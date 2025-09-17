Borsodban hevesi vetélytársat kapott a Hevesi SE női csapata

A Füzesabonyi SC II. csapatában az egyesület ifjúsági és serdülő korú játékosai szerepelnek. A BAZ vármegyei női bajnokság hét együttest felvonultató mezőnyben további szűkebb hazánkbeliként a tavalyi ezüstérmes Hevesi SE gárdájáért szoríthatunk.

A füzesabonyiak edzője, Tamás Tamás a Hevesi SE elleni mérkőzéssel is számolhat

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Lesz Hevesi SE–Füzesabonyi SC mérkőzés

– A játékosok fejlődése szempontjából döntöttünk úgy, hogy a II. osztályú U20-as bajnokság mellett a felnőtt mezőnyben is versenyeztetjük a lányokat – osztotta meg a Füzesabonyi SC utánpótlás-vezetője, Tamás Tamás. – Az ifjúsági mezőnyben 18 a felnőttek között 12 mérkőzés vár ránk. Bízom benne, hogy így azok a játékosok is megfelelő játékpercet kapnak, akik az NB II-es felnőttcsapatban kevésszer jutnak lehetőséghez.

A BAZ vármegyei női bajnokság mezőnye: Szerencs VSE, Tiszaújvárosi SC, Mezőkeresztes VSE, MEAFC, Borsod SK U21, Füzesabonyi SC II., Hevesi SE