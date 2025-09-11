41 perce
Hatvanban rangadó vár az Istenmezejére
Hét mérkőzést rendeznek a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 5. fordulójában. Az Istenmezeje Hatvanba utazik, ahol a Lokomotív SE-OKTAT60 vendégeként forró 90 perc várhat az éllovasra.
Szombaton egy, vasárnap hat mérkőzés szerepel a programban. A forduló rangadóját a Lokomotív SE-OKTAT60–Istenmezeje mérkőzés jelenti.
Nehéz meccs várhat Istenmezeje csapatára
SZOMBAT, 16.30:
TARNASZENTMIKLÓS SE (12.)–TSC-KISKÖRE (14.)
Tarnaszentmiklós. V.: Klenovics Róbert (Pásztory K., Sohajda L.)
VASÁRNAP, 16.30:
LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (4.)–ISTENMEZEJE SE 1926 (1.)
Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Nagy D., Pócs I. P.)
MARKAZ FC (11.)–VÁRASZÓI SE (3.)
Markaz. V.: Kobzi Zétény (Viktor F. P., László T.)
NOSZVAJ SE (15.)–RECSK KJTK (10.)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Veres Martin (Horváth D., Molnár M.)
PÉTERVÁSÁRA SE (13.)–RFC-ÁTÁNY (2.)
Pétervására. V.: Juhász Sámuel (Panyi K., Kelemen A.)
GYÖNGYÖSTARJÁNI RE (16.)–GYÖNGYÖSPATAI SE (8.)
Gyöngyössolymos. V.: Petz Péter Jonatán (Sztrapkovics, Titz P.)
VISONTA SC (7.)–MAKLÁR II. (6.)
Visonta. V.: Göcző Zsombor (Göcző Zs., Szőke P.)
Az Egerszólát II.–Adács mérkőzést elhalasztották.
A bajnokság állása
1. Istenmezeje 4 4 – – 29–8 12
2. RFC-Átány 4 4 – – 19–5 12
3. Váraszó 4 3 – 1 24–8 9
4. Lokomotív SE 4 3 – 1 16–3 9
5. Egerszólát II. 4 2 1 1 10–6 7
6. Maklár II. 4 2 1 1 10–7 7
7. Visonta 4 2 – 2 8–16 6
8. Gyöngyöspata 3 1 1 1 3–5 4
9. Adács 4 1 1 2 9–14 4
10. Recsk KJTK 4 1 1 2 7–12 4
11. Markaz 4 1 1 2 9–15 4
12. Tarnaszentmiklós 4 1 – 3 12–16 3
13. Pétervására 3 1 – 2 7–11 3
14. Tiszai SC-Kisköre 3 – 1 2 3–9 1
15. Noszvaj 3 – 1 2 5–27 1
16. Gyöngyöstarján 4 – – 4 5–14 0
Istenmezején az Egerszólát, avagy veretlen csapatok csatáznak