MLSZ: a női elnökségi tag szerint a futball nem tesz különbséget a származás alapján

– Ott lesz szombat este Dublinban és/vagy a portugálok elleni hazai vb-selejtezőn? Milyen eredményt vár a magyar válogatottól ezen a két meccsen és – ezúttal már az MLSZ elnökségének tagjaként –, hisz-e abban, hogy 2026-ban a nemzeti együttes részt vesz a világbajnokságon?

Hoszné dr. Nagy Tímea immár az MLSZ uniformisában

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

– Írországba most nem tudok elutazni, egy kedves barátunk esküvőjén leszünk szeptember 6-án, onnan szurkolok majd – válaszolta Hoszné dr. Nagy Tímea. – A portugálok elleni meccsen viszont már ott leszek! Mindannyiunk álma, hogy az Eb-kvalifikációk után egy világbajnokságra is kijusson a magyar labdarúgó-válogatott.

Ha jól kezdjük a selejtezőket Dublinban, majd a világ egyik legjobb csapata, a friss NL-győztes portugálok ellen is pontot szerzünk a Puskás Arénában, akkor a célhoz jelentősen közelebb kerülhetünk.

Persze azt is tudom, hogy Európából mindössze 16 együttes juthat ki az észak-amerikai vb-re, így csapatunk legjobb teljesítményére lesz szükség ahhoz, hogy az álmaink valósággá válhassanak.

– Az elnökségbe történt beválasztása óta megszaporodott mérkőzésre járásainak száma? Ha igen, jelentős mértékben? És hová hívják inkább: meccsre, díjátadóra?

– A válogatott hazai mérkőzésein több éve mindig ott vagyok, rendszeresen járunk a Tard SE meccseire is, őket sokszor idegenbe is elkísértük. Igyekszem minél több mérkőzésre elmenni, de meg kell találni az egyensúlyt a család, a barátok, a munka és a labdarúgás között.

Szeretek meccsre járni, ez nekem kikapcsolódás, a meghívásoknak igyekszem eleget tenni.

Kapok meghívásokat mérkőzésekre és különböző rendezvényekre is. Adtam át kupákat az MLSZ Grassroots Osztály által szervezett utánpótlásfutball eseményen, legutóbb a Puhl Sándor emlékére készült dombormű avatáson vettem részt, ami nagyon felemelő, megható esemény volt. Több meccsre járok és ezt nagyon élvezem.

Hoszné dr. Nagy Tímea az Andornaktályán rendezett 23. Dr. Vass Géza Heves Vármegyei Kupadöntőt is megtisztelte jelenlétével

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

– Naprakész a magyar válogatott és a Fizz Liga történéseit illetően vagy erre, ezekre csak „átlósan” jut ideje?

– Ahogy említettem a válogatott hazai mérkőzéseire mindig elmegyek, ha tehetem külföldre is elkísérem őket, tavaly a németországi Eb-n is ott voltam a csoportmeccseken. A híreket napi szinten olvasom, sőt a válogatott tagok klubcsapatainak a mérkőzéseit is követem a külföldi ligákban is.

Szeretnék egy női válogatott meccsre is kilátogatni, erre még nem került sor.

A Fizz Liga mérkőzéseit szintén követem, tudom, hogy hogy állnak a csapatok a tabellán, hétvégente nálunk majdhogynem csak foci megy a tévében. A közelben játszott bajnoki meccsekre szintén szívesen megyek, hétvégén Debrecenben voltunk, de Mezőkövesdre és Diósgyőrbe is megyek hamarosan. És nem hagyom ki a magyar klubcsapatok nemzetközi kupameccseit sem.