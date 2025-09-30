szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

58 perce

Hevesi SE: a megbízott edző szerint akadt fontosabb a győzelemnél

Címkék#Terenyei Ádám#Holló László#Székely Ernő#Hevesi SE

Elkezdődtek a vármegyei bajnokságok küzdelmei. A Hevesi SE csapatai idegenben diadalmaskodtak a szezonnyitón.

Sike Károly

Holló László edző távollétében Terenyei Ádám vette át a stafétát a HSE férficsapatának élén. A 39 éves játékos-edző győzelemmel debütált az új szerepkörben. A Hevesi SE színeiben ezúttal mutatkozott be Székely Ernő, aki hét góllal vette ki a részét a sikerből.

Terenyei Ádám új szerepkörben mutatkozott be a Hevesi SE férficsapatánál
Terenyei Ádám új szerepkörben mutatkozott be a Hevesi SE férficsapatánál
Forrás: MKSZ

Új játékos a Hevesi SE színeiben

A Borsod-Heves-Szabolcs vármegyei férfibajnokság 1. fordulójában:

BŐCS KSC–HEVESI SE 21–34 (8–16)
HEVES: Magyar Zs. (kapus), Gyarmati B. 9., Gyulyás Gábor 1, Ragó Á. 2, Németh D. 4, Terenyei Ádám, Hasilló N. 6, Gulyás Gergely 3, Patkovics D. 1, Székely E. 7, Kollányi Gy. 1.
TERENYEI ÁDÁM, a hevesiek megbízott játékos-edzője: – Győzelemmel kezdtük a bajnokságot, ugyanakkor a nap jelentőségét nem csak az eredmény adta. Közösen ünnepelhettük az edző Holló László és a szakosztályvezető, Steczina Zsolt születésnapját. Ez sokkal fontosabb mint a pályán elért eredmény, amihez természetesen mindenkinek gratulálok. Ők ketten együtt rengeteget tettek a hevesi kézilabdázásért. Legyen ez a siker az ő ünnepük! Boldog születésnapot kívánunk!
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Sárospataki TC, október 3., péntek, 19.15.

A BAZ vármegyei női bajnokság 1. fordulójában:

MEZŐKERESZTES VSE–FÜZESABONYI SC II. 34–50 (18–28)
FSC: Szegő V. (kapus), Tóth N., Nagy Luca, Nagy Liza, Tamás Cs., Szabó L., Sipos G., Ferencz B. Edző: Tamás Tamás
KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC II.–MEAFC, október 5., vasárnap, 16.00.

MEAFC–HEVESI SE 32–34 (21–21)
KÖVETKEZIK: Hevesi SE–Szerencs VSE, október 4., szombat, 17.00.

A Pest vármegyei I. osztályú férfibajnokság 4. fordulójában:

SZÁZHALOMBATTAI KE II.–FC HATVAN 40–28 (21–15)
HATVAN: Juhász K., Tasi D. (kapusok), Gorda M. 3, Molnár M. 5, Juhász Sz. 5, Takács M. 1, Előházi M. 6, Holtner D. 3, Lados M., Szabó N. 1, Baranyi M., Szarvas Ákos 4. Edző: Bárány Zolt
KÖVETKEZIK: Abonyi KC–FC Hatvan, október 4., szombat, 18.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu