Diáksport

Kemény iskola: sportnap, új címer, bringatúra

Az idén 60 éves Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola szeptember 26-án, pénteken Diáksport Napot tart.

Ezzel az intézmény csatlakozik a Magyar Diáksport Napja országos kezdeményezéshez, amelynek keretében többféle mozgásos sporttevékenységből választhatnak a gyerekek.

A Kemény iskola diákjai készen állnak a rajtra
A Kemény iskola diákjai készen állnak a rajtra 
Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

Lesz kézilabda kavalkád (Kemény Ferenc sportcsarnok), játékos sportvetélkedő (Iskolaudvar), 2025 méteres futás (városi stadion), atlétika ugró és rajtoló verseny, Dance Lit bemutató. Ezen a napon ünnepélyes keretek között leplezik le az új iskolai címert. 

Egy nappal később, szombaton KEMFER60-Kerékpáros Túra helyszínéül szolgál a Tisza-tó. A tiszafüredi kerékpáros centrumból 9 órakor startolnak a bringások. 

A rendezvény plakátja
Forrás: Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola  / Facebook


 

