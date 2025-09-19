Sportlövészet
Káli LSK: Albert Krisztián bajnoki címet lőtt Üllőn
Albert Krisztián révén bajnoki címet, Barczi Krisztiánnak köszönhetően pedig két ob-ezüstérmet szerzett a Káli Lövész Sportklub.
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Maxi gyorspont országos bajnokságát az Üllői Lövész Klub rendezte.
Albert Krisztián a kiskaliberű puska nyílt irányzék kategóriában bizonyult szoros versenyben a honi legjobbnak. Barczi Krisztián a kiskaliberű puska optika és a nagykaliberű puska nyílt irányzék versenyszámban állhatott a dobogó második fokára.
