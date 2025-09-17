Kézilabda
2 órája
Magyar Kupa: csütörtökön borsodi ellenfelet fogad az Eszterházy SC
A két NB I/B-s csapat mérkőzésén a döntetlen a vendégek továbbjutását jelentené.
Az Eszterházy SC az előző fordulóban az NB II.-ben szereplő Füzesabonyi SC együttesét búcsúztatta, míg a Borsod SK-Kazincbarcika ezúttal csatlakozik a kupaküzdelmekhez. A NB I/B-ben két mérkőzést követően az egriek négy, a borsodiak két ponttal rendelkeznek.
A női Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzése:
ESZTERHÁZY SC–BORSOD SK-KAZINCBARCIKA
Eger, Eszterházy csarnok
Szeptember 18., csütörtök, 18.00
Vezetik: Koronczai Loretta, Ónodi Erika
