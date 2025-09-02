szeptember 2., kedd

Kézilabda

1 órája

Kézről közre: szurkolói ankét és nyílt edzés Egerben

Címkék#ankét#gyerek#nyitánya#PTE PEAC#figyelem

Nyílt edzéssel egybekötött szurkolói ankétot tart a egri csapatot működtető klub vezetése szeptember 5-én, pénteken 17.30-tól.

Sike Károly

A Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban 18.30-ig tart az NB I/B-s gárda edzése, amit a lelátóról lehet figyelemmel követni – adta hírül a klub közösségi oldala.  

A drukkerek pénteken is találkozhatnak Kiss Gergőékkel
A drukkerek pénteken is találkozhatnak Kiss Gergőékkel 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Ezután nyílik lehetőség kötetlen beszélgetésre a vezetőkkel, a játékosokkal és a stábtagokkal. Azok a drukkerek, akik másnap elkerülnék az első bajnoki mérkőzés előtti sorban állást, megvásárolhatják tagsági kártyájukat, illetve az utánpótlásban szereplő gyerekek szülei átvehetik az i­ngyenes Utánpótlás Kártyát. 

Fontos tudni, hogy mindkét kártya kedvezményes jegyvásárlásra jogosít a felnőttek mérkőzéseire. Az NB I/B nyitányán, szombaton 18 órától a pécsi PTE PEAC gárdája lesz a vendég Egerben. 

 


 

