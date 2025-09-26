2 órája
A Lokomotív SE–Váraszó és a Maklár II.–Istenmezeje mérkőzés kiemelkedik a sorból
Hatvanban és Makláron fokozott figyelem kíséri a Heves vármegyei III. osztály 7. fordulóját. A Lokomotív SE csapatára házigazdaként, az Istenmezeje együttesére idegenben vár kihívás.
A 3. helyen álló Lokomotív SE a közvetlenül mögötte álló Váraszó ellen lép mutathatja meg az erejét, míg az ötödik makláriak a 2. pozícióban tanyázó Istenmezejével szemben közelíthetnek a dobogósokhoz
Heves vármegyei III. osztály, 7. forduló
Szombat, 16.00:
Tarnaszentmiklós SE (10.)–Pétervására SE (9.)
Tarnaszentmiklós. V.: Koren Tibor (Szűcs, Pócs).
Vasárnap, 16.00:
Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (3.)–Váraszói SE (4.)
Hatvan, Lokomotív Spt. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Forgó, Motsidlovszky).
Egerszóláti SK II. (6.)–Recsk KJTK (8.)
Egerszólát, Horváth László Spt. V.: Juhász Sámuel (Kocsis, Nagy F.).
Markaz FC (7.)–Tiszai SC-Kisköre (13.)
Markaz. V.: dr. Lendvai Gábor (Veres, Horváth D.).
Noszvaj SE (15.)–RFC-Átány (1.)
Eger Felsővárosi Spt. V.: Gyetvai Erik (Göcző Zsolt, Király).
Maklári SE II. (5.)–Istenmezeje SE 1926 (2.)
Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Oravecz Tamás Péter (ifj. Kelemen A., Molnár Máté).
Adácsi DSE (14.)–Gyöngyöstarjáni RE (16.)
Adács. V.: Harnos Csaba (Németh G., Tóth M.).
Visonta SC (11.)–Gyöngyöspatai SE (12.)
Visonta. V.: Nagy Dávid (Fabók, Szőke).
A Lokomotív SE és az Istenmezeje csapatát csak az átányiak előzik meg