Kemény iskola: sportnap, új címer, bringatúra
Az idén 60 éves Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola szeptember 26-án, pénteken Diáksport Napot tart.
Ezzel az intézmény csatlakozik a Magyar Diáksport Napja országos kezdeményezéshez, amelynek keretében többféle mozgásos sporttevékenységből választhatnak a gyerekek.
Lesz kézilabda kavalkád (Kemény Ferenc sportcsarnok), játékos sportvetélkedő (Iskolaudvar), 2025 méteres futás (városi stadion), atlétika ugró és rajtoló verseny, Dance Lit bemutató. Ezen a napon ünnepélyes keretek között leplezik le az új iskolai címert.
Egy nappal később, szombaton KEMFER60-Kerékpáros Túra helyszínéül szolgál a Tisza-tó. A tiszafüredi kerékpáros centrumból 9 órakor startolnak a bringások.
