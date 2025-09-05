2 órája
MLSZ: a női elnökségi tag szerint a futball nem tesz különbséget a származás alapján
Nem akarjuk megmondani a szurkolóknak, mit csináljanak, hiszen az oktatás nem feladata a labdarúgó-szövetségnek, ugyanakkor az is biztos, hogy a lelátókon olykor hallható cigányozást például nem lehet szó és szankció nélkül hagyni – mondta Hoszné dr. Nagy Tímea szavai. Az Egri Törvényszék sajtószóvivője immár a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi tagjaként szolgálja a sportszerűség és a méltányosság jegyében a sportágat, ahogy ezt a jog világában is fontosnak tekinti.
– Ott lesz szombat este Dublinban és/vagy a portugálok elleni hazai vb-selejtezőn? Milyen eredményt vár a magyar válogatottól ezen a két meccsen és – ezúttal már az MLSZ elnökségének tagjaként –, hisz-e abban, hogy 2026-ban a nemzeti együttes részt vesz a világbajnokságon?
– Írországba most nem tudok elutazni, egy kedves barátunk esküvőjén leszünk szeptember 6-án, onnan szurkolok majd – válaszolta Hoszné dr. Nagy Tímea. – A portugálok elleni meccsen viszont már ott leszek! Mindannyiunk álma, hogy az Eb-kvalifikációk után egy világbajnokságra is kijusson a magyar labdarúgó-válogatott.
Ha jól kezdjük a selejtezőket Dublinban, majd a világ egyik legjobb csapata, a friss NL-győztes portugálok ellen is pontot szerzünk a Puskás Arénában, akkor a célhoz jelentősen közelebb kerülhetünk.
Persze azt is tudom, hogy Európából mindössze 16 együttes juthat ki az észak-amerikai vb-re, így csapatunk legjobb teljesítményére lesz szükség ahhoz, hogy az álmaink valósággá válhassanak.
– Az elnökségbe történt beválasztása óta megszaporodott mérkőzésre járásainak száma? Ha igen, jelentős mértékben? És hová hívják inkább: meccsre, díjátadóra?
– A válogatott hazai mérkőzésein több éve mindig ott vagyok, rendszeresen járunk a Tard SE meccseire is, őket sokszor idegenbe is elkísértük. Igyekszem minél több mérkőzésre elmenni, de meg kell találni az egyensúlyt a család, a barátok, a munka és a labdarúgás között.
Szeretek meccsre járni, ez nekem kikapcsolódás, a meghívásoknak igyekszem eleget tenni.
Kapok meghívásokat mérkőzésekre és különböző rendezvényekre is. Adtam át kupákat az MLSZ Grassroots Osztály által szervezett utánpótlásfutball eseményen, legutóbb a Puhl Sándor emlékére készült dombormű avatáson vettem részt, ami nagyon felemelő, megható esemény volt. Több meccsre járok és ezt nagyon élvezem.
– Naprakész a magyar válogatott és a Fizz Liga történéseit illetően vagy erre, ezekre csak „átlósan” jut ideje?
– Ahogy említettem a válogatott hazai mérkőzéseire mindig elmegyek, ha tehetem külföldre is elkísérem őket, tavaly a németországi Eb-n is ott voltam a csoportmeccseken. A híreket napi szinten olvasom, sőt a válogatott tagok klubcsapatainak a mérkőzéseit is követem a külföldi ligákban is.
Szeretnék egy női válogatott meccsre is kilátogatni, erre még nem került sor.
A Fizz Liga mérkőzéseit szintén követem, tudom, hogy hogy állnak a csapatok a tabellán, hétvégente nálunk majdhogynem csak foci megy a tévében. A közelben játszott bajnoki meccsekre szintén szívesen megyek, hétvégén Debrecenben voltunk, de Mezőkövesdre és Diósgyőrbe is megyek hamarosan. És nem hagyom ki a magyar klubcsapatok nemzetközi kupameccseit sem.
– Hölgy tagja előzőleg is volt az MLSZ vezető testületének, de most már Balogh Gabriellával együtt nőként ketten erősítik az elnökséget. Honnan jött az indíttatás, hogy megméreti magát a májusi közgyűlésen?
– A szövetségnek – összhangban az UEFA irányelveivel is – hosszabb ideje törekvése, hogy nők is nagyobb számban vegyenek részt a futballban. A lelátókon és a focipályákon éppúgy, mint munkatársként vagy vezető tisztségben. Véleményem szerint egy irányító testületben, mint az MLSZ elnöksége minden nézőpontra, tapasztalatra szükség lehet, hiszen a futball világa hétről-hétre produkál váratlan helyzeteket, amelyek megoldására nem csak a futballon belüli tudás adhat jó választ.
A labdarúgás olyan társadalmi jelenség, amelyet nem lehet kizárólag a versenysport és eredményesség szemszögéből megközelíteni.
Szerepvállalásomban jelentős része volt annak, hogy a dr. Csányi Sándor által vezetett szervezet példaértékűen működik az elmúlt évtizedekben. Ez azért döntően „férfi pálya”, ha fogalmazhatok így, Gabi nagyon segítőkész, együtt erősítjük a női vonalat, ő is és mindenki más is kedvesen fogadtak és egy jogász mindig jól jön. Az MLSZ elnökségében eddig nem volt jogász, a szövetség működésének segítése érdekében fontos a hazai és nemzetközi sportjog ismerete, alkalmazása, ennek érdekében szeretnék sportjogi szakjogászi képzettséget szerezni.
Névjegy
Hoszné dr. Nagy Tímea szociológusként és jogászként végzett 2006-ban a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Bírósági fogalmazóként, aztán bírósági titkárként dolgozott az Egri Bíróságon, illetve Törvényszéken. 2018 óta az Egri Járásbíróság polgári ügyszakos bírója. 2017-től az Egri Törvényszék sajtószóvivője, 2021-tól az Egri Járásbíróság elnökhelyettese. A Magyar Jogász Egylet Heves Vármegyei Szervezetének titkára, bírósági fogalmazói instruktorként rész vesz a fogalmazók joggyakorlati képzésében, oktatásában. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tardon él.
– Jogi ügyekben, bírósági témákban ismerősen csenghet a neve az olvasóknak, de ugye ez sajtószóvivőként nem idegen terület. A labdarúgás világa mennyire áll közel önhöz? Művelte a sportágat, vagy "csak" szereti a focit, családi jellegű az elköteleződés, netán máshonnan jön a sportág szeretete?
– Nagyon szeretem a sportot, a labdarúgást, gyerekkorom óta rendszeresen nézek mindenféle közvetítést. Én magam nem fociztam, de a körülöttem lévők igen, édesapám is, a férjem is fociztak. Nekem egy jó meccs tökéletes hétvégi vagy esti program, szeretem a hangulatát, nagyon tudok drukkolni a csapatoknak.
Egy „hajóban” az egri sajtószóvivő és a RB Leipzig vezetőedzője
– Amióta az elnökség tagja, másképp figyeli mérkőzéseket, a labdarúgással kapcsolatos történéseket?
– Ezen eddig nem gondolkodtam, de most hogy kérdezi, igen. Egyrészt több hazai mérkőzést nézek, több meccsre járok ki amellett, hogy kikapcsol ezt a feladatomnak is tekintem. Nem csak a győzelem-vereség számít, jobban odafigyelek egészében egy mérkőzés képére, a játékvezetői döntésekre. Összességében más szemszögből tekintek egy mérkőzésre, mint korábban egy átlagos szurkolóként, de azt hiszem – bár az még sosem voltam – másként, mint egy klubvezető. Az objektivitás fontos, valamint a pozitív és negatív történésekből a megfelelő konzekvenciák levonása is.
– A Grassroots, Fair Play és Kisebbségi Bizottság elnökeként milyen irányelvek mentén dolgozik?
– Mindig vannak jó példák, és mindhárom terület esetében talán az a legfontosabb, hogy az MLSZ ezen bizottsága felfedezze, észrevegye ezeket. A Fair Play szellemisége igazán tiszta, és már a kisgyermekek számára is érthető erkölcsi norma, amely azon élményen alapul, hogy a velem szemben álló csapat tagjai éppúgy érvényesülni akarnak, sikert akarnak elérni, mint én magam. A jog világában is fontosnak tartom a sportszerűséget, a méltányosságot.
Ami a grassroots-t, azaz szabadidős futballt illeti, ez az, amiről kevesebb szó esik Szoboszlaiék mellett, pedig valójában az MLSZ talán legfontosabb célja a lakosság minden rétegének bevonása.
Ahogy megfogalmazzuk: a futball fiatal korban való megszerettetése az elsődleges feladat, amelyet az egész életen át tartó sportszeretet követhet. Ez segíthet az egészség megőrzésében éppúgy, mint a közösségek létrehozásában. Ami a kisebbségek megjelenítését illeti, a sport, a futball nem tesz különbséget például roma, vagy nem roma játékos között, és felszabadító azt is látni, ha egy tehetséges sportoló futballtudásának köszönhetően emelkedhet ki a közegéből, mint például Pisont István, aki büszke roma származására, ezzel pedig példakép a többség és ezen kisebbség tagjai számára is, akivel egyébként együtt dolgozhatom a bizottságban.
Grassroots, Fair Play és Kisebbség Bizottság
- Hoszné dr. Nagy Tímea - elnök
Pisont István - tag
Szabó György - tag
Büszkeség és megtiszteltetés az MLSZ testületébe bekerülni
– A Borsod vármegyei Tardon él, mindössze 24 kilométerre Egertől, ahol dolgozik és ideje nagy részét tölti. Innen nézve tekinthetjük Heves vármegyeinek is, ha pedig így teszünk, bekerült a dr. Vass Géza, Puhl Sándor és Pál László fémjelezte sorba. Ők hárman szűkebb hazánkbeli szakemberként voltak korábban az MLSZ elnökségének tagjai. Így aztán örülhetünk annak, ha klubok terén NB-s szinten nem is, de a sportágbeli felső vezetést illetően Heves vármegyei érintettség azért fellelhető a honi labdarúgás irányító testületében. Nekünk ez büszkeség! Önnek mennyire szívügye a borsodi és/vagy a hevesi futball képviselete. Vagy inkább az MLSZ-t képviseli ebben a régióban (is)?
– Az MLSZ elnökségi tagjaként átfogó képet kell kapnom, mielőtt meghoznám döntéseimet, hiszen ez a testület a magyar labdarúgás stratégiai irányításáért felelős, nem csak a régióért. A hátterem, lakó- és munkahelyem elsősorban a konkrét példákat, napi tapasztalatokat szolgáltatja a számomra, hiszen természetesen a vármegyéből jutnak el hozzám leggyakrabban történetek, vélemények. Az is egyértelmű, hogy kiemelten odafigyelek a minket érintő kihívásokra, és ha szükségesnek érzem, akkor ezeket akár az elnökség tagjai számára is megfogalmazom.
Nekem is büszkeség és megtiszteltetés, hogy bekerültem a testületbe, igyekszem helyt állni ezen tisztségemben, tudásommal és munkámmal hozzájárulni a magyar labdarúgás fejlesztéséhez.
Ezer szállal kötődöm ezekhez a megyékhez, Borsodban születtem, ott élek, Egerben jártam középiskolába, ott dolgozom, ha ebben a régióban is lesz fejlődés, akkor nagyon elégedett leszek.
– Az idén erősebb hangsúlyt kapott „A gyűlölet nem pálya” kampány az ön napi munkájával is összefüggésbe hozható. A lelátón tapasztalható gyűlölködő, rasszista és megbotránkoztató megnyilvánulások visszaszorítása a Grassroots, Fair Play és Kisebbségi Bizottságban is kiemelt feladatként jelentkeznek?
– Nem akarjuk megmondani a szurkolóknak, mit csináljanak, hiszen az oktatás nem feladata a labdarúgó-szövetségnek, ugyanakkor az is biztos, hogy a lelátókon olykor hallható cigányozást például nem lehet szó és szankció nélkül hagyni. A FIFA egyértelműen világossá tette, hogy nem tűri a rasszizmust és az erőszakot, fegyelmi szabályzatának rasszizmus elleni pontjait azonos tartalommal kötelező beépíteni a tagországok fegyelmi szabályzatába. Ennek be nem tartása azzal is járhat, hogy egy adott ország válogatottja és klubcsapatai kizárhatók a nemzetközi versenyekből.
A FIFA és az UEFA szabályozásával összhangban változtatott az MLSZ a fegyelmi szabályzatán, amely zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetén.
A fegyelmi bizottság első lépcsőben szektorbezárással bünteti az ilyen megnyilvánulásokat, ezidáig valamennyi esetben felfüggesztett szektorbezárásokat szabtak ki. Teljesen érthető, ha a futballpályák mellett az emberek a megszokottnál indulatosabbak. Ez mindig is így volt, és nem kell minden káromkodás után egyből elsápadni, ugyanakkor a gyűlöletnek nincs helye a sportpályákon – és az élet más területein sem. Ezért teljesen érthető az is, hogy az MLSZ időről időre társadalmi kampányokban szólítja meg a drukkereket.