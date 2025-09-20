Lőrinci VSC: hatott a félidei fejmosás

GÓL: Nagy B. (48.), Czibolya G. (65.), ill. Németh G. (37.).

JÓK: Fellner K., Kovács A., Czibolya G., Nyerges K., Hegedűs N., Nagy B., ill. Fehér K., Póczos B., Gallik G., Németh G.

GULYKA ZSOLT: – Az első félidőben felállt védelem ellen lassan, ötlet nélkül fociztunk. A félidei fejmosás után a csapat ötletesen, rengeteg gólhelyzetet kialakítva fordította meg a mérkőzést. További sok sikert Montvai Tibi barátom csapatának!

MONTVAI TIBOR: – Ahogy utoljára kikaptunk itt, úgy sajnos most is, de ez teljesen más volt. Ült a taktikánk. Az első kapott gólunk nagyon rosszkor jött, amitől a bajnokaspiráns Lőrinci vérszemet kapott és megfordította a meccset. Gratulálok a csapatomnak a beletett munkáért, a Lőrincinek pedig további sok sikert kívánok!