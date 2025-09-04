Heves vármegyei II. osztály: lendületben a Petőfibánya; rangadó Heréden

Tarnamente SSZE (7.)–Egerszóláti SK (3.)

Kompolt. V.: Mencsik László (Rozsnaki, Berta).

A Tarnamente csapata eddig nem tudta felvenni a lépést az élmezőnnyel, az Egerszólát viszont lendületben van. A vendégek sikerére mutatkozik nagyobb esély, 1–3.

Forrás: Heol Sport/Facebook

Tarnaörs Danyi SE (9.)–Nagyréde SC (14.).

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Gyetvai Béla (Kárász, Sztrapkovics).

A nagyrédei csapat érezhetően meggyengült a nyár óta, amit a Tarnaörs otthon ki is használhat, 3–1.

Atkár SE (15.)–Apci TE (6.)

Atkár. V.: Nagy Ferenc (Lucián, Bordács).

Az Apc fokozatosan magára talált, és egyre jobban felveszi a bajnokság ritmusát. Ezúttal is magabiztos sikerre lehet esélye idegenben, 0–2.