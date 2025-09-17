szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Triatlon

1 órája

Katona Korinna ifjúsági Eb-n bizonyította felkészültségét

Kétség sem fér hozzá, hogy ő a sportág egyik nagy reménysége. Katona Korinna legutóbb ifjúsági Európa-bajnokságon adott tanúbizonyságot tehetségéről.

Bódi Csaba

Katona Korinna erős nemzetközi mezőnyben szerepelt a magyar válogatott tagjaként a Kitzbühelben rendezett kontinensviadalon.

Katona Korinna Kitzbühelben is méltó módon képviselte a magyar színeket
Forrás:  Beküldött fotó

Ausztriában a 2008-as születésű és annál fiatalabb sportolók álltak rajthoz az idei második korosztályos triatlon-világversenyen. A 2009-es születésű egri sportoló az előfutamban aratott győzelem után szerepelt a döntőben, ahol óriási küzdelemben, 12 másodperccel elmaradva a dobogótól a 7. helyen végzett. Az Eb harmadik napján nagyon zord, 13 Celsius fokos hőmérséklet és szakadó eső várta az indulókat. 

Katona Korinna ismét kitett magáért

Katona a magyar mix váltó tagjaként – Kropkó Jázmin, Deli András, és Németh Dániel társaságában –  sokáig harcban állt az éremért, ám végül az 5. helyen zárt. Bár az áhított medál elmaradt, így is óriási teljesítményként értékelendő a helyezés.

Korinna újra megmutatta, hogy nehéz a felkészülési körülmények és anyagi támogatás hiánya ellenére is Európa élvonalába tartozik

– tette hozzá a versenyző édesapja, Katona Zsolt.

– Viszonylag rövid távon rendezték meg a döntőt, az elődöntőhöz képest is rövidítettek, ami nekünk nem kedvezett, ilyenkor a szerencsefaktor is fontos szerepet kap. Ennek ellenére sikerült ötödikként zárni, jó érzésekkel utaztunk haza az Eb-ről – értékelt a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője, Pocsai Balázs az utanpotlassport.hu-nak. 


 

