Kispályás foci

Hollywood-kupa: ilyen az, amikor a mentősöknek segítenek

Címkék#Tóth Gábor#Kemping Sporttelepen#Bata Árpád#Kelemen Péter

A Tóth Gábor (Csita), Bata Árpád és Sipos Sándor fémjelezte szervezőstáb tagjai újra nemes célhoz járultak hozzá. A 4. Hollywood-kupa felnőtt-torna jótékonysági részének köszönhetően következett a segítségnyújtás.

Bódi Csaba

A Stáber-Bau Kft. csapata már a június 14-én rendezett 4. Hollywood-kupa eredményhirdetésekor megkapta a győztest megillető jutalmat.

Az Országos Mentőszolgálat egri mentőállomásának dolgozói és a 4. Hollywood-kupa szervezői
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Az Országos Mentőszolgálat egri mentőállomása dolgozóinak azonban szeptemberig kellett várni a szabadtéri pihenőhelyiség birtokba vételére. A két dátum között eltelt időben épült meg ugyanis a Szalapart utcai állomáson az a filagória, ami immár a mentősök javát szolgálja. 

Az egri mentőállomás kapta a 4. Hollywood-kupa bevételét

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Az egri Kemping Sporttelepen rendezett esemény szervezői hűtőmágnes-akciójukkal több mint 350 ezer forintra tettek szert, amelyet teljes egészében erre a célra fordítottak. Ehhez társult a KőKút Kft., a Tengely-Közmű Kft., a Fabók-Fabót és a Bádog Centrum Eger felajánlása, így léphetett ­szintet a létesítmény ellátottsága.

A Hollywood-kupa hozadéka

A segítségnyújtást megörökítő emléklapot Tóth Gábor és Bata Árpád adta át Kelemen Péter állomásvezető mentőtisztnek, aki kollégáival együtt gyorsan „belakta” a pihenőhelyiséget. Lászka Péter, Bajzát Ferenc és kollégáik nagy örömmel vették, hogy ily módon is hozzájárultak a kényelmükhöz és a pihenésükhöz.

 

