Lőrinci VSC: a 27 éves támadó Gyöngyösre is győzni megy
A 7. forduló mérkőzései jelentik a hétvégi folytatást a Heves vármegyei I. osztályban. A játéknap négy összecsapására a Lőrinci VSC támadója tippelt.
Czibolya Gábor a nyáron Hatvanbanból igazolt a Lőrinci VSC csapatához.
A 27 éves csatár jól működő „gépezetet” erősít, amely eddig mind az öt bajnoki mérkőzését megnyerte. Czibolya Gábor is társai a sorban hatodik siker reményében léphetnek pályára az Energia SC Gyöngyös otthonában lebonyolítandó találkozón.
Heves vármegyei I. osztály 7. forduló
Szombat, 16.00:
Egerszalók SE (3.)–Marshall-ASE (5.)
Egerszalók. V.: Kiss Dániel (Soós-Valenta, Homoki – Nógrád vármegyeiek).
Két, jó erőből álló alakulat találkozik egymással, ahol a hazai pályán játszó szalókiaktól szoros győzelmet várok, 2–1.
Besenyőtelek SC (9.)–Gyöngyösi AK (6.)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Moldván István (Balogh II. Z., Visnyei – Pest vármegyeiek).
A Besenyőtelek nem ezen a hétvégén fogja megszerezni az első pontjait a fiatal, pörgős gyöngyösi csapat ellen, 0–3.
Energia SC Gyöngyös (8.)–Lőrinci VSC (1.)
Gyöngyös, Sport út. V.: Derda József (Derda N. ifj. Kelemen A.).
Bízom benne, hogy tovább növeljük a győzelmek számát és magabiztos játékkal megszerezzük a három pontot, 0–3.
Szombat, 18.00:
Neo24-Hevesi LSC (2.)–Maklár SE (4.)
Heves. V.: Pásztory Krisztián (Németh G., Nagy F.).
Jól erősített nyáron a Heves és eddig a Maklár is jó formát mutat, de a hazai csapat ezúttal nem veszít pontokat, 2–0.
Szabadnapos: Gyöngyöshalász (7.).