Magyar Kupa: meghatározó játékosai nélkül is elérte célját az Eszterházy SC

Az NB II.-es Füzesabonyi SC után az azonos osztályban szereplő Borsod SK-Kazincbarcika együttesét is felülmúlta az Eszterházy SC. Dudás Dominikáék a Magyar Kupa harmadik fordulójában már NB I.-es ellenféllel is találkozhatnak.

Sulyok Rebekáék (11) bejutottak a Magyar Kupa harmadik fordulójába

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magyar Kupa: újabb sikeres forduló

Az Eszterházy SC annak ellenére is magabiztosan nyert, hogy meghatározó játékosai közül különböző okok miatt Csáki Zsófi, Zsikó Zsanett, Szár Evelin és Alexandra Sarac sem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére. Kiegyenlített első félidőt követően a 40. percben már öt góllal vezetett (18–13) a házigazda, amivel egészen a mérkőzés végéig jól sáfárkodtak Kocsis Csaba edző tanítványai. Egri részről Kozma Tünde nyújtott kiemelkedőt, a kapujára tartó 36 lövésből 16-ot hárított, ami 44 százalékos védési hatékonyság.