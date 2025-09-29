Katona Korinna: világbajnoki érmeseket utasított maga mögé a Pireneusokban

A spanyolországi Canfranc térségében lebonyolított eseményre úgy utazott Katona Korinna, hogy néhány nappal a verseny előtt, szeptember 23-án töltötte be 16. életévét.

Katona Korinna az EVSI jóvoltából indulhatott a vb-n

Forrás: Beküldött fotó

Az EVSI kiválósága a világbajnokságon 73 nemzet 1300 sportolójának társaságában az U20-as válogatott tagjaként képviselte a piros-fehér-zöld színeket.

Az U20-as mezőnyt nyolc Celsius fok és nagyon nehéz, egyben technikás pálya várta, ahol az első négy kilométeren 400 méteres szintkülönbséggel kellett megküzdeni az indulóknak

– szerepel a portálunkhoz eljuttatott beszámolóban. – Ezután négy kilométer lejtmenet következett kanyargós, nehéz erdei ösvényeken, 1600 méteres magasságban.