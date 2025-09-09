Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo csatája – így készülj a rangadóra!

Fontos információkat osztottak meg a kedd esti Magyarország–Portugália mérkőzésről. A TrollFoci original nevű Facebook bejegyzésben azt kérik, hogy az érdeklődők figyelmesen olvassák végig az következőket, valamint, hogy osszák meg a szurkolótársaikkal.

Koreográfia:

a látvány a Dózsa György út felőli kapu mögötti oldal mindhárom szintjét érinti!

20:25-ig legkésőbb mindenki érjen be a helyére a lelátókra! A büfé és a mosdó megvár, a koreó nem!

a 129-130 szektorok 14-15-16. sora a látvány bemutatásának végéig lezárásra került. Fokozottan ügyeljetek ezen részeken, főként a lépcsőknél. Ugyanígy a capo állvány előtti sorok is lezárásra kerültek, melyek a koreót koordináló csoporttagok számára vannak fenntartva.

a székekre kihelyezett látványelemeket az előénekesek által megadott jelzést követően a megfelelő irányban és szögben tartsátok a pálya felé felemelve!

az alsó szint lépcsőin is fogunk látványelemet osztani, kérjük, azzal már ne menjetek el onnan!

különös figyelemmel legyetek a koreográfia elemeivel mindhárom szinten, ha azt látjátok leesett a székről, lefújta a szél, tegyétek vissza, őrizzétek meg a bemutatásig!

mindvégig figyeljétek az előénekesek instrukcióit és szóljatok a körülöttetek lévőkre is!

A mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.

Mindvégig kövessétek az előénekeseket, senki se kezdjen semmilyen magánakcióba! A mérkőzés folyamán lesz miről beszélni, lesz miről kontrasztot mutassunk.

Ahogy azt az utóbbi években már számos alkalommal bizonyították; egy teltházas Puskásban, egy szervezett, fanatikus 12. játékos hathatós segítségével akármilyen ellenféllel szemben is képesek a bravúrra - fogalmaznak.