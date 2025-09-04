40 perce
Heves vármegyei II. osztály: lendületben a Petőfibánya; rangadó Heréden
Gerhát Ádám remek formában lévő éllovast erősít. A Petőfibányai SK 42 éves védője nemcsak saját csapatának erényeivel van tisztában, a vetélytársakat illetően teljesen „képben van”, így bátran tippelt a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 4. fordulójának mérkőzéseire.
A Heréd LC-Realimmo Sport–Bélkő SE-Bélapátfalva összecsapást rangadó jelzővel illette a Bányász SK futballistája, aki három gólt és hazai sikert vár a Heves vármegyei II. osztály 4. fordulójának kiemelt párharcán.
Innen folytatják
1. Petőfibánya 3 3 – – 19–4 9
2. Domoszló 3 3 – – 18–5 9
3. Egerszólát 3 3 – – 14–1 9
4. Bélapátfalva 3 3 – – 7–3 9
5. Heréd 3 2 1 – 15–7 7
6. Apc 3 2 – 1 6–7 6
7. Tarnamente 3 2 – 1 7–10 6
8. Hort 3 1 – 2 11–11 3
9. Tarnaörs 3 1 – 2 11–11 3
10. Felsőtárkány 3 1 – 2 5–5 3
11. Zagyvaszántó 3 1 – 2 5–8 3
12. Poroszló 3 – 1 2 4–13 1
13. Abasár 3 – – 3 9–16 0
14. Nagyréde 3 – – 3 3–11 0
15. Atkár 2 – – 2 3–14 0
16. Vámosgyörk 2 – – 2 1–12 0
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 4. fordulójának programja
Szombat, 11.00:
Poroszló SE (12.)–Zagyvaszántó SE (11.)
Poroszló. V.: Kárász Benjámin (Németh M., Lovasi).
A Poroszló hazai pályán mindig kemény ellenfélnek zámít, a Zagyvaszántó számára pedig sosem egyszerű pontot rabolni a Tisza-partjáról. Szoros, kiélezett találkozóra van kilátás, 1–1.
Zagyvaszántó SE: Szaka Pisti visszatérésével régi vendég is érkezett
Szombat, 16.30:
Petőfibányai SK (1.)–Hort SK (8.)
Petőfibánya. V.: Kósa Gábor (Horváth I. B., Kósa K.).
Remek formában van a csapatunk, talán még soha nem volt ennyire lendületben a gárda. A Hort azonban képes váratlan húzásokra, így nem ígérkezik könnyű mérkőzésnek a párharc, 3–1.
Heréd LC-Realimmo Sport (5.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (4.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Pető Tamás (Magyari, Varga A.).
A forduló rangadójának tekinthető összecsapáson két azonos erőt képviselő csapat találkozik egymással. Ilyenkor sokszor a hazai pálya dönt, a Heréd előtt most is ott a lehetőség, hogy otthon tartsa a három pontot, 2–1.
Csuhaj Zsombor-emléktorna: a fájdalom sosem múlik el
Abasári SE (13.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Abasár. V.: Rézműves Ferenc (Nagy D, Gyetvai E.).
Két nehéz, bajnokesélyesek elleni találkozót követően most könnyebb feladat várhat az Abasárra. Hazai pályán kötelező a győzelem, 4–1.
Tarnamente SSZE (7.)–Egerszóláti SK (3.)
Kompolt. V.: Mencsik László (Rozsnaki, Berta).
A Tarnamente csapata eddig nem tudta felvenni a lépést az élmezőnnyel, az Egerszólát viszont lendületben van. A vendégek sikerére mutatkozik nagyobb esély, 1–3.
Tarnaörs Danyi SE (9.)–Nagyréde SC (14.).
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Gyetvai Béla (Kárász, Sztrapkovics).
A nagyrédei csapat érezhetően meggyengült a nyár óta, amit a Tarnaörs otthon ki is használhat, 3–1.
Atkár SE (15.)–Apci TE (6.)
Atkár. V.: Nagy Ferenc (Lucián, Bordács).
Az Apc fokozatosan magára talált, és egyre jobban felveszi a bajnokság ritmusát. Ezúttal is magabiztos sikerre lehet esélye idegenben, 0–2.
Fegyelmi: 100 ezres büntetés a bajnokságból történt visszalépés miatt
Domoszló SK (2.)–Felsőtárkány SC (10.)
Domoszló. V.: Sohajda László (Kecskés, Ádám).
Az újonc Felsőtárkány eddig nem tudta felvenni a II. osztályú bajnokság ritmusát, és a jelek szerint Domoszlón is nehéz dolga lesz, 5–1.