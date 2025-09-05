47 perce
Istenmezején az Egerszólát, avagy veretlen csapatok csatáznak
Az eddigi mindhárom meccsét megnyert Istenmezeje és a hét pontnál járó Egerszólát összecsapása emelkedik ki a Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 4. fordulójából.
Három játéknapot követően az Istenmezeje SE 1926, a Lokomotív SE és az RFC-Átány gárdája nem vesztett még pontot a 16-os mezőnyből.
Ugyancsak veretlen az Egerszóláti SK II. együttese is, ám Tompos Krisztiánék mérlegén két győzelem mellett egy döntetlen is szerepel.
A Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának programja
Szombat, 16.00:
Maklári SE II. (7.)–Gyöngyöstarjáni RE (16.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Bálint János (Horváth D., Molnár Máté).
Szombat, 16.30:
RFC-Átány (3.)–Visonta SC (6.)
Átány. V.: Koren Tibor (Szűcs, Méhész).
Vasárnap, 16.30:
Tarnaszentmiklós SE (15.)–Recsk KJTK (9.)
Tarnaszentmiklós. V.: Gyetvai Erik (Harnos, Németh G.).
Gyöngyöspatai SE (11.)–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (2.)
Gyöngyöspata. V.: Bordács János (Berta, László).
Váraszói SE (5.)–Noszvaj SE (14.)
Váraszó. V.: Motsidlovszky Attila (Király, Forgó).
Adácsi DSE (8.)–Markaz FC (13.)
Adács. V.: Orovecz Tamás Péter (Németh M., Panyi).
Istenmezeje SE 1926 (1.)–Egerszóláti SK II. (4.)
Istenmezeje. V.: dr. Lendvai Gábor (ifj. Kelemen, Pápista).
November 30., 11.00:
Tiszai SC-Kisköre (12.)–Pétervására SE (10.)
Kisköre. V.: Göcző Zsolt (Veres, Göcző Zsombor).