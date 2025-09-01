1 órája
Katona Korinna: a zágrábi Eb-főpróbán 15 másodperc hiányzott az éremhez
A két hét múlva Kitzbühelben rendezendő ifjúsági Ifjúsági Európa-bajnokságra Zágrábban hangolt Katona Korinna.
Az EVUK és Héraklész válogatott kiválósága az U20-as mezőny legfiatalabbjaként, 15 évesen végzett legjobb magyarként a horvátországi Junior Triatlon Európa-kupán.
Katona Korinna egy órán belül teljesítette a távot, amely a horvát főváros közepén épített, mesterséges tóban lebonyolított 750 méteres úszással kezdődött. A 60 főt számláló, nem csak európaiakból álló mezőny tagjaként a vízből a 7. helyen jött ki az egri versenyző. Kerékpáron végig a vezető boly elején tekert a 20 kilométer során, végül az 5 kilométeres futás végén – csupán 15 másodperccel lemaradva a dobogóról – a 4. helyen ért célba.
Ezzel újra legeredményesebb magyarként végzett, egyben az idei évben két 5. hely után legjobb helyezésével zárta az Európa-kupát
– mondta a versenyző édesapja, Katona Zsolt. – Ez a megméretés kiválóan szolgálta a Kitzbühelben sorra kerülő ifjúsági kontinensviadalra történő felkészülést, ahol remélhetőleg megtartja a jó formát és sikeresen szerepel.