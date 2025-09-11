szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Hatvanban rangadó vár az Istenmezejére

Hét mérkőzést rendeznek a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 5. fordulójában. Az Istenmezeje Hatvanba utazik, ahol a Lokomotív SE-OKTAT60 vendégeként forró 90 perc várhat az éllovasra.

Sike Károly

Szombaton egy, vasárnap hat mérkőzés szerepel a programban. A forduló rangadóját a Lokomotív SE-OKTAT60–Istenmezeje mérkőzés jelenti.

Nehéz meccs várhat Istenmezeje csapatára

SZOMBAT, 16.30:
TARNASZENTMIKLÓS SE (12.)–TSC-KISKÖRE (14.)
Tarnaszentmiklós. V.: Klenovics Róbert (Pásztory K., Sohajda L.)

VASÁRNAP, 16.30:
LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (4.)–ISTENMEZEJE SE 1926 (1.)
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Nagy D., Pócs I. P.)

MARKAZ FC (11.)–VÁRASZÓI SE (3.)
Markaz. V.: Kobzi Zétény (Viktor F. P., László T.)

NOSZVAJ SE (15.)–RECSK KJTK (10.)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Veres Martin (Horváth D., Molnár M.)

PÉTERVÁSÁRA SE (13.)–RFC-ÁTÁNY (2.)
Pétervására. V.: Juhász Sámuel (Panyi K., Kelemen A.)

GYÖNGYÖSTARJÁNI RE (16.)–GYÖNGYÖSPATAI SE (8.)
Gyöngyössolymos. V.: Petz Péter Jonatán (Sztrapkovics, Titz P.)

VISONTA SC (7.)–MAKLÁR II. (6.)
Visonta. V.: Göcző Zsombor (Göcző Zs., Szőke P.)

Az Egerszólát II.–Adács mérkőzést elhalasztották.

A bajnokság állása
1. Istenmezeje    4    4    –    –    29–8    12
2. RFC-Átány    4    4    –    –    19–5    12
3. Váraszó    4    3    –    1    24–8    9
4. Lokomotív SE    4    3    –    1    16–3    9
5. Egerszólát II.    4    2    1    1    10–6    7
6. Maklár II.    4    2    1    1    10–7    7
7. Visonta    4    2    –    2    8–16    6
8. Gyöngyöspata    3    1    1    1    3–5    4
9. Adács    4    1    1    2    9–14    4
10. Recsk KJTK    4    1    1    2    7–12    4
11. Markaz    4    1    1    2    9–15    4
12. Tarnaszentmiklós    4    1    –    3    12–16    3
13. Pétervására    3    1    –    2    7–11    3
14. Tiszai SC-Kisköre    3    –    1    2    3–9    1
15. Noszvaj    3    –    1    2    5–27    1
16. Gyöngyöstarján    4    –    –    4    5–14    0

 

