Labdarúgás

Istenmezején az Egerszólát, avagy veretlen csapatok csatáznak

Az eddigi mindhárom meccsét megnyert Istenmezeje és a hét pontnál járó Egerszólát összecsapása emelkedik ki a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 4. fordulójából.

Bódi Csaba

Három játéknapot követően az Istenmezeje SE 1926, a Lokomotív SE és az RFC-Átány gárdája nem vesztett még pontot a 16-os mezőnyből.

Az egerszólátiak (pirosban) feladhatják a leckét a listavezetőnek
Az egerszólátiak (pirosban) feladhatják a leckét a listavezetőnek 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Ugyancsak veretlen az Egerszóláti SK II. együttese is, ám Tompos Krisztiánék mérlegén két győzelem mellett egy döntetlen is szerepel.

A Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának programja

Szombat, 16.00:

Maklári SE II. (7.)–Gyöngyöstarjáni RE (16.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Bálint János (Horváth D., Molnár Máté).

Szombat, 16.30:

RFC-Átány (3.)–Visonta SC (6.)
Átány. V.: Koren Tibor (Szűcs, Méhész).

Vasárnap, 16.30:

Tarnaszentmiklós SE (15.)–Recsk KJTK (9.)
Tarnaszentmiklós. V.: Gyetvai Erik (Harnos, Németh G.). 

Gyöngyöspatai SE (11.)–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (2.)
Gyöngyöspata. V.: Bordács János (Berta, László).

Váraszói SE (5.)–Noszvaj SE (14.)
Váraszó. V.: Motsidlovszky Attila (Király, Forgó).

Adácsi DSE (8.)–Markaz FC (13.)
Adács. V.: Orovecz Tamás Péter (Németh M., Panyi).

Istenmezeje SE 1926 (1.)–Egerszóláti SK II. (4.)
Istenmezeje. V.: dr. Lendvai Gábor (ifj. Kelemen, Pápista).

November 30., 11.00:

Tiszai SC-Kisköre (12.)–Pétervására SE (10.)
Kisköre. V.: Göcző Zsolt (Veres, Göcző Zsombor).

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu

 

