szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Heves vármegyei II. osztály: lendületben a Petőfibánya; rangadó Heréden

Címkék#Petőfibánya#Heréd LC-Realimmo Sport#futballistája#Bélkő SE

Gerhát Ádám remek formában lévő éllovast erősít. A Petőfibányai SK 42 éves védője nemcsak saját csapatának erényeivel van tisztában, a vetélytársakat illetően teljesen „képben van”, így bátran tippelt a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 4. fordulójának mérkőzéseire.

Bódi Csaba

A Heréd LC-Realimmo Sport–Bélkő SE-Bélapátfalva összecsapást  rangadó jelzővel illette a Bányász SK futballistája, aki három gólt és hazai sikert vár a Heves vármegyei II. osztály 4. fordulójának kiemelt párharcán. 

Gerhát Ádám (elöl) 2016 őszén boldogi színekben futballozott a Heves vármegyei II. osztályban
Gerhát Ádám (elöl) 2016 őszén boldogi színekben futballozott a Heves vármegyei II. osztályban
Forrás:  Albert Péter/Heol.hu

Innen folytatják

1. Petőfibánya    3    3    –    –    19–4    9
2. Domoszló    3    3    –    –    18–5    9
3. Egerszólát    3    3    –    –    14–1    9
4. Bélapátfalva    3    3    –    –    7–3    9
5. Heréd    3    2    1    –    15–7    7
6. Apc    3    2    –    1    6–7    6
7. Tarnamente    3    2     –    1    7–10    6
8. Hort    3    1    –    2    11–11    3
9. Tarnaörs    3    1    –    2    11–11    3
10. Felsőtárkány    3    1    –    2    5–5    3
11. Zagyvaszántó    3    1    –    2    5–8    3
12. Poroszló    3    –    1    2    4–13    1
13. Abasár    3     –    –    3    9–16    0
14. Nagyréde    3    –    –    3    3–11    0
15. Atkár    2    –    –    2    3–14    0
16. Vámosgyörk    2    –    –    2    1–12    0


A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 4. fordulójának programja

Szombat, 11.00:

Poroszló SE (12.)–Zagyvaszántó SE (11.)
Poroszló. V.: Kárász Benjámin (Németh M., Lovasi).
A Poroszló hazai pályán mindig kemény ellenfélnek zámít, a Zagyvaszántó számára pedig sosem egyszerű pontot rabolni a Tisza-partjáról. Szoros, kiélezett találkozóra van kilátás, 1–1. 

Szombat, 16.30:

Petőfibányai SK (1.)–Hort SK (8.)
Petőfibánya. V.: Kósa Gábor (Horváth I. B., Kósa K.).
Remek formában van a csapatunk, talán még soha nem volt ennyire lendületben a gárda. A Hort azonban képes váratlan húzásokra, így nem ígérkezik könnyű mérkőzésnek a párharc, 3–1.

Heréd LC-Realimmo Sport (5.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (4.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Pető Tamás (Magyari, Varga A.).
A forduló rangadójának tekinthető összecsapáson két azonos erőt képviselő csapat találkozik egymással. Ilyenkor sokszor a hazai pálya dönt, a Heréd előtt most is ott a lehetőség, hogy otthon tartsa a három pontot, 2–1.

Abasári SE (13.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Abasár. V.: Rézműves Ferenc (Nagy D, Gyetvai E.).
Két nehéz, bajnokesélyesek elleni találkozót követően most könnyebb feladat várhat az Abasárra. Hazai pályán kötelező a győzelem, 4–1.

Tarnamente SSZE (7.)–Egerszóláti SK (3.)
Kompolt. V.: Mencsik László (Rozsnaki, Berta).
A Tarnamente csapata eddig nem tudta felvenni a lépést az élmezőnnyel, az Egerszólát viszont lendületben van. A vendégek sikerére mutatkozik nagyobb esély, 1–3.

Forrás: Heol Sport/Facebook

Tarnaörs Danyi SE (9.)–Nagyréde SC (14.).
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Gyetvai Béla (Kárász, Sztrapkovics).
A nagyrédei csapat érezhetően meggyengült a nyár óta, amit a Tarnaörs otthon ki is használhat, 3–1.

Atkár SE (15.)–Apci TE (6.)
Atkár. V.: Nagy Ferenc (Lucián, Bordács).
Az Apc fokozatosan magára talált, és egyre jobban felveszi a bajnokság ritmusát. Ezúttal is magabiztos sikerre lehet esélye idegenben, 0–2.

Domoszló SK (2.)–Felsőtárkány SC (10.)
Domoszló. V.: Sohajda László (Kecskés, Ádám).
Az újonc Felsőtárkány eddig nem tudta felvenni a II. osztályú bajnokság ritmusát, és a jelek szerint Domoszlón is nehéz dolga lesz, 5–1.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu