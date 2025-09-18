szeptember 18., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Magyar Kupa: meghatározó játékosai nélkül is elérte célját az Eszterházy SC

Címkék#Eszterházy SC#Kozma Tünde#Borsod SK-Kazincbarcika#Magyar Kupa

Újabb lépés előre. A Magyar Kupa második fordulójában a szintén NB I/B-s Borsod SK-Kazincbarcika együttesét búcsúztatták az egyetemisták.

Sike Károly

Az NB II.-es Füzesabonyi SC után az azonos osztályban szereplő Borsod SK-Kazincbarcika együttesét is felülmúlta az Eszterházy SC. Dudás Dominikáék a Magyar Kupa harmadik fordulójában már NB I.-es ellenféllel is találkozhatnak.

Sulyok Rebekáék (11) bejutottak a Magyar Kupa harmadik fordulójába
Sulyok Rebekáék (11) bejutottak a Magyar Kupa harmadik fordulójába
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magyar Kupa: újabb sikeres forduló

Az Eszterházy SC annak ellenére is magabiztosan nyert, hogy meghatározó játékosai közül különböző okok miatt Csáki Zsófi, Zsikó Zsanett, Szár Evelin és Alexandra Sarac sem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére. Kiegyenlített első félidőt követően a 40. percben már öt góllal vezetett (18–13) a házigazda, amivel egészen a mérkőzés végéig jól sáfárkodtak Kocsis Csaba edző tanítványai. Egri részről Kozma Tünde nyújtott kiemelkedőt, a kapujára tartó 36 lövésből 16-ot hárított, ami 44 százalékos védési hatékonyság.

A női Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzésén:

ESZTERHÁZY SC–BORSOD SK-KAZINCBARCIKA 27–20 (12–11)
Eger, Eszterházy csarnok, 140 néző. V.: Koronczai L., Ónodi E.
ESC: KOZMA T. – Pankotai 3, SULYOK 5, Babinszky 2, Hadnagy F., Bencsik 3, ORELL 5 (1). Csere: Nagy Zs. (kapus), Lévai 1, Bernát 1, DUDÁS D. 4, Pádár L. 3 (1). Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–3, 12. p.: 6–5, 18. p.: 6–8, 24. p.: 9–10, 36. p.: 15–12, 42. p.: 19–15, 48. p.: 21–18, 54. p.: 24–20.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 6/2, ill. 1/–.

Eszterházy SC-Borsod SK-Kazincbarcika női kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

KOCSIS CSABA: – Nehéz első félidőt követően, a másodikban már egyértelműen ellenfelünk fölé kerekedtünk. A hiányzókat sikerült megfelelően pótolni, főleg védekezésben. Jó hangulatú, magas hőfokú mérkőzésen, sok hibával ugyan, de sikerült kiharcolni a továbbjutást.
TOVÁBBJUTOTT: az Eszterházy SC.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
