Ki állítja meg az átányi Bari Bertalant?

A Gyöngyöstarján elleni mérkőzést Pásztor Martin találata döntötte el Makláron, míg Átányban újra Bari Bertalan villogott. A 24 éves csatár négyszer vette be a visontaiak kapuját, így 7 góllal vezeti a góllövőlistát.

Az átányiak negyedik meccsükön negyedik győzelmüket aratták

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A szombati eredmények:

Maklári SE II.–Gyöngyöstarjáni RE 2–1 (1–1)

Gól: Bartók B. (12.), Pásztor M. (85.), ill. Korponyi J. (19.).

RFC-Átány–Visonta SC 7–2 (5–1)

Gól: Bari B. (8., 18., 42., 74.), Csík E. (10.), Bari K. (35.), Nagy L. (85.), ill. Barbócz Z. (37), Rácz M. (62.).