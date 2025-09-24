Hollywood-kupa: ilyen az, amikor a mentősöknek segítenek

Az egri Kemping Sporttelepen rendezett esemény szervezői hűtőmágnes-akciójukkal több mint 350 ezer forintra tettek szert, amelyet teljes egészében erre a célra fordítottak. Ehhez társult a KőKút Kft., a Tengely-Közmű Kft., a Fabók-Fabót és a Bádog Centrum Eger felajánlása, így léphetett ­szintet a létesítmény ellátottsága.

A Hollywood-kupa hozadéka

A segítségnyújtást megörökítő emléklapot Tóth Gábor és Bata Árpád adta át Kelemen Péter állomásvezető mentőtisztnek, aki kollégáival együtt gyorsan „belakta” a pihenőhelyiséget. Lászka Péter, Bajzát Ferenc és kollégáik nagy örömmel vették, hogy ily módon is hozzájárultak a kényelmükhöz és a pihenésükhöz.