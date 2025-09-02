Kézről közre: szurkolói ankét és nyílt edzés Egerben

A Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban 18.30-ig tart az NB I/B-s gárda edzése, amit a lelátóról lehet figyelemmel követni – adta hírül a klub közösségi oldala.

A drukkerek pénteken is találkozhatnak Kiss Gergőékkel

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Ezután nyílik lehetőség kötetlen beszélgetésre a vezetőkkel, a játékosokkal és a stábtagokkal. Azok a drukkerek, akik másnap elkerülnék az első bajnoki mérkőzés előtti sorban állást, megvásárolhatják tagsági kártyájukat, illetve az utánpótlásban szereplő gyerekek szülei átvehetik az i­ngyenes Utánpótlás Kártyát.