Lokomotív SE: lassítót kapott Hatvanban az Istenmezeje

A Heves vármegyei III. osztály 5. fordulójának eredményei

Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60–Istenmezeje 3–1 (1–0)

Gól: Fischer A. (8.), Kis K. (50.), Török N. (65.), ill. Lakatos Cs. (66.).

Tarnaszentmiklós–TSC-Kisköre 3–1 (0–0)

Gól: Oláh T. (50.), Csonka L. B. (65.), Bogdán B. P. (89.), ill. Túró Gy. (68.).

Noszvaj–Recsk KJTK 3–7 (0–3)

Gól: Takács R. (59.), Nagy D. (61.), Kovács Á. (86.), ill. Ország J. (19., 44., 63.), Zám J. M. (23.), Forgó T. (87.), Radics A. (83.), Danó F. (91.).

Pétervására–RFC-Átány 0–6 (0–3)

Gól: Bari B. (13., 24., 86.), Csík E. (44.), Csík L. (54.), Suha D. (60.).

Visonta–Maklár II. 0–7 (0–3)

Gól: Füzesi Sz. J. (20.), Renge M. (25., 79.), Molnár B. (47.), Bartók B. (70., 72., 81.).

Kiállítva: Grizner G. (55.), Rácz M. (90.), ill. Ádám L. (60.).

Markaz–Váraszó 1–1 (0–1)

Gól: Tóth Sz. (87.), ill. Eszes Z. (41.)

Kiállítva: Lakatos B. (70.), ill. Vincze V. (47.).

Az Egerszóláti SK II.–Adácsi DSE mérkőzést már korábban elhalasztották, míg a Gyöngyöstarjáni RE–Gyöngyöspatai SE találkozó a jelentős esőzés miatt a pálya állapotára való tekintettel maradt el.

Az Istenmezeje és a Lokomotív SE követi az éllovas átányi csapatot

A bajnokság állása 1. RFC-Átány 5 5 – – 25–5 15

2. Istenmezeje 5 4 – 1 30–11 12

3. Lokomotív SE 5 4 – 1 19–4 12

4. Váraszó 5 3 1 1 25–9 10

5. Maklár II. 5 3 1 1 17–7 10

6. Egerszólát II. 4 2 1 1 10–6 7

7. Recsk KJTK 5 2 1 2 14–15 7

8. Tarnaszentmiklós 5 2 – 3 15–17 6

9. Visonta 5 2 – 3 8–23 6

10. Markaz 5 1 2 2 10–16 5

11. Gyöngyöspata 3 1 1 1 3–5 4

12. Adács 4 1 1 2 9–14 4

13. Pétervására 4 1 – 3 7–17 3

14. Tiszai SC-Kisköre 4 – 1 3 4–12 1

15. Noszvaj 4 – 1 3 8–34 1

16. Gyöngyöstarján 4 – – 4 5–14 0



