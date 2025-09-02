1 órája
Kékesi SE: két év magaslat után egy szinttel lejjebb mozgatják a bábukat
A Szuperliga GM Szabó László csoportja megmarad szép emléknek. A Kékesi SE két bajnoki év után intett búcsút a honi évonalnak s szerepel újra az NB I/B Maróczy-csoportjában.
A csapatvezetőként Blaskó István irányította gyöngyösiek házigazdaként Gyöngyössolymoson, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban fogadják ellenfeleiket.
Az 1. fordulóban az Aquaréna Kőbánya II. vendége lesz a gárda, míg az első hazai meccsen, október 19-én, a Dunaharaszti látogat a KSE-hez.
A Kékesi SE 2025/26. évi bajnoki menetrendje
1. forduló, szeptember 21., 10.00:
Aquaréna Kőbánya II.–Kékesi SE
2. forduló, október 19., 10.00:
Kékesi SE–Dunaharaszti MTK
3. forduló, november 23., 10.00:
DVTK–Kékesi SE
4. forduló, november 30., 10.00:
Kékesi SE–Neumann J. Egyetem
5. forduló, december 7., 10.00:
DEAC-Debr.Sakkiskola–Kékesi SE
6. forduló. február 1., 10.00:
NYVSC–Kékesi SE
7. forduló, február 22., 10.00:
Kékesi SE–EUTender-Sinus-SDSE
8. forduló, március 8., 10.00:
Pitypalatty Sakk SE–Kékesi SE
9. forduló, március 29., 10.00:
Kékesi SE–Dr. Hetényi Géza SK
10., forduló, április 19., 10.00:
Mórahalom–Kékesi SE
11. forduló, május 10., 10.00:
Kékesi SE–CLUB-MATE Edelény