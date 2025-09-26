Atlétika
Katona Korinna a válogatott legfiatalabbjaként indul a hegyi és terepfutó vb-n
Huszonkét magyar indulóval a mezőnyben rendezik a hétvégén Spanyolországban a hegyi és terepfutó világbajnokságot.
A World Athletics Pireneusokban lebonyolítandó viadalán 80 ország mintegy 1700 atlétája szerepel.
A Rakonczai Adrienn, Válé Flórián, Veres Márton és Berendi Antal vezette nemzeti együttesből mind a tíz versenyszámban lesz magyar induló. A mienk legfiatalabbja Katona Korinna, az Egri VSI atlétája 18 évesként erősíti az U20-as magyar női triót Juhász Dorottya és Lövei Vanda társaságában.
Korinna vasárnap 8.15-kor fut majd.
A verseny honlapja: https://canfrancpirineos2025wmtrc.com/
