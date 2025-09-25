szeptember 25., csütörtök

Labdarúgás

41 perce

Lőrinci VSC: a 27 éves támadó Gyöngyösre is győzni megy

A 7. forduló mérkőzései jelentik a hétvégi folytatást a Heves vármegyei I. osztályban. A játéknap négy összecsapására a Lőrinci VSC támadója tippelt.

Bódi Csaba

Czibolya Gábor a nyáron Hatvanbanból igazolt a Lőrinci VSC csapatához.

A Lőrinci VSC készen áll az újabb fellépésre
A Lőrinci VSC – Czibolya Gáborral (balról a negyedik) a soraiban – készen áll az újabb fellépésre
Forrás: Szigeti Tamás

A 27 éves csatár jól működő „gépezetet” erősít, amely eddig mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte. Czibolya Gábor is társai a sorban hatodik siker reményében léphetnek pályára az Energia SC Gyöngyös otthonában lebonyolítandó találkozón.

Heves vármegyei I. osztály 7. forduló

Szombat, 16.00: 

Egerszalók SE (3.)–Marshall-ASE (5.)
Egerszalók. V.: Kiss Dániel  (Soós-Valenta, Homoki – Nógrád vármegyeiek).
Két, jó erőből álló alakulat találkozik egymással, ahol a hazai pályán játszó szalókiaktól szoros győzelmet várok, 2–1.

Besenyőtelek SC (9.)–Gyöngyösi AK (6.)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Moldván István (Balogh II. Z., Visnyei – Pest vármegyeiek).
A Besenyőtelek nem ezen a hétvégén fogja megszerezni az első pontjait a fiatal, pörgős gyöngyösi csapat ellen, 0–3.

Energia SC Gyöngyös (8.)–Lőrinci VSC (1.)
Gyöngyös, Sport út. V.: Derda József (Derda N. ifj. Kelemen A.).
Bízom benne, hogy tovább növeljük a győzelmek számát és magabiztos játékkal megszerezzük a három pontot, 0–3.

Szombat, 18.00:

Neo24-Hevesi LSC (2.)–Maklár SE (4.)
Heves. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Nagy F.).
Jól erősített nyáron a Heves és eddig a Maklár is jó formát mutat, de a hazai csapat ezúttal nem veszít pontokat, 2–0.
Szabadnapos: Gyöngyöshalász (7.).

A Lőrinci VSC eddig nagyon meggyőző

A bajnokság állása
Forrás:  adatbank.mlsz.hu
