2 órája
Heves vármegyei III. osztály: a Váraszó a 83. percben még vezetett, de erre is akadt válasz
A 88. percben elért találattal egyenlített az Egerszóláti SK Váraszón. A Heves vármegyei III. osztály 6. fordulójának hat vasárnapi mérkőzése közül csupán egy vendégsiker született.
A Lokomotív SE csapata volt az egyetlen, amely gárda idegenből vitte el a pontokat a Heves vármegyei III. osztály hétvégi játéknapján.
A vasárnapi mérkőzések eredményei:
Markaz FC–Recsk KJTK 3–1 (2–0)
Gól: Kató B. (21.), Szabados Zs. Z. (39.), Mészáros K. (90.), ill. Zám J. M. (57.).
Pétervására SE–Visonta SC 6–0 (0–0)
Gól: Fehér B. (53., 67., 89.), Kovács Gy. (60., 86.), Berki Zs. (79.),
Váraszói SE–Egerszóláti SK II. 3–3 (1–0)
Gól: Ivády O. (35.), Para I. (56. – 11-esből, 83.), ill. Holló G. (47., 81.), Csepcsányi G. (88.).
Gyöngyöspatai SE–Maklári SE II. 0–0
Adácsi DSE–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60 0–4 (0–1)
Gól: Török N. 2, Czakó K., Kis K.
Kiállítva: Koncz M. (Adács, 35.).
Istenmezeje SE 1926–Gyöngyöstarjáni RE 7–2 (3–0)
Gól: Szivák D. (25.), Lázár G. (38.), Harkály J. Z. (39.), Szamosi G. (54.), Suha M. (59., 64.), Balog B. (89.), ill. Kovács E. H. (75.), Kovács M. M. (89.)
A szombaton rendezett mérkőzésekről itt írtunk:
Átányban Bari Bertalan, Kiskörén Antal Róbert triplája döntött
A Heves vármegyei III. osztály tabellája
A bajnokság állása
1. RFC-Átány 6 6 – – 29–6 18
2. Istenmezeje 6 5 – 1 37–13 15
3. Lokomotív SE 6 5 – 1 23–4 15
4. Váraszó 6 3 2 1 28–12 11
5. Maklári II. 6 3 2 1 17–7 11
6. Egerszólát II. 5 2 2 1 13–9 8
7. Markaz 6 2 2 2 13–17 8
8. Recsk KJTK 6 2 1 3 15–18 7
9. Pétervására 5 2 – 3 13–17 6
10. Tarnaszentmiklós 6 2 – 4 16–21 6
11. Visonta 6 2 – 4 8–29 6
12. Gyöngyöspata 4 1 2 1 3–5 5
13. Tiszai SC-Kisköre 5 1 1 3–8 13 4
14. Adács 5 1 1 3 9–18 4
15. Noszvaj 5 – 1 4 9–38 1
16. Gyöngyöstarján 5 – – 5 7–21 0