Hevesi SE: a megbízott edző szerint akadt fontosabb a győzelemnél

Holló László edző távollétében Terenyei Ádám vette át a stafétát a HSE férficsapatának élén. A 39 éves játékos-edző győzelemmel debütált az új szerepkörben. A Hevesi SE színeiben ezúttal mutatkozott be Székely Ernő, aki hét góllal vette ki a részét a sikerből.

Terenyei Ádám új szerepkörben mutatkozott be a Hevesi SE férficsapatánál

Forrás: MKSZ

Új játékos a Hevesi SE színeiben

A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfibajnokság 1. fordulójában:

BŐCS KSC–HEVESI SE 21–34 (8–16)

HEVES: Magyar Zs. (kapus), Gyarmati B. 9., Gyulyás Gábor 1, Ragó Á. 2, Németh D. 4, Terenyei Ádám, Hasilló N. 6, Gulyás Gergely 3, Patkovics D. 1, Székely E. 7, Kollányi Gy. 1.

TERENYEI ÁDÁM, a hevesiek megbízott játékos-edzője: – Győzelemmel kezdtük a bajnokságot, ugyanakkor a nap jelentőségét nem csak az eredmény adta. Közösen ünnepelhettük az edző Holló László és a szakosztályvezető, Steczina Zsolt születésnapját. Ez sokkal fontosabb mint a pályán elért eredmény, amihez természetesen mindenkinek gratulálok. Ők ketten együtt rengeteget tettek a hevesi kézilabdázásért. Legyen ez a siker az ő ünnepük! Boldog születésnapot kívánunk!

KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Sárospataki TC, október 3., péntek, 19.15.