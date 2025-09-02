Kékesi SE: két év magaslat után egy szinttel lejjebb mozgatják a bábukat

A csapatvezetőként Blaskó István irányította gyöngyösiek házigazdaként Gyöngyössolymoson, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban fogadják ellenfeleiket.

A Kékesi SE csapata az NB I/B-ben kezdi az idényt

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Az 1. fordulóban az Aquaréna Kőbánya II. vendége lesz a gárda, míg az első hazai meccsen, október 19-én, a Dunaharaszti látogat a KSE-hez.