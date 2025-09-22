1 órája
Kazamata Lőtér T-Body Shooting Team: országos bajnoki ezüstérem Esztergomból
A vármegyék négyfős csapatai vettek részt a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) szervezte 1. Országos Szituációs és Minősítő Lőbajnokságon. Az egri Kazamata Lőtér T-Body Shooting Team tartalékos állománya ezüstérmet szerzett a CEBA kiképzőbázison lebonyolított megméretésen.
A MATASZ Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete által először rendezett országos bajnokságon Tabódy Zoltán százados, Pap Lukács főhadnagy, Molnárné B. Anita őrvezető és Molnár Zoltán őrvezető alkotta a Kazamata Lőtér T-Body Shooting Team együttesét.
Ez a bajnokság nem csupán a lövészeti képességekről szól, hanem a bajtársiasságról, a közösségépítésről és a tiszta, fair küzdelemről is
– mondta megnyitójában Bozó Tibor altábornagy, a MATASZ elnöke nyitotta.
A csapatok hat különböző pályán mérhették össze tudásukat, ahol a fizikai állóképesség, a fegyverismeret és a pszichés terhelhetőség egyaránt kulcsszerepet játszott. A versenyzőknek többek között Glock, Parabellum, CZ, Stribog, TOZ-8 és AK-47 típusú fegyverrel kellett teljesíteni a szituációs és lőfeladatokat.
– A folyamatos szakmai monitorozás biztosította, hogy részletes értékelést kapjunk a teljesítményünkről, erősségeinkről és képességeink továbbfejlesztési lehetőségeiről – emelte ki Tabódy Zoltán.
