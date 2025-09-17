Magyar Kupa: csütörtökön borsodi ellenfelet fogad az Eszterházy SC

Az Eszterházy SC az előző fordulóban az NB II.-ben szereplő Füzesabonyi SC együttesét búcsúztatta, míg a Borsod SK-Kazincbarcika ezúttal csatlakozik a kupaküzdelmekhez. A NB I/B-ben két mérkőzést követően az egriek négy, a borsodiak két ponttal rendelkeznek.

Az egri Csáki Zsófiék (a labdával) hazai pályán szerepelnek

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A női Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC–BORSOD SK-KAZINCBARCIKA

Eger, Eszterházy csarnok

Szeptember 18., csütörtök, 18.00

Vezetik: Koronczai Loretta, Ónodi Erika