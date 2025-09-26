A Lokomotív SE–Váraszó és a Maklár II.–Istenmezeje mérkőzés kiemelkedik a sorból

A 3. helyen álló Lokomotív SE a közvetlenül mögötte álló Váraszó ellen lép mutathatja meg az erejét, míg az ötödik makláriak a 2. pozícióban tanyázó Istenmezejével szemben közelíthetnek a dobogósokhoz

Lokomotív SE: a hatvaniak eddigi mind a négy hazai mérkőzésüket megnyerték

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Heves vármegyei III. osztály, 7. forduló

Szombat, 16.00:

Tarnaszentmiklós SE (10.)–Pétervására SE (9.)

Tarnaszentmiklós. V.: Koren Tibor (Szűcs, Pócs).

Vasárnap, 16.00:

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft. (3.)–Váraszói SE (4.)

Hatvan, Lokomotív Spt. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Forgó, Motsidlovszky).

Egerszóláti SK II. (6.)–Recsk KJTK (8.)

Egerszólát, Horváth László Spt. V.: Juhász Sámuel (Kocsis, Nagy F.).

Markaz FC (7.)–Tiszai SC-Kisköre (13.)

Markaz. V.: dr. Lendvai Gábor (Veres, Horváth D.).

Noszvaj SE (15.)–RFC-Átány (1.)

Eger Felsővárosi Spt. V.: Gyetvai Erik (Göcző Zsolt, Király).

Maklári SE II. (5.)–Istenmezeje SE 1926 (2.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Oravecz Tamás Péter (ifj. Kelemen A., Molnár Máté).

Adácsi DSE (14.)–Gyöngyöstarjáni RE (16.)

Adács. V.: Harnos Csaba (Németh G., Tóth M.).

Visonta SC (11.)–Gyöngyöspatai SE (12.)

Visonta. V.: Nagy Dávid (Fabók, Szőke).

A Lokomotív SE és az Istenmezeje csapatát csak az átányiak előzik meg