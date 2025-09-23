Kemény iskola: sportnap, új címer, bringatúra

Ezzel az intézmény csatlakozik a Magyar Diáksport Napja országos kezdeményezéshez, amelynek keretében többféle mozgásos sporttevékenységből választhatnak a gyerekek.

A Kemény iskola diákjai készen állnak a rajtra

Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

Lesz kézilabda kavalkád (Kemény Ferenc sportcsarnok), játékos sportvetélkedő (Iskolaudvar), 2025 méteres futás (városi stadion), atlétika ugró és rajtoló verseny, Dance Lit bemutató. Ezen a napon ünnepélyes keretek között leplezik le az új iskolai címert.