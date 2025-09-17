Katona Korinna ifjúsági Eb-n bizonyította felkészültségét

Katona Korinna erős nemzetközi mezőnyben szerepelt a magyar válogatott tagjaként a Kitzbühelben rendezett kontinensviadalon.

Katona Korinna Kitzbühelben is méltó módon képviselte a magyar színeket

Forrás: Beküldött fotó

Ausztriában a 2008-as születésű és annál fiatalabb sportolók álltak rajthoz az idei második korosztályos triatlon-világversenyen. A 2009-es születésű egri sportoló az előfutamban aratott győzelem után szerepelt a döntőben, ahol óriási küzdelemben, 12 másodperccel elmaradva a dobogótól a 7. helyen végzett. Az Eb harmadik napján nagyon zord, 13 Celsius fokos hőmérséklet és szakadó eső várta az indulókat.

Katona Korinna ismét kitett magáért

Katona a magyar mix váltó tagjaként – Kropkó Jázmin, Deli András, és Németh Dániel társaságában – sokáig harcban állt az éremért, ám végül az 5. helyen zárt. Bár az áhított medál elmaradt, így is óriási teljesítményként értékelendő a helyezés.