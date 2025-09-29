3 órája
Kiss Béla-emlékverseny: Komlósi Sándor zárta arannyal a szezont
Az idei Heves vármegyei versenyek befejezését a Káli Lövész Sport Klub rendezvénye jelentette. Öt versenyszámban 38 indulónak kínált megméretést a Kiss Béla-emlékverseny, ahol három „pontlövő” kategória összesített eredménye alapján lehetett elhódítani a vándorserleget.
A Magyar Sportlövők Szövetsége versenyrendszerében lebonyolított Kiss Béla-emlékverseny összetettbeli első helyezését Komlósi Sándor nyerte.
A Káli LSK sportlövője 464 köregységgel végzett az élen úgy, hogy 500 köregység jelentette az elérhető maximumot.
A Kiss Béla-emlékverseny dobogósai
Sportpisztoly:
1 Horváth Tibor (VAMAV LK) 189 köregység
2. Német János (Apci LK) 189 (szétlövés döntött)
3. Albert Krisztián (Káli LSK) 187
Nagykaliberű pisztoly:
1. Komlósi Sándor (Káli LSK) 189 (öt belső tízes)
2. Varga Krisztián (Káli LSK) 189 (négy belső tízes)
3. Horváth Tibor (VAMAV LK) 188
Kiskaliberű pisztoly gyors:
1. Komlósi Sándor (Káli LSK) 186
2. Dencs Zoltán (Börzsöny LK) 182
3. Varga Krisztián (Káli LSK) 181
Kiskaliberű puska gyors:
1. Horváth Tibor (VAMAV LK) 188
2. Dencs Zoltán (Börzsöny LK) 184
3. Albert Krisztián (Káli LSK) 178
Nagykaliberű puska, 10 lövés álló, 50 méter:
1. Komlósi Sándor (Káli LSK) 91 (két belső 10-es)
2. Huczka Csaba (Hatvani VLK 91 (egy belső tízes)
3. Albert Krisztián (Káli LSK) 87
