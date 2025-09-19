szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportlövészet

3 órája

Káli LSK: Albert Krisztián bajnoki címet lőtt Üllőn

Címkék#Albert Krisztián#Barczi Krisztiánnak#Maxi gyorspont

Albert Krisztián révén bajnoki címet, Barczi Krisztiánnak köszönhetően pedig két ob-ezüstérmet szerzett a Káli Lövész Sportklub.

Bódi Csaba

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Maxi gyorspont országos bajnokságát az Üllői Lövész Klub rendezte.

Albert Krisztián (középen) bajnoki címet szerzett
Albert Krisztián (középen) bajnoki címet szerzett 
Forrás: Káli LSK

Albert Krisztián a kiskaliberű puska nyílt irányzék kategóriában bizonyult szoros versenyben a honi legjobbnak. Barczi Krisztián a kiskaliberű puska optika és a nagykaliberű puska nyílt irányzék versenyszámban állhatott a dobogó második fokára.

Barczi Krisztián (balról) második helyezésből duplázott
Forrás: Káli LSK

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu