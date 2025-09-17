szeptember 17., szerda

Kézilabda

2 órája

Magyar Kupa: csütörtökön borsodi ellenfelet fogad az Eszterházy SC

A két NB I/B-s csapat mérkőzésén a döntetlen a vendégek továbbjutását jelentené.

Heol.hu

Az Eszterházy SC az előző fordulóban az NB II.-ben szereplő Füzesabonyi SC együttesét búcsúztatta, míg a Borsod SK-Kazincbarcika ezúttal csatlakozik a kupaküzdelmekhez. A NB I/B-ben két mérkőzést követően az egriek négy, a borsodiak két ponttal rendelkeznek.

Az egri Csáki Zsófiék (a labdával) hazai pályán szerepelnek
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A női Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzése:

ESZTERHÁZY SC–BORSOD SK-KAZINCBARCIKA
Eger, Eszterházy csarnok
Szeptember 18., csütörtök, 18.00
Vezetik: Koronczai Loretta, Ónodi Erika

 

