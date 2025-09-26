szeptember 26., péntek

Atlétika

Katona Korinna a válogatott legfiatalabbjaként indul a hegyi és terepfutó vb-n

Címkék#Egri VSI#u20#World Athletics#Katona Korinna

Huszonkét magyar indulóval a mezőnyben rendezik a hétvégén Spanyolországban a hegyi és terepfutó világbajnokságot.

Bódi Csaba

A World Athletics Pireneusokban lebonyolítandó viadalán 80 ország mintegy 1700 atlétája szerepel.

A vb-n szereplő magyar csapatban Katona Korinna legfelül jobbról a második 
Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség

A Rakonczai Adrienn, Válé Flórián, Veres Márton és Berendi Antal vezette nemzeti együttesből mind a tíz versenyszámban lesz magyar induló. A mienk legfiatalabbja Katona Korinna, az Egri VSI atlétája 18 évesként erősíti az U20-as magyar női triót Juhász Dorottya és Lövei Vanda társaságában.

Korinna vasárnap 8.15-kor fut majd.

A verseny honlapja: https://canfrancpirineos2025wmtrc.com/

 

