szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

1 órája

Kékesi SE: két év magaslat után egy szinttel lejjebb mozgatják a bábukat

Címkék#NB I / B#Szabó László#Kékesi SE#Blaskó István

A Szuperliga GM Szabó László csoportja megmarad szép emléknek. A Kékesi SE két bajnoki év után intett búcsút a honi évonalnak s szerepel újra az NB I/B Maróczy-csoportjában.

Bódi Csaba

A csapatvezetőként Blaskó István irányította gyöngyösiek házigazdaként Gyöngyössolymoson, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban fogadják ellenfeleiket.

A Kékesi SE csapata az NB I/B-ben kezdi az idényt
A Kékesi SE csapata az NB I/B-ben kezdi az idényt 
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Az 1. fordulóban az Aquaréna Kőbánya II. vendége lesz a gárda, míg az első hazai meccsen, október 19-én, a Dunaharaszti látogat a KSE-hez.

A Kékesi SE 2025/26. évi bajnoki menetrendje

1. forduló, szeptember 21., 10.00:

Aquaréna Kőbánya II.–Kékesi SE

2. forduló, október 19., 10.00:

Kékesi SE–Dunaharaszti MTK

3. forduló, november 23., 10.00:

DVTK–Kékesi SE

4. forduló, november 30., 10.00:

Kékesi SE–Neumann J. Egyetem

5. forduló, december 7., 10.00:

DEAC-Debr.Sakkiskola–Kékesi SE

6. forduló. február 1., 10.00:

NYVSC–Kékesi SE

7. forduló, február 22., 10.00:

Kékesi SE–EUTender-Sinus-SDSE

8. forduló, március 8., 10.00:

Pitypalatty Sakk SE–Kékesi SE

9. forduló, március 29., 10.00:

Kékesi SE–Dr. Hetényi Géza SK

10., forduló, április 19., 10.00:

Mórahalom–Kékesi SE

11. forduló, május 10., 10.00:

Kékesi SE–CLUB-MATE Edelény

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu