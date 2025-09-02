1 órája
Kézről közre: szurkolói ankét és nyílt edzés Egerben
Nyílt edzéssel egybekötött szurkolói ankétot tart a egri csapatot működtető klub vezetése szeptember 5-én, pénteken 17.30-tól.
A Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban 18.30-ig tart az NB I/B-s gárda edzése, amit a lelátóról lehet figyelemmel követni – adta hírül a klub közösségi oldala.
Ezután nyílik lehetőség kötetlen beszélgetésre a vezetőkkel, a játékosokkal és a stábtagokkal. Azok a drukkerek, akik másnap elkerülnék az első bajnoki mérkőzés előtti sorban állást, megvásárolhatják tagsági kártyájukat, illetve az utánpótlásban szereplő gyerekek szülei átvehetik az ingyenes Utánpótlás Kártyát.
Fontos tudni, hogy mindkét kártya kedvezményes jegyvásárlásra jogosít a felnőttek mérkőzéseire. Az NB I/B nyitányán, szombaton 18 órától a pécsi PTE PEAC gárdája lesz a vendég Egerben.
