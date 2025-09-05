Istenmezején az Egerszólát, avagy veretlen csapatok csatáznak

Három játéknapot követően az Istenmezeje SE 1926, a Lokomotív SE és az RFC-Átány gárdája nem vesztett még pontot a 16-os mezőnyből.

Az egerszólátiak (pirosban) feladhatják a leckét a listavezetőnek

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Ugyancsak veretlen az Egerszóláti SK II. együttese is, ám Tompos Krisztiánék mérlegén két győzelem mellett egy döntetlen is szerepel.

A Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának programja

Szombat, 16.00:

Maklári SE II. (7.)–Gyöngyöstarjáni RE (16.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Bálint János (Horváth D., Molnár Máté).

Szombat, 16.30:

RFC-Átány (3.)–Visonta SC (6.)

Átány. V.: Koren Tibor (Szűcs, Méhész).

Vasárnap, 16.30:

Tarnaszentmiklós SE (15.)–Recsk KJTK (9.)

Tarnaszentmiklós. V.: Gyetvai Erik (Harnos, Németh G.).

Gyöngyöspatai SE (11.)–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (2.)

Gyöngyöspata. V.: Bordács János (Berta, László).