Labdarúgás

Ki állítja meg az átányi Bari Bertalant?

Átányban öt-, Makláron egygólos hazai győzelem született a Heves vármegyei III. osztály 4. fordulójának szombati játéknapján.

Bódi Csaba

A Gyöngyöstarján elleni mérkőzést Pásztor Martin találata döntötte el Makláron, míg Átányban újra Bari Bertalan villogott. A 24 éves csatár négyszer vette be a visontaiak kapuját, így 7 góllal vezeti a góllövőlistát. 

Az átányiak negyedik meccsükön negyedik győzelmüket aratták
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A szombati eredmények:

Maklári SE II.–Gyöngyöstarjáni RE 2–1 (1–1)
Gól: Bartók B. (12.), Pásztor M. (85.), ill. Korponyi J. (19.).

RFC-Átány–Visonta SC 7–2 (5–1)
Gól: Bari B. (8., 18., 42., 74.), Csík E. (10.), Bari K. (35.), Nagy L. (85.), ill. Barbócz Z. (37), Rácz M. (62.).

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
