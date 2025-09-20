szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Lőrinci VSC: hatott a félidei fejmosás

A bajnoki címvédő őszi első góljét 397 perc múltán kapta. A Lőrinci VSC kapujába a tavalyi ezüstérmes Egerszalók talált be, de ez csak felbőszítette a házigazdákat, akik a szünet után fordítottak.

Heol.hu

A Heves vármegyei I. osztály 6. fordulójának esti mérkőzésén a Lőrinci VSC együttese idénybeli ötödik győzelmét aratta.

A Lőrinci VSC csapata felkészült az Egerszalók elleni rangadóra és meg is nyerte a meccset
Forrás: Szigeti Tamás

Lőrinci VSC–Egerszalók SE 2–1 (0–1)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 170 néző. V.: Mákos Márk (Berki A., Visnyei B.).
LŐRINCI: Áll M. – Oláh N. (Panyi A., 83.), Nyerges K., Kovács A., Czibolya G., Hegedűs N. (Áll D., 93.), Nagy B. (Varga D., 78.), Fellner K., Gesztesi R. (Kovács G., 46.), Oláh Á. (Báti G., 46.), Fodor F.  Edző: Gulyka Zsolt.
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Koós M., 68.), Czipó B. (Montvai T., 51.), Gallik G., Molnár R., Németh G., Rab K., Fehér K. (Mező M., 89.), Mester Cs., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Nagy B. (48.), Czibolya G. (65.), ill. Németh G. (37.).
JÓK: Fellner K., Kovács A., Czibolya G., Nyerges K., Hegedűs N., Nagy B., ill. Fehér K., Póczos B., Gallik G., Németh G.
GULYKA ZSOLT: – Az első félidőben felállt védelem ellen lassan, ötlet nélkül fociztunk. A félidei fejmosás után a csapat ötletesen, rengeteg gólhelyzetet kialakítva fordította meg a mérkőzést. További sok sikert Montvai Tibi barátom csapatának!
MONTVAI TIBOR: – Ahogy utoljára kikaptunk itt, úgy sajnos most is, de ez teljesen más volt. Ült a taktikánk. Az első kapott gólunk nagyon rosszkor jött, amitől a bajnokaspiráns Lőrinci vérszemet kapott és megfordította a meccset. Gratulálok a csapatomnak a beletett munkáért, a Lőrincinek pedig további sok sikert kívánok!

 

