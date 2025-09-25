Lőrinci VSC: a 27 éves támadó Gyöngyösre is győzni megy

Czibolya Gábor a nyáron Hatvanbanból igazolt a Lőrinci VSC csapatához.

A Lőrinci VSC – Czibolya Gáborral (balról a negyedik) a soraiban – készen áll az újabb fellépésre

Forrás: Szigeti Tamás

A 27 éves csatár jól működő „gépezetet” erősít, amely eddig mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte. Czibolya Gábor is társai a sorban hatodik siker reményében léphetnek pályára az Energia SC Gyöngyös otthonában lebonyolítandó találkozón.

Heves vármegyei I. osztály 7. forduló

Szombat, 16.00:

Egerszalók SE (3.)–Marshall-ASE (5.)

Egerszalók. V.: Kiss Dániel (Soós-Valenta, Homoki – Nógrád vármegyeiek).

Két, jó erőből álló alakulat találkozik egymással, ahol a hazai pályán játszó szalókiaktól szoros győzelmet várok, 2–1.

Besenyőtelek SC (9.)–Gyöngyösi AK (6.)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Moldván István (Balogh II. Z., Visnyei – Pest vármegyeiek).

A Besenyőtelek nem ezen a hétvégén fogja megszerezni az első pontjait a fiatal, pörgős gyöngyösi csapat ellen, 0–3.

Energia SC Gyöngyös (8.)–Lőrinci VSC (1.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Derda József (Derda N. ifj. Kelemen A.).

Bízom benne, hogy tovább növeljük a győzelmek számát és magabiztos játékkal megszerezzük a három pontot, 0–3.