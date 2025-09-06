Labdarúgás
3 órája
Ki állítja meg az átányi Bari Bertalant?
Átányban öt-, Makláron egygólos hazai győzelem született a Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának szombati játéknapján.
A Gyöngyöstarján elleni mérkőzést Pásztor Martin találata döntötte el Makláron, míg Átányban újra Bari Bertalan villogott. A 24 éves csatár négyszer vette be a visontaiak kapuját, így 7 góllal vezeti a góllövőlistát.
A szombati eredmények:
Maklári SE II.–Gyöngyöstarjáni RE 2–1 (1–1)
Gól: Bartók B. (12.), Pásztor M. (85.), ill. Korponyi J. (19.).
RFC-Átány–Visonta SC 7–2 (5–1)
Gól: Bari B. (8., 18., 42., 74.), Csík E. (10.), Bari K. (35.), Nagy L. (85.), ill. Barbócz Z. (37), Rácz M. (62.).
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.06.14. 18:35
Maklári SE II.: győztes zárás és gólkirályi cím a tavaszi menetelés végén
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
Tegnap, 19:25
Istenmezején az Egerszólát, avagy veretlen csapatok csatáznak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre