztály 4. fordulójában ott folytatta hazai sikersorozatát a Heréd LC, ahol egy héttel korábban abbahagyta

Forrás: Heréd LC

HERÉD LC-REALIMMO SPORT–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 6–1 (2–1)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 100 néző. V.: Pető Tamás (Magyari M., Varga A.).

HERÉD: Szilágyi R. - Szabó R. (Tóth L., 89.), Szegedi T. (Kiss B., 63.), Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O. (Koreny K., 85.), Csóri L., Tari Sz., Ledniczky D. (Bödecs B., 85.), Akócs L. (Kálmán V., 85.). Edző: Székesi Ádám.

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. - Holló Á. (Liktor B., 88.), Trenka D. (Mező R., 83.), Bocsi G. (Pálinkás O., 83.),

Antal Á. (Lélek L., 62.), Érsek M., Vona Cs. (Boros O., 62.), Berecz B. (Szabo Cs., 83.), Csák K., Papp D., Szeruha D. Edző: Gyártás Gábor.

GÓL: Bárkányi A. (20., 25.), Baranyi R. (64.), Ledniczky D. (80.), Tóth O. (82.), Bödecs B. (92. - 11-esből), ill. Holló Á. (37.).

JÓK: mindenki, ill. senki.

SZÉKESI ÁDÁM: - Az első félidő lassú akaratnélküli focija után a második félidőre teljesen más mentalitással jöttünk ki. Kimondottan szép támadásokat vezetve teljesen megérdemelten nyertünk. Sok sikert Bélapátnak!

GYÁRFÁS GÁBOR: - 2-1-es hazai vezetésnél rúgtunk két kapufát. Ekkor elhagyott minket a szerencsénk, 3-1-nél a hitünk és a végére talán az erőnk is. A következő hetek feladata, hogy legalább a becsületünk megmaradjon. A csapat nevében elnézést kérek a szurkolóinktól és további sok sikert kívánunk a remekül játszó házigazdáknak!

TARNAÖRS DANYI SE–NAGYRÉDE SC 1–4 (1–1)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 70 néző. V.: Gyetvai Béla (Kárász B., Sztrapkovics B.).

TARNAÖRS: Menyhárt R. - Danyi K., Puzsoma D., Kökény B., Pusoma I. (Burai G., 76.), Kállai R., Pötös R. (Balog A., 85.), Rédei Á., Szabó Gy., Pető T., Danyi S. Edző: Peredi Tivadar.

NAGYRÉDE: Rudas S. (Korompai M., 23.), - Tóth M., Varga K., Penti P., Gódor Á., Szajkó r. (Molnár A., 71.), Turó-Balog L., Liktor M. (Lakatos Z., 58.), Németh M., Hordós R., Kovács M. Edző: Penti Zoltán.

GÓL: Pötös R. (5.), ill. Varga K. (33., 48., 90.), Hordós R. (60.).

JÓK: senki, ill. mindenki.

PEREDI TIVADAR: - Múlt heti mérkőzéseket sikerült nagyon alulmúlni, nagyon jó csapat ellen kaptunk ki. Gratulálok a vendégeknek, további sok sikert nekik!

PENTI ZOLTÁN: - A mai mérkőzésen szinte minden tekintetben felülmúltuk a hazaiakat, büszke vagyok a csapatomra, dolgozunk tovább, sok sikert a hazai csapatnak!

ATKÁR SE–APCI TE 4–0 (2–0)

Atkár, 100 néző. V.: Nagy Ferenc (Lucián J., Bordács J.).

ATKÁR: Ferencsák B. (Kovács T., 46). - Táncos T., Szűcs K., Erdei T., Garcsik T., Tóth D. (Táncos R., 77.), Barabás H., Egri N., Széplaki D. (Bubenkó Zs., 82.), Molnár D. (Dobos A., 19.), Kádár D. Edző: Pócs István.

APC: Beregi D. - Vasas B., Belák P., Bajka L. (Kun K., 46.), Oláh K. (Hrágyel G., 62.), Balla Z., Kiss S., Gyetvai N. (Szőke A., 82.), Cseh J., Farkas Á. (Farkas I., 44.), Cseppentő S. (Farkas D., 82.). Technikai vezető: Kása Arnold.

GÓL: Cseh J. (4. - öngól), Garcsik T. (32.), Egri N. (92.), Barabás H. (96.).

KIÁLLÍTVA: Táncos R. (78.), ill. Beregi D. (96.).

JÓK: mindenki, ill. senki.

PÓCS ISTVÁN: - Hétről-hétre nehézségekkel megküzdve elérkezünk ahhoz a mérkőzéshez, hogy sem a technika, sem a sérülések nem hátráltattak addig a pillanatig, amíg az élet ismét közbe nem szólt. Végig kiélezett, gólhelyzetben gazdag mérkőzés volt. Nagyot küzdöttünk végig és sikerült értékesíteni az összes ígérkező lehetőségeinket. Gratulálok a csapat minden tagjának, reméljük, hogy a folytatás még ennél is jobb lesz. Sok sikert az apci csapatnak!

KÁSA ARNOLD: - Gratulálok a hazai csapatnak!

PETŐFIBÁNYAI SK–HORT SK 3–2 (3–0)

Petőfibánya, 85 néző. V.: Kósa Gábor (Horváth I. B., Kósa Krisztina).

PETŐFIBÁNYA: Varga K. - Takó N., Gerhát V., Berki T. (Csemer K., 50.), Szluka N., Németh K. (Lakatos M., 70.), Kiss G., Balog R., Baranyi A., Nagy Z. (Sebők B., 70.), Balogh A. (Tunyogi Z., 76.). Edző: Tatár Roland.

HORT: Kerek M. - Suhai N. (Nagy A., 63.), Tamás T., Pethes A., Hans M., Elek S. (Máté M., 70.), Magyar Sz. (Maksa I., 46.), Kanzler K., Elek B. (Kovács I., 28.), Maksa Z., Csontos B. (Elek D., 70.). Edző: Maksa István.

GÓL: Berki T. (24.), Balog R. (28., 44.), ill. Tamás T. (87. - 11-esből), Maksa I. (90.).

JÓK: senki, ill. Elek S., Maksa Z.

TATÁR ROLAND: - Az első félidei játékunkkal maximálisan, a második félideivel a legkevésbé sem vagyok elégedett. Természetesen a minimális célunk elérésének, a három pont megszerzésének örülök.

MAKSA ISTVÁN: - Ha nem edzünk, nem nyerünk.

DOMOSZLÓ SK–FELSŐTÁRKÁNY SC 2–2 (0–0)

Domoszló, 130 néző. V.: Sohajda László (Kecskés G., Ádám B.).

DOMOSZLÓ: Leffler S. - Váradi Z., Péter M., Lukovszki M., Szabó V., Bordás D., Nagy P., Váradi N., Tresó M. (Bader Á., 46.), Lovag M., Török Cs. (Török M., 70.). Edző: Szekrényes Ákos.

FELSŐTÁRKÁNY: Tiszolczki L. - Mika D., Lehóczky Zs., Nyilas L., Péter Z. (Énekes M., 60.), Tanner T., Ugrai A., Stefán B., Barta A., Nagylaki D., Stumpf E. Edző: Béres Mihály.

GÓL: Váradi N. (54.), Szabó V. (91.), ill. Lehóczky Zs. (81., 90. - 11-esből).

JÓK: Váradi Z., Váradi N., Péter M., ill. az egész vendégcsapat.

SZEKRÉNYES ÁKOS: - Nehezen tudtuk feltörni a fegyelmezett vendégek védelmét, a végén ismét beigazolódott, a futball egyik alapszabálya: a helyzeteket nem lehet büntetlenül kihagyni.

BÉRES MIHÁLY: - Valótlant állítanék, ha azt mondanám, győzelmet érdemeltünk a mai mérkőzésen, hiszen a jó erőkből álló hazai csapat védekezésre kényszerített bennünket a 90 perc nagy részében. Hozzáteszem, ezt szervezetten, odaadóan tettük az utolsó pillanatig. Soha nem kerestem külső körülményekben a sikertelenség okát, de ami a domoszlói egyenlítő gólnál történt, az számomra megmagyarázhatatlan és hasonlóval sem találkoztam az elmúlt több mint negyven év során.

ABASÁRI SE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 3–2 (2–2)

Abasár, 50 néző. V.: Rézműves Ferenc (Nagy D., Gyetvai E.).

ABASÁR: Kecskés N. - Szűcs B., Szebenyi J., Dobray Zs., Báder D., Sári Cs., Suha Á., Magyar D., Suha J., Király Sz., Tóth P. Edző: Tóth Péter.

VÁMOSGYÖRK: Nagy A. - Kluk T., Veres Sz., Kis A., Kiss D., Galó K., Takács A. (Kobát Cs., 81.), Gedei Z., Nagy B. (Futó T., 46.), Pilinyi I., Barkóczi B. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Szebenyi J. (23.), Magyar D. (43., 71.), ill. Veres Sz. (8.), Kis A. (21.).

JÓK: Sári Cs., Tóth P., Magyar D., Szebenyi J., ill. az egész vendégcsapat.

TÓTH PÉTER: - Rendkívül színvonalas mérkőzésen sikerült győzelmet aratnunk.

SZERDAHELYI GÁBOR: - Csodálatos érzés volt újra 11 játékossal játszani, de nem érdemeltünk vereséget.

TARNAMENTE SSZE–EGERSZÓLÁTI SK 1–2 (0–0)

Kompolt, 120 néző. V.: Mencsik László (Rozsnaki G., Berta Zs.).

TARNAMENTE: Pósa Z. - Bak K., Nagy S., Váradi P. (Suha B., 71.), Lázók D., Vezekényi M., Bajzát L. (Krisztián D., 78.), Bodó B., Szalóki B., Berki Zs., Szabó I. (Czakó T., 71.). Edző: Gál Gábor.

EGERSZÓLÁT: Simon L. - Orosz J. (Izsóf L., 71.), Simon B., Csepcsányi G., Bársony L., Berencsi B. (Bata Á., 46.), Tordai V., Nováki M., Zsidó L., Kis P., Malacsik K. (Papp R., 93.). Edzők: Linninger István és Bata Árpád.

GÓL: Lázók D. (76.), ill. Malacsik K. (71.), Bársony L. (75.).

JÓK: Berki Zs., Pósa Z., Nagy S., Krisztián D., ill. Bársony L. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

GÁL GÁBOR: - Nehéz az ilyen mérkőzés után pozitívan nyilatkozni. Sajnos a helyenkénti mezőnyfölényünkből nem tudtunk gólokat szerezni és ez megbosszulta magát. Mentünk előre, igyekeztünk, azonban ez a mai napon kevésnek bizonyult. Ellenben az Egerszólát kihasználta a lehetőségeit.

LINNINGER ISTVÁN: - Ebben az összeállításban, betegekkel és sérültekkel a pályán, rendkívül fegyelmezett játékkal és nagyon jó védekezéssel, szó szerint kiharcoltuk a győzelmet.