Atlétika

3 órája

Katona Korinna: világbajnoki érmeseket utasított maga mögé a Pireneusokban

Nemcsak az U20-as válogatott, de a teljes magyar csapat legjobb női helyezését érte el az Egri Városi Sportiskola atlétája a hegyi és terepfutó világbajnokságon. Katona Korinna a 37. helyen ért célba a Pireneusokban.

Bódi Csaba

A spanyolországi Canfranc térségében lebonyolított eseményre úgy utazott Katona Korinna, hogy néhány nappal a verseny előtt, szeptember 23-án töltötte be 16. életévét.

Katona Korinna az EVSI jóvoltából indulhatott a vb-n
Katona Korinna az EVSI jóvoltából indulhatott a vb-n
Forrás:  Beküldött fotó

Az EVSI kiválósága a világbajnokságon 73 nemzet 1300 sportolójának társaságában az U20-as válogatott tagjaként képviselte a piros-fehér-zöld színeket.

Az U20-as mezőnyt nyolc Celsius fok és nagyon nehéz, egyben technikás pálya várta, ahol az első négy kilométeren 400 méteres szintkülönbséggel kellett megküzdeni az indulóknak 

– szerepel a portálunkhoz eljuttatott beszámolóban. –  Ezután négy kilométer lejtmenet következett kanyargós, nehéz erdei ösvényeken, 1600 méteres magasságban.

Külön sikert is aratott Katona Korinna

Katona Korinna végig a középmezőnyben haladt, végül a 37. helyen ért célba a világ legjobbjaival. Külön siker, hogy a júniusban rendezett ifjúsági világbajnokság 2. és 3. helyezettjét is maga mögé utasította. Az U20-as lány csapat a világbajnoki 10. helyen zárt. 


 

