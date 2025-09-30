58 perce
Hevesi SE: a megbízott edző szerint akadt fontosabb a győzelemnél
Elkezdődtek a vármegyei bajnokságok küzdelmei. A Hevesi SE csapatai idegenben diadalmaskodtak a szezonnyitón.
Holló László edző távollétében Terenyei Ádám vette át a stafétát a HSE férficsapatának élén. A 39 éves játékos-edző győzelemmel debütált az új szerepkörben. A Hevesi SE színeiben ezúttal mutatkozott be Székely Ernő, aki hét góllal vette ki a részét a sikerből.
Új játékos a Hevesi SE színeiben
A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfibajnokság 1. fordulójában:
BŐCS KSC–HEVESI SE 21–34 (8–16)
HEVES: Magyar Zs. (kapus), Gyarmati B. 9., Gyulyás Gábor 1, Ragó Á. 2, Németh D. 4, Terenyei Ádám, Hasilló N. 6, Gulyás Gergely 3, Patkovics D. 1, Székely E. 7, Kollányi Gy. 1.
TERENYEI ÁDÁM, a hevesiek megbízott játékos-edzője: – Győzelemmel kezdtük a bajnokságot, ugyanakkor a nap jelentőségét nem csak az eredmény adta. Közösen ünnepelhettük az edző Holló László és a szakosztályvezető, Steczina Zsolt születésnapját. Ez sokkal fontosabb mint a pályán elért eredmény, amihez természetesen mindenkinek gratulálok. Ők ketten együtt rengeteget tettek a hevesi kézilabdázásért. Legyen ez a siker az ő ünnepük! Boldog születésnapot kívánunk!
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Sárospataki TC, október 3., péntek, 19.15.
Borsodban hevesi vetélytársat kapott a Hevesi SE női csapata
A BAZ vármegyei női bajnokság 1. fordulójában:
MEZŐKERESZTES VSE–FÜZESABONYI SC II. 34–50 (18–28)
FSC: Szegő V. (kapus), Tóth N., Nagy Luca, Nagy Liza, Tamás Cs., Szabó L., Sipos G., Ferencz B. Edző: Tamás Tamás
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC II.–MEAFC, október 5., vasárnap, 16.00.
MEAFC–HEVESI SE 32–34 (21–21)
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Szerencs VSE, október 4., szombat, 17.00.
A Pest vármegyei I. osztályú férfibajnokság 4. fordulójában:
SZÁZHALOMBATTAI KE II.–FC HATVAN 40–28 (21–15)
HATVAN: Juhász K., Tasi D. (kapusok), Gorda M. 3, Molnár M. 5, Juhász Sz. 5, Takács M. 1, Előházi M. 6, Holtner D. 3, Lados M., Szabó N. 1, Baranyi M., Szarvas Ákos 4. Edző: Bárány Zolt
KÖVETKEZIK: Abonyi KC–FC Hatvan, október 4., szombat, 18.00.
Újévi Kézilabda Gála: Bagota Tamás nevét viseli az életműdíj
FC Hatvan: a szakosztályvezető is játékra jelentkezett a nyitányon