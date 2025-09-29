1 órája
Magyar Kupa: a HE-DO B. Braun Gyöngyös a végére felőrölte alacsonyabb osztályú ellenfelét
A mátraaljaiak ott vannak a legjobb 16 között. A férfi Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB I/B-s Békési FKC vendégeként hét gólos különbséggel nyert a HE-DO B. Braun Gyöngyös.
Két nappal a Balatonfüreddel szemben aratott bajnoki győzelmet követően, Békésen várt Magyar Kupa mérkőzés a mátraaljaiakra. Az alacsonyabb osztályú házigazdák bő negyven percig tartották a lépést (44. perc: 26–27) a HE-DO B. Braun Gyöngyössel, a hajrában azonban nyílni kezdett az olló. A pihenőt kapott Hegedűs Márkot és Ubornyák Dávidot nélkülöző vendégek végül hétgólos győzelemmel jutottak a legjobb 16 közé.
Magyar Kupa: igazolt a papírformát a Gyöngyös
A férfi Magyar Kupa 3. fordulójában:
BÉKÉSI FKC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 29–36 (18–20)
Békés, Városi Sportcsarnok, 150 néző. V.: Paska D., Vastag S.
GYÖNGYÖS: Marczika (kapus), Zakhar L. 1, Neves 9, Jaros 4, Lang 1, Bálint B. 6, Nagy Á. 2, Edwards 3, Végh B. 1, Bajus 2, Gyallai 4, Gráf 1, Dobi 1, Jóga N., Bihari. Edző: Bíró Balázs
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 7–6, 18. p.: 11–11, 24. p.: 15–16, 36. p.: 21–23, 42. p.: 24–25, 48. p.: 26–30, 54. p.: 27–33.
KIÁLLÍTÁSOK: 0, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 6/5.
BÍRÓ BALÁZS: – A legfontosabb, hogy megszereztük a győzelmet, ami reálisan és jogosan elvárható volt a csapattól. Szerettem volna, ha játékunkat ugyanaz a magas koncentráció jellemzi, mint egy NB I.-es bajnokin, ezt nem kaptam meg. Hegedüs Márk és Ubornyák Dávid pihenőt kapott, a többieket pedig úgy forgattuk, hogy több lehetőséget adjunk azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak.
TOVÁBBJUTOTT: a HE-DO B. Braun Gyöngyös
