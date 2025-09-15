szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Lokomotív SE: lassítót kapott Hatvanban az Istenmezeje

Hatvanban megszakadt az Istenmezeje őszi veretlenségi sorozata. A Heves vármegyei III. osztály 5. fordulóját követően így már csak egyedül az RFC-Átány csapata őrzi százszázalékos mérlegét, a Lokomotív SE a harmadik helyen áll.

Bódi Csaba

A Lokomotív SE a rangadón elért hazai sikerével feledtette az egy héttel korábban Gyöngyöspatán elszenvedett vereségét.

Török Norman (a labdával) góllal segítette a Lokomotív SE rangadó elért sikerét
Forrás: Lokomotív SE

Az átányiak pétervásárai vendégjátéka sima győzelmet hozott, ahogy a makláriak is nagy fölénnyel nyertek Visontán, ahol három piros lap színesítette a hét találatot hozó összecsapást. A noszvajiaknál pályára lépett mátraballaiak is hétszer vették az egri albérletben futballozó újonc gárda kapuját. A váraszóiak Markazon döntetlent játszottak, miközben a tarnaszentmiklósiak megnyerték a kiskörei szomszédokkal vívott presztízscsatát. Ahogy Bari Bertalan (RFC-Átány), úgy Bartók Barnabás (Maklár II.) és Ország József (Recsk KJTK) is triplázott.

A Heves vármegyei III. osztály 5. fordulójának eredményei

Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60–Istenmezeje 3–1 (1–0)
Gól: Fischer A. (8.), Kis K. (50.), Török N. (65.), ill. Lakatos Cs. (66.).

Tarnaszentmiklós–TSC-Kisköre 3–1 (0–0)
Gól: Oláh T. (50.), Csonka L. B. (65.), Bogdán B. P. (89.), ill. Túró Gy. (68.).

Noszvaj–Recsk KJTK 3–7 (0–3)
Gól: Takács R. (59.), Nagy D. (61.), Kovács Á. (86.), ill. Ország J. (19., 44., 63.), Zám J. M. (23.), Forgó T. (87.), Radics A. (83.), Danó F. (91.).

Pétervására–RFC-Átány 0–6 (0–3)
Gól: Bari B. (13., 24., 86.), Csík E. (44.), Csík L. (54.), Suha D. (60.). 

Visonta–Maklár II. 0–7 (0–3)
Gól: Füzesi Sz. J. (20.), Renge M. (25., 79.), Molnár B. (47.), Bartók B. (70., 72., 81.).
Kiállítva: Grizner G. (55.), Rácz M. (90.), ill. Ádám L. (60.).

Markaz–Váraszó 1–1 (0–1)
Gól: Tóth Sz. (87.), ill. Eszes Z. (41.)
Kiállítva: Lakatos B. (70.), ill. Vincze V. (47.).

Az Egerszóláti SK II.–Adácsi DSE mérkőzést már korábban elhalasztották, míg a Gyöngyöstarjáni RE–Gyöngyöspatai SE találkozó a jelentős esőzés miatt a pálya állapotára való tekintettel maradt el.

Az Istenmezeje és a Lokomotív SE követi az éllovas átányi csapatot

A bajnokság állása

 1. RFC-Átány    5    5    –    –    25–5    15
 2. Istenmezeje    5    4    –    1    30–11    12
 3. Lokomotív SE    5    4    –    1    19–4    12
 4. Váraszó    5    3    1    1    25–9    10
 5. Maklár II.    5    3    1    1    17–7    10
 6. Egerszólát II.    4    2    1    1    10–6    7
 7. Recsk KJTK    5    2    1    2    14–15    7
 8. Tarnaszentmiklós    5    2    –    3    15–17    6
 9. Visonta    5    2    –    3    8–23    6
10. Markaz    5    1    2    2    10–16    5
11. Gyöngyöspata    3    1    1    1    3–5    4
12. Adács    4    1    1    2    9–14    4
13. Pétervására    4    1    –    3    7–17    3
14. Tiszai SC-Kisköre    4    –    1    3    4–12    1
15. Noszvaj    4    –    1    3    8–34    1
16. Gyöngyöstarján    4    –    –    4    5–14    0


 

