Katona Korinna: a zágrábi Eb-főpróbán 15 másodperc hiányzott az éremhez

Az EVUK és Héraklész válogatott kiválósága az U20-as mezőny legfiatalabbjaként, 15 évesen végzett legjobb magyarként a horvátországi Junior Triatlon Európa-kupán.

Katona Korinna: hadd jöjjön a bringa!

Katona Korinna egy órán belül teljesítette a távot, amely a horvát főváros közepén épített, mesterséges tóban lebonyolított 750 méteres úszással kezdődött. A 60 főt számláló, nem csak európaiakból álló mezőny tagjaként a vízből a 7. helyen jött ki az egri versenyző. Kerékpáron végig a vezető boly elején tekert a 20 kilométer során, végül az 5 kilométeres futás végén – csupán 15 másodperccel lemaradva a dobogóról – a 4. helyen ért célba.