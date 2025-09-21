Heves vármegyei III. osztály: a Váraszó a 83. percben még vezetett, de erre is akadt válasz

A Lokomotív SE csapata volt az egyetlen, amely gárda idegenből vitte el a pontokat a Heves vármegyei III. osztály hétvégi játéknapján.

A váraszóiak úgy léptek pályára a Heves vármegyei III. osztály 6. fordulójában, hogy legyőzik az egerszólátiakat

Forrás: Váraszói SE

A vasárnapi mérkőzések eredményei:

Markaz FC–Recsk KJTK 3–1 (2–0)

Gól: Kató B. (21.), Szabados Zs. Z. (39.), Mészáros K. (90.), ill. Zám J. M. (57.).

Pétervására SE–Visonta SC 6–0 (0–0)

Gól: Fehér B. (53., 67., 89.), Kovács Gy. (60., 86.), Berki Zs. (79.),

Váraszói SE–Egerszóláti SK II. 3–3 (1–0)

Gól: Ivády O. (35.), Para I. (56. – 11-esből, 83.), ill. Holló G. (47., 81.), Csepcsányi G. (88.).