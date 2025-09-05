szeptember 5., péntek

2 órája

MLSZ: a női elnökségi tag szerint a futball nem tesz különbséget a származás alapján

Címkék#jogász#Hoszné dr Nagy Tímea#UEFA#roma#MLSZ

Nem akarjuk megmondani a szurkolóknak, mit csináljanak, hiszen az oktatás nem feladata a labdarúgó-szövetségnek, ugyanakkor az is biztos, hogy a lelátókon olykor hallható cigányozást például nem lehet szó és szankció nélkül hagyni – mondta Hoszné dr. Nagy Tímea szavai. Az Egri Törvényszék sajtószóvivője immár a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi tagjaként szolgálja a sportszerűség és a méltányosság jegyében a sportágat, ahogy ezt a jog világában is fontosnak tekinti.

Bódi Csaba

– Ott lesz szombat este Dublinban és/vagy a portugálok elleni hazai vb-selejtezőn? Milyen eredményt vár a magyar válogatottól ezen a két meccsen és – ezúttal már az MLSZ elnökségének tagjaként –, hisz-e abban, hogy 2026-ban a nemzeti együttes részt vesz a világbajnokságon?

Hoszné dr. Nagy Tímea immár az MLSZ uniformisában
Hoszné dr. Nagy Tímea immár az MLSZ uniformisában
Forrás:  Huszár Márk/Heol.hu

– Írországba most nem tudok elutazni, egy kedves barátunk esküvőjén leszünk szeptember 6-án, onnan szurkolok majd – válaszolta Hoszné dr. Nagy Tímea. – A portugálok elleni meccsen viszont már ott leszek! Mindannyiunk álma, hogy az Eb-kvalifikációk után egy világbajnokságra is kijusson a magyar labdarúgó-válogatott.

Ha jól kezdjük a selejtezőket Dublinban, majd a világ egyik legjobb csapata, a friss NL-győztes portugálok ellen is pontot szerzünk a Puskás Arénában, akkor a célhoz jelentősen közelebb kerülhetünk. 

Persze azt is tudom, hogy Európából mindössze 16 együttes juthat ki az észak-amerikai vb-re, így csapatunk legjobb teljesítményére lesz szükség ahhoz, hogy az álmaink valósággá válhassanak.
– Az elnökségbe történt beválasztása óta megszaporodott mérkőzésre járásainak száma? Ha igen, jelentős mértékben? És hová hívják inkább: meccsre, díjátadóra?
– A válogatott hazai mérkőzésein több éve mindig ott vagyok, rendszeresen járunk a Tard SE meccseire is, őket sokszor idegenbe is elkísértük. Igyekszem minél több mérkőzésre elmenni, de meg kell találni az egyensúlyt a család, a barátok, a munka és a labdarúgás között. 

Szeretek meccsre járni, ez nekem kikapcsolódás, a meghívásoknak igyekszem eleget tenni. 

Kapok meghívásokat mérkőzésekre és különböző rendezvényekre is. Adtam át kupákat az MLSZ Grassroots Osztály által szervezett utánpótlásfutball eseményen, legutóbb a Puhl Sándor emlékére készült dombormű avatáson vettem részt, ami nagyon felemelő, megható esemény volt. Több meccsre járok és ezt nagyon élvezem.

Hoszné dr. Nagy Tímea az Andornaktályán rendezett 23. Dr. Vass Géza Heves Vármegyei Kupadöntőt is megtisztelte jelenlétével
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

– Naprakész a magyar válogatott és a Fizz Liga történéseit illetően vagy erre, ezekre csak „átlósan” jut ideje?
– Ahogy említettem a válogatott hazai mérkőzéseire mindig elmegyek, ha tehetem külföldre is elkísérem őket, tavaly a németországi Eb-n is ott voltam a csoportmeccseken. A híreket napi szinten olvasom, sőt a válogatott tagok klubcsapatainak a mérkőzéseit is követem a külföldi ligákban is. 

Szeretnék egy női válogatott meccsre is kilátogatni, erre még nem került sor. 

A Fizz Liga mérkőzéseit szintén követem, tudom, hogy hogy állnak a csapatok a tabellán, hétvégente nálunk majdhogynem csak foci megy a tévében. A közelben játszott bajnoki meccsekre szintén szívesen megyek, hétvégén Debrecenben voltunk, de Mezőkövesdre és Diósgyőrbe is megyek hamarosan. És nem hagyom ki a magyar klubcsapatok nemzetközi kupameccseit sem.

– Hölgy tagja előzőleg is volt az MLSZ vezető testületének, de most már Balogh Gabriellával együtt nőként ketten erősítik az elnökséget. Honnan jött az indíttatás, hogy megméreti magát a májusi közgyűlésen?
– A szövetségnek – összhangban az UEFA irányelveivel is – hosszabb ideje törekvése, hogy nők is nagyobb számban vegyenek részt a futballban. A lelátókon és a focipályákon éppúgy, mint munkatársként vagy vezető tisztségben. Véleményem szerint egy irányító testületben, mint az MLSZ elnöksége minden nézőpontra, tapasztalatra szükség lehet, hiszen a futball világa hétről-hétre produkál váratlan helyzeteket, amelyek megoldására nem csak a futballon belüli tudás adhat jó választ. 

A labdarúgás olyan társadalmi jelenség, amelyet nem lehet kizárólag a versenysport és eredményesség szemszögéből megközelíteni. 

Szerepvállalásomban jelentős része volt annak, hogy a dr. Csányi Sándor által vezetett szervezet példaértékűen működik az elmúlt évtizedekben. Ez azért döntően „férfi pálya”, ha fogalmazhatok így, Gabi nagyon segítőkész, együtt erősítjük a női vonalat, ő is és mindenki más is kedvesen fogadtak és egy jogász mindig jól jön. Az MLSZ elnökségében eddig nem volt jogász, a szövetség működésének segítése érdekében fontos a hazai és nemzetközi sportjog ismerete, alkalmazása, ennek érdekében szeretnék sportjogi szakjogászi képzettséget szerezni.

Hoszné dr. Nagy Tímea. Más szemszögből 
Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Névjegy

Hoszné dr. Nagy Tímea szociológusként és jogászként végzett 2006-ban a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Bírósági fogalmazóként, aztán bírósági titkárként dolgozott az Egri Bíróságon, illetve Törvényszéken. 2018 óta az Egri Járásbíróság polgári ügyszakos bírója. 2017-től az Egri Törvényszék sajtószóvivője, 2021-tól az Egri Járásbíróság elnökhelyettese. A Magyar Jogász Egylet Heves Vármegyei Szervezetének titkára, bírósági fogalmazói instruktorként rész vesz a fogalmazók joggyakorlati képzésében, oktatásában. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tardon él.

– Jogi ügyekben, bírósági témákban ismerősen csenghet a neve az olvasóknak, de ugye ez sajtószóvivőként nem idegen terület. A labdarúgás világa mennyire áll közel önhöz? Művelte a sportágat, vagy "csak" szereti a focit, családi jellegű az elköteleződés, netán máshonnan jön a sportág szeretete?
–  Nagyon szeretem a sportot, a labdarúgást, gyerekkorom óta rendszeresen nézek mindenféle közvetítést. Én magam nem fociztam, de a körülöttem lévők igen, édesapám is, a férjem is fociztak. Nekem egy jó meccs tökéletes hétvégi vagy esti program, szeretem a hangulatát, nagyon tudok drukkolni a csapatoknak.

– Amióta az elnökség tagja, másképp figyeli mérkőzéseket, a labdarúgással kapcsolatos történéseket?
– Ezen eddig nem gondolkodtam, de most hogy kérdezi, igen. Egyrészt több hazai mérkőzést nézek, több meccsre járok ki amellett, hogy kikapcsol ezt a feladatomnak is tekintem. Nem csak a győzelem-vereség számít, jobban odafigyelek egészében egy mérkőzés képére, a játékvezetői döntésekre. Összességében más szemszögből tekintek egy mérkőzésre, mint korábban egy átlagos szurkolóként, de azt hiszem – bár az még sosem voltam – másként, mint egy klubvezető. Az objektivitás fontos, valamint a pozitív és negatív történésekből a megfelelő konzekvenciák levonása is.
– A Grassroots, Fair Play és Kisebbségi Bizottság elnökeként milyen irányelvek mentén dolgozik?
– Mindig vannak jó példák, és mindhárom terület esetében talán az a legfontosabb, hogy az MLSZ ezen bizottsága felfedezze, észrevegye ezeket. A Fair Play szellemisége igazán tiszta, és már a kisgyermekek számára is érthető erkölcsi norma, amely azon élményen alapul, hogy a velem szemben álló csapat tagjai éppúgy érvényesülni akarnak, sikert akarnak elérni, mint én magam. A jog világában is fontosnak tartom a sportszerűséget, a méltányosságot. 

Ami a grassroots-t, azaz szabadidős futballt illeti, ez az, amiről kevesebb szó esik Szoboszlaiék mellett, pedig valójában az MLSZ talán legfontosabb célja a lakosság minden rétegének bevonása. 

Ahogy megfogalmazzuk: a futball fiatal korban való megszerettetése az elsődleges feladat, amelyet az egész életen át tartó sportszeretet követhet. Ez segíthet az egészség megőrzésében éppúgy, mint a közösségek létrehozásában. Ami a kisebbségek megjelenítését illeti, a sport, a futball nem tesz különbséget például roma, vagy nem roma játékos között, és felszabadító azt is látni, ha egy tehetséges sportoló futballtudásának köszönhetően emelkedhet ki a közegéből, mint például Pisont István, aki büszke roma származására, ezzel pedig példakép a többség és ezen kisebbség tagjai számára is, akivel egyébként együtt dolgozhatom a bizottságban.

A Magyar Labdarúgó-szövetség vezetése
Forrás: MLSZ

Grassroots, Fair Play és Kisebbség Bizottság

  • Hoszné dr. Nagy Tímea - elnök
    Pisont István - tag
    Szabó György - tag

Büszkeség és megtiszteltetés az MLSZ testületébe bekerülni

– A Borsod vármegyei Tardon él, mindössze 24 kilométerre Egertől, ahol dolgozik és ideje nagy részét tölti. Innen nézve tekinthetjük Heves vármegyeinek is, ha pedig így teszünk, bekerült a dr. Vass Géza, Puhl Sándor és Pál László fémjelezte sorba. Ők hárman szűkebb hazánkbeli szakemberként voltak korábban az MLSZ elnökségének tagjai. Így aztán örülhetünk annak, ha klubok terén NB-s szinten nem is, de a sportágbeli felső vezetést illetően Heves vármegyei érintettség azért fellelhető a honi labdarúgás irányító testületében. Nekünk ez büszkeség! Önnek mennyire szívügye a borsodi és/vagy a hevesi futball képviselete. Vagy inkább az MLSZ-t képviseli ebben a régióban (is)?
–  Az MLSZ elnökségi tagjaként átfogó képet kell kapnom, mielőtt meghoznám döntéseimet, hiszen ez a testület a magyar labdarúgás stratégiai irányításáért felelős, nem csak a régióért. A hátterem, lakó- és munkahelyem elsősorban a konkrét példákat, napi tapasztalatokat szolgáltatja a számomra, hiszen természetesen a vármegyéből jutnak el hozzám leggyakrabban történetek, vélemények. Az is egyértelmű, hogy kiemelten odafigyelek a minket érintő kihívásokra, és ha szükségesnek érzem, akkor ezeket akár az elnökség tagjai számára is megfogalmazom. 

Nekem is büszkeség és megtiszteltetés, hogy bekerültem a testületbe, igyekszem helyt állni ezen tisztségemben, tudásommal és munkámmal hozzájárulni a magyar labdarúgás fejlesztéséhez. 

Ezer szállal kötődöm ezekhez a megyékhez, Borsodban születtem, ott élek, Egerben jártam középiskolába, ott dolgozom, ha ebben a régióban is lesz fejlődés, akkor nagyon elégedett leszek.

A Magyar Labdarúgó Szövetség felhívása
Forrás: MLSZ

– Az idén erősebb hangsúlyt kapott „A gyűlölet nem pálya” kampány az ön napi munkájával is összefüggésbe hozható. A lelátón tapasztalható gyűlölködő, rasszista és megbotránkoztató megnyilvánulások visszaszorítása a Grassroots, Fair Play és Kisebbségi Bizottságban is kiemelt feladatként jelentkeznek?
–  Nem akarjuk megmondani a szurkolóknak, mit csináljanak, hiszen az oktatás nem feladata a labdarúgó-szövetségnek, ugyanakkor az is biztos, hogy a lelátókon olykor hallható cigányozást például nem lehet szó és szankció nélkül hagyni. A FIFA egyértelműen világossá tette, hogy nem tűri a rasszizmust és az erőszakot, fegyelmi szabályzatának rasszizmus elleni pontjait azonos tartalommal kötelező beépíteni a tagországok fegyelmi szabályzatába. Ennek be nem tartása azzal is járhat, hogy egy adott ország válogatottja és klubcsapatai kizárhatók a nemzetközi versenyekből.

A FIFA és az UEFA szabályozásával összhangban változtatott az MLSZ a fegyelmi szabályzatán, amely zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetén. 

A fegyelmi bizottság első lépcsőben szektorbezárással bünteti az ilyen megnyilvánulásokat, ezidáig valamennyi esetben felfüggesztett szektorbezárásokat szabtak ki. Teljesen érthető, ha a futballpályák mellett az emberek a megszokottnál indulatosabbak. Ez mindig is így volt, és nem kell minden káromkodás után egyből elsápadni, ugyanakkor a gyűlöletnek nincs helye a sportpályákon – és az élet más területein sem. Ezért teljesen érthető az is, hogy az MLSZ időről időre társadalmi kampányokban szólítja meg a drukkereket.

 

