Sportlövészet

3 órája

Kiss Béla-emlékverseny: Komlósi Sándor zárta arannyal a szezont

Az idei Heves vármegyei versenyek befejezését a Káli Lövész Sport Klub rendezvénye jelentette. Öt versenyszámban 38 indulónak kínált megméretést a Kiss Béla-emlékverseny, ahol három „pontlövő” kategória összesített eredménye alapján lehetett elhódítani a vándorserleget.

Bódi Csaba

A Magyar Sportlövők Szövetsége versenyrendszerében lebonyolított Kiss Béla-emlékverseny összetettbeli első helyezését Komlósi Sándor nyerte.

Komlósi Sándor az idei Kiss Béla-emlékverseny győztese
Forrás:  Beküldött fotó

A Káli LSK sportlövője 464 köregységgel végzett az élen úgy, hogy 500 köregység jelentette az elérhető maximumot.

A Kiss Béla-emlékverseny dobogósai

Sportpisztoly:

1 Horváth Tibor (VAMAV LK) 189 köregység
2. Német János (Apci LK) 189 (szétlövés döntött)
3. Albert Krisztián (Káli LSK) 187 

Nagykaliberű pisztoly: 

1. Komlósi Sándor (Káli LSK) 189 (öt belső tízes)
2. Varga Krisztián (Káli LSK) 189 (négy belső tízes)
3. Horváth Tibor (VAMAV LK) 188

Kiskaliberű pisztoly gyors:

1. Komlósi Sándor (Káli LSK) 186
2. Dencs Zoltán (Börzsöny LK) 182
3. Varga Krisztián (Káli LSK) 181

Kiskaliberű puska gyors:

1. Horváth Tibor (VAMAV LK) 188
2. Dencs Zoltán (Börzsöny LK) 184
3. Albert Krisztián (Káli LSK) 178

Nagykaliberű puska, 10 lövés álló, 50 méter:

1. Komlósi Sándor (Káli LSK) 91 (két belső 10-es)
2. Huczka Csaba (Hatvani VLK 91 (egy belső tízes)
3. Albert Krisztián (Káli LSK) 87 

 

