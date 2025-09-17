52 perce
Borsodban hevesi vetélytársat kapott a Hevesi SE női csapata
Kialakult a csoportbeosztás. A Hevesi SE férfi együttese a 2025/2026-os szezonban is a Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei bajnokságban szerepel, míg a nők továbbra is a BAZ vármegyei bajnokságban, ahol újként csatlakozott a mezőnyhöz a Füzesabonyi SC II. csapata.
A Füzesabonyi SC II. csapatában az egyesület ifjúsági és serdülő korú játékosai szerepelnek. A BAZ vármegyei női bajnokság hét együttest felvonultató mezőnyben további szűkebb hazánkbeliként a tavalyi ezüstérmes Hevesi SE gárdájáért szoríthatunk.
Lesz Hevesi SE–Füzesabonyi SC mérkőzés
– A játékosok fejlődése szempontjából döntöttünk úgy, hogy a II. osztályú U20-as bajnokság mellett a felnőtt mezőnyben is versenyeztetjük a lányokat – osztotta meg a Füzesabonyi SC utánpótlás-vezetője, Tamás Tamás. – Az ifjúsági mezőnyben 18 a felnőttek között 12 mérkőzés vár ránk. Bízom benne, hogy így azok a játékosok is megfelelő játékpercet kapnak, akik az NB II-es felnőttcsapatban kevésszer jutnak lehetőséghez.
A BAZ vármegyei női bajnokság mezőnye: Szerencs VSE, Tiszaújvárosi SC, Mezőkeresztes VSE, MEAFC, Borsod SK U21, Füzesabonyi SC II., Hevesi SE
Ötcsapatos mezőnyben a férfiak
A Hevesi SE férfi együttese ötcsapatos mezőny tagjaként vág neki a küzdelmeknek. A lebonyolítás menetéről még nem született végleges döntős, a kellő meccsszám elérése érdekében a csapatok többsége a háromkörös alapszakasz utáni a rájátszást javasolja.
A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei bajnokság mezőnye: Tiszaújvárosi SC, Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE, Hevesi SE, Sárospataki TC, Bőcs KSC.
Füzesabonyi SC: a nők győzelemmel, a férfiak vereséggel kezdtek