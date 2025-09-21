szeptember 22., hétfő

Heves vármegyei III. osztály: a Váraszó a 83. percben még vezetett, de erre is akadt válasz

A 88. percben elért találattal egyenlített az Egerszóláti SK Váraszón. A Heves vármegyei III. osztály 6. fordulójának hat vasárnapi mérkőzése közül csupán egy vendégsiker született.

Bódi Csaba

A Lokomotív SE csapata volt az egyetlen, amely gárda idegenből vitte el a pontokat a Heves vármegyei III. osztály hétvégi játéknapján.

A váraszóiak úgy léptek pályára a Heves vármegyei III. osztály 6. fordulójában, hogy legyőzik az egerszólátiakat
A váraszóiak úgy léptek pályára a Heves vármegyei III. osztály 6. fordulójában, hogy legyőzik az egerszólátiakat
Forrás: Váraszói SE

A vasárnapi mérkőzések eredményei:

Markaz FC–Recsk KJTK 3–1 (2–0)
Gól: Kató B. (21.), Szabados Zs. Z. (39.), Mészáros K. (90.), ill. Zám J. M. (57.).

Pétervására SE–Visonta SC 6–0 (0–0)
Gól: Fehér B. (53., 67., 89.), Kovács Gy. (60., 86.), Berki Zs. (79.),

Váraszói SE–Egerszóláti SK II. 3–3 (1–0)
Gól: Ivády O. (35.), Para I. (56. – 11-esből, 83.), ill. Holló G. (47., 81.), Csepcsányi G. (88.).

Gyöngyöspatai SE–Maklári SE II. 0–0

Adácsi DSE–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60 0–4 (0–1)
Gól: Török N. 2, Czakó K., Kis K.
Kiállítva: Koncz M. (Adács, 35.).

Istenmezeje SE 1926–Gyöngyöstarjáni RE 7–2 (3–0)
Gól: Szivák D. (25.), Lázár G. (38.), Harkály J. Z. (39.), Szamosi G. (54.), Suha M. (59., 64.), Balog B. (89.), ill. Kovács E. H. (75.), Kovács M. M. (89.)

A szombaton rendezett mérkőzésekről itt írtunk:

A Heves vármegyei III. osztály tabellája

A bajnokság állása

1. RFC-Átány    6    6    –    –    29–6    18
2. Istenmezeje        6    5    –    1    37–13    15
3. Lokomotív SE    6    5    –    1    23–4    15
4. Váraszó    6    3    2    1    28–12    11
5. Maklári II.    6    3    2    1    17–7    11
6. Egerszólát II.    5    2    2    1    13–9    8
7. Markaz    6    2    2    2    13–17    8
8. Recsk KJTK    6    2    1    3    15–18    7
9. Pétervására    5    2    –    3    13–17    6
10. Tarnaszentmiklós    6    2    –    4    16–21    6
11. Visonta    6    2    –    4    8–29    6
12. Gyöngyöspata    4    1    2    1    3–5    5
13. Tiszai SC-Kisköre    5    1    1    3–8    13    4
14. Adács    5    1    1    3    9–18    4
15. Noszvaj    5    –    1    4    9–38    1
16. Gyöngyöstarján    5    –    –    5    7–21    0


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
