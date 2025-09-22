Kazamata Lőtér T-Body Shooting Team: országos bajnoki ezüstérem Esztergomból

A csapatok hat különböző pályán mérhették össze tudásukat, ahol a fizikai állóképesség, a fegyverismeret és a pszichés terhelhetőség egyaránt kulcsszerepet játszott. A versenyzőknek többek között Glock, Parabellum, CZ, Stribog, TOZ-8 és AK-47 típusú fegyverrel kellett teljesíteni a szituációs és lőfeladatokat.

Forrás: Beküldött fotó

– A folyamatos szakmai monitorozás biztosította, hogy részletes értékelést kapjunk a teljesítményünkről, erősségeinkről és képességeink továbbfejlesztési lehetőségeiről – emelte ki Tabódy Zoltán.